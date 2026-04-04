  • CSK vs PBKS: தோல்வி அடைந்த சிஎஸ்கே! ருதுராஜ் கெய்க்வாட் குற்றச்சாட்டு!

CSK vs PBKS: தோல்வி அடைந்த சிஎஸ்கே! ருதுராஜ் கெய்க்வாட் குற்றச்சாட்டு!

கடந்த போட்டியை விட இந்த போட்டியில் பேட்டிங்கில் சிறப்பாக விளையாடி இருந்தாலும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பவுலிங்கில் சொதப்பியது. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 4, 2026, 06:26 AM IST
  • சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் தோல்வி.
  • 209 ரன்கள் குவித்தும் படுதோல்வி.
  • ருதுராஜ் கெய்க்வாட் பகிரங்க குற்றச்சாட்டு!

CSK vs PBKS: தோல்வி அடைந்த சிஎஸ்கே! ருதுராஜ் கெய்க்வாட் குற்றச்சாட்டு!

ஐபிஎல் 2026 திருவிழா சிறப்பாக நடைபெற்று வந்தாலும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ரசிகர்களுக்கு சோகத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. தங்களது முதல் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக தோல்வி அடைந்த நிலையில், இரண்டாவது போட்டியில் பஞ்சாப் அணிக்கு எதிராகவும் தோல்வியை தழுவி உள்ளது. முதலில் பேட்டிங் செய்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் 210 என்ற இமாலய இலக்கை டார்கெட் ஆக நிர்ணயித்தது. கடந்த போட்டியை விட இந்த போட்டியில் பேட்டிங்கில் சிறப்பாக விளையாடி இருந்தாலும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பவுலிங்கில் சொதப்பியது. குறிப்பாக சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் ரன்களை வாரி வழங்க பஞ்சாப் அணிக்கு எளிதான வெற்றியை பெற உதவியது. இந்நிலையில் தோல்விக்கு பிறகு பேசிய சென்னை அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் கைகுவாட் தனது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். 

சென்னை அணியின் பேட்டிங்

பஞ்சாப் அணிக்கு எதிரான போட்டியில், முதலில் பேட்டிங் செய்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட சஞ்சு சாம்சன் 7 பந்துகளில் வெறும் 7 ரன்களும், கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 22 பந்துகளில் 28 ரன்களும் மட்டுமே எடுத்து ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றம் அளித்தனர். இதனால் சென்னை அணி குறைந்த ஸ்கோரில் சுருண்டுவிடும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இருப்பினும், மிடில் ஆர்டரில் களமிறங்கிய இளம் வீரர் ஆயுஷ் மாத்ரே மற்றும் அதிரடி வீரர் ஷிவம் துபே ஆகியோர் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டனர். ஆயுஷ் மாத்ரே தனது அபாரமான பேட்டிங் திறனை வெளிப்படுத்தி 43 பந்துகளைச் சந்தித்து 73 ரன்களை குவித்து அசத்தினார். மறுமுனையில் ஷிவம் துபே 27 பந்துகளில் 45 ரன்களை விளாசினார். இறுதி கட்டத்தில் களமிறங்கிய சர்பரஸ் கான், வெறும் 12 பந்துகளில் 32 ரன்களை அடித்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார். இதன் மூலம் 20 ஓவர்கள் முடிவில் சிஎஸ்கே அணி 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 209 ரன்கள் என்ற வலுவான ஸ்கோரை பதிவு செய்தது. 

பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் சேஸிங்

210 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற கடினமான இலக்குடன் களமிறங்கிய பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி, எவ்வித அழுத்தமும் இன்றி ஆரம்பம் முதலே அதிரடி காட்டியது. அந்த அணியின் தொடக்க வீரர் பிரியன்ஸ் ஆர்யா வெறும் 11 பந்துகளில் 39 ரன்களை குவித்து சிஎஸ்கே பந்துவீச்சாளர்களை திணறடித்தார். அவரை தொடர்ந்து களமிறங்கிய பிரப்சிம்ரன் சிங் 34 பந்துகளில் 43 ரன்களும், கூப்பர் கானெலி 22 பந்துகளில் 36 ரன்களும் குவித்து அணியின் வெற்றியை நோக்கி வலுவான அடித்தளத்தை அமைத்தனர். இறுதி கட்டத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயர், அதிரடியாக விளையாடி 29 பந்துகளில் 50 ரன்கள் குவித்து, 18.4 ஓவர்களிலேயே அணியை வெற்றி பாதைக்கு அழைத்து சென்றார். இதன் முடிவில் பஞ்சாப் அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் மிகச் சிறப்பான வெற்றியை பதிவு செய்தது.

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் விளக்கம்

ஆட்டத்திற்கு பிறகு தோல்விக்கான காரணங்கள் குறித்து பேசிய சிஎஸ்கே கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், அணியின் ரிஸ்ட் ஸ்பின்னர்கள் மீது கடுமையான அதிருப்தியை வெளியிட்டார். அவர் பேசுகையில், "நாங்கள் முதலில் பேட்டிங் செய்து ஒரு சிறந்த மற்றும் சவாலான ஸ்கோரை தான் பதிவு செய்தோம். பஞ்சாப் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களை விட அவர்களின் ஸ்பின்னர்கள் தான் எங்களுக்கு ஆடுகளத்தில் அதிக நெருக்கடியை கொடுத்தனர். அந்த நெருக்கடியையும் சவால்களையும் தாண்டி நாங்கள் மிக சிறப்பாகவே பேட்டிங் செய்து பெரிய ஸ்கோரை அடைந்தோம். 

பிட்ச் சுழற்பந்து வீச்சுக்கு பெரிய அளவில் சாதகமாக இருக்கும் என்பதை கணித்து தான், ஆட்டத்தின் பாதியில் இம்பாக்ட் சப் விதியின் கீழ் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ராகுல் சஹாரை ஆடுகளத்திற்குள் கொண்டு வந்தோம். நூர் அகமது மற்றும் ராகுல் சஹார் ஆகிய இருவரும் தலைசிறந்த ரிஸ்ட் ஸ்பின்னர்கள் என்பதால் ஆட்டத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார்கள், விக்கெட்டுகளை வீழ்த்துவார்கள் என நான் முழுமையாக நம்பினேன். ஆனால் அவர்கள் இருவரும் இன்று தங்களது திட்டத்தை சரியாக செயல்படுத்தவில்லை. அதனால் தான் எங்களால் வெற்றியை பெற முடியாமல் போனது" என்று தனது வேதனையை தெரிவித்தார்.

ரசிகர்களின் கொந்தளிப்பு

இந்த தோல்விக்கு பிறகு கேப்டன் ருதுராஜின் சில முடிவுகளும், பந்துவீச்சு மாற்றங்களும் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் விவாதத்தையும் அதிருப்தியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. சிஎஸ்கே அணியின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர்களான மேத்யூ ஹென்ட்ரி 4 ஓவர்களில் 52 ரன்களும், அன்ஷுல் கம்போஜ் 3.4 ஓவர்களில் 43 ரன்களும் கொடுத்து படுமோசமாக பந்துவீசினர். ஆனாலும் ஷிவம் துபேவுக்கு ஒரு ஓவர் கூட பந்துவீச வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. மேலும், இந்த ஏலத்தில் 14.2 கோடி ரூபாய் என்ற மாபெரும் தொகைக்கு வாங்கப்பட்ட சுழற்பந்து வீச்சு ஆல்ரவுண்டர் பிரசாந்த் வீருக்கு ஒரு ஓவர் கூட பந்துவீச வாய்ப்பளிக்கப்படவில்லை. பிட்ச் சுழற்பந்து வீச்சுக்கு அதிக சாதகமாக இருந்த நிலையில், இவ்வளவு பெரிய தொகைக்கு வாங்கப்பட்ட ஒரு முன்னணி வீரரை பந்துவீச அழைக்காதது ஏன் என சமூக வலைத்தளங்களில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் சரமாரியாக கேள்விகளை எழுப்பி விமர்சித்து வருகின்றனர். 

