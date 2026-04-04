சிஎஸ்கேவை வீழ்த்திய பஞ்சாப் அணிக்கு அபராதம்! பிசிசிஐ முக்கிய உத்தரவு!

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸை வீழ்த்திய கையோடு வந்த சிக்கல்: பஞ்சாப் கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயர் மற்றும் அணி வீரர்களுக்கு பிசிசிஐ விதித்த கடும் அபராதம்!  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 4, 2026, 12:26 PM IST
நடப்பு ஐபிஎல் 2026  கிரிக்கெட் தொடரில் பரபரப்புக்கு பஞ்சமில்லாமல் ஆட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. அந்த வகையில், சென்னையில் உள்ள எம்.ஏ. சிதம்பரம் மைதானத்தில் நடைபெற்ற 7வது லீக் போட்டியில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. சொந்த மண்ணில் சென்னை அணியை வீழ்த்தி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பஞ்சாப் அணி அபார வெற்றி பெற்றது. சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் பஞ்சாப் அணி பெற்ற இந்த ஆதிக்கம் மிக்க வெற்றி அந்த அணி ரசிகர்களுக்கு பெரும் கொண்டாட்டத்தை கொடுத்தது. ஆனால், வெற்றியின் மகிழ்ச்சி முழுமையாக அடங்குவதற்கு முன்பாகவே, பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயர் மற்றும் அந்த அணியின் சக வீரர்களுக்கு இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் பல லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது. இந்த அபராதத்திற்கான முழுமையான காரணம் மற்றும் ஐபிஎல் விதிமுறைகள் என்ன சொல்கின்றன என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

சேப்பாக்கத்தில் சாதித்த பஞ்சாப் கிங்ஸ்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான இந்த போட்டியில், முதலில் பேட்டிங் செய்த சிஎஸ்கே அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 210 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை நிர்ணயித்தது. கடினமான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி ஆரம்பம் முதலே அதிரடியை காட்டியது. இம்பேக்ட் பிளேயராக களமிறங்கிய இளம் வீரர் பிரியன்ஸ் ஆர்யா மற்றும் கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயரின் பொறுப்பான அரைசதம் ஆகியவற்றின் உதவியுடன், பஞ்சாப் அணி 18.4 ஓவர்களிலேயே 5 விக்கெட்டுகளை மட்டும் இழந்து இலக்கை மிக எளிதாக எட்டிப்பிடித்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி தனது இரண்டாவது வெற்றியை பதிவு செய்து புள்ளிப்பட்டியலில் வலுவான இடத்தை பிடித்தது.

ஷ்ரேயஸ் ஐயருக்கு ரூ. 24 லட்சம் அபராதம் - காரணம் என்ன?

பேட்டிங்கில் பஞ்சாப் அணி மிக சிறப்பாக செயல்பட்ட போதிலும், பந்துவீசும் போது அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட அதிகப்படியான நேரம் தான் இந்த அபராத சிக்கலுக்கு முக்கிய காரணமாகும். ஐபிஎல் விதிமுறைகளின்படி, ஒரு அணி தங்களது 20 ஓவர்களை குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் வீசி முடிக்க வேண்டும். ஆனால், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான இந்த போட்டியில் பந்துவீசப் பஞ்சாப் அணி இரண்டு மணி நேரத்திற்கும் மேல் எடுத்துக்கொண்டது. ஐபிஎல் நடத்தை விதிமுறை 2.22-ன் கீழ், 'ஸ்லோ ஓவர் ரேட்' எனப்படும் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் பந்துவீசி முடிக்காத குற்றத்திற்காக கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயருக்கு பிசிசிஐ தரப்பில் இருந்து 24 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

நடப்பு சீசனில் பஞ்சாப் அணி செய்யும் இரண்டாவது 'ஸ்லோ ஓவர் ரேட்' தவறு இதுவாகும். முதல் முறை தவறு செய்த போது ஷ்ரேயஸ் ஐயருக்கு 12 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்ட நிலையில், இரண்டாவது முறையும் அதே தவறு தொடர்ந்ததால் விதிமுறைகளின்படி அபராதத் தொகை இருமடங்காக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

பிற வீரர்களுக்கும் அபராதம் தப்பவில்லை

முதல் முறை ஸ்லோ ஓவர் ரேட் தவறு நடந்தால் கேப்டனுக்கு மட்டுமே அபராதம் விதிக்கப்படும். ஆனால், இரண்டாவது முறையாக தவறு நடக்கும் போது, ஆடும் லெவனில் இடம்பெற்றுள்ள ஒட்டுமொத்த அணி வீரர்களுக்கும் அபராதம் விதிக்கப்படும் என்பதே ஐபிஎல் விதிமுறையாகும். இதன்படி, இம்பேக்ட் பிளேயராக செயல்பட்டு ஆட்டநாயகன் விருது வென்ற பிரியன்ஸ் ஆர்யா உள்ளிட்ட ஆடும் லெவனில் இருந்த அனைத்து பஞ்சாப் வீரர்களுக்கும் தலா 6 லட்சம் ரூபாய் அல்லது அவர்களின் போட்டி ஊதியத்தில் 25 சதவீதம் அபராதமாக விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அபாரமான வெற்றியை பெற்ற போதிலும், ஒட்டுமொத்த அணிக்கும் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது வீரர்களிடையே சற்று சோர்வை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

காலதாமதத்திற்கு என்ன காரணம்?

பஞ்சாப் அணியின் பந்துவீச்சாளர்கள் இந்த ஆட்டத்தில் தங்களது கட்டுப்பாட்டை இழந்து அதிகப்படியான உதிரி பந்துகளை வீசியதே இந்த நேர விரயத்திற்கு முக்கிய காரணமாகும். இந்த போட்டியில் மட்டும் பஞ்சாப் பந்துவீச்சாளர்கள் 15 வைடுகள் மற்றும் 1 நோ-பால் வீசினர். அதாவது உதிரிகளாக மட்டுமே 2.4 ஓவர்கள் அதிகமாக வீசப்பட்டதால், இன்னிங்ஸை முடிக்க வழக்கத்தை விட மிக அதிக நேரம் தேவைப்பட்டது. இதனை நடுவர்கள் பிசிசிஐ மற்றும் ஐபிஎல் நிர்வாக குழுவின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றதாலேயே இந்த கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஷ்ரேயஸ் ஐயருக்கு எச்சரிக்கை

ஐபிஎல் நடத்தை விதிகளின்படி, லீக் சுற்றில் மீதமுள்ள 12 போட்டிகளில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி மூன்றாவது முறையாக இதே ஸ்லோ ஓவர் ரேட் தவற்றை செய்தால், அது கேப்டனுக்கு மிகப் பெரிய சிக்கலாக மாறும். மூன்றாவது முறை தவறு நடந்தால், கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயருக்கு 30 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படுவதோடு மட்டுமின்றி, அவருக்கு அடுத்த போட்டியில் விளையாட ஒரு போட்டிக்கான தடையும் விதிக்கப்படும். மேலும் அணியில் உள்ள மற்ற வீரர்களுக்குத் தலா 12 லட்சம் ரூபாய் அல்லது போட்டி ஊதியத்தில் 50 சதவீதம் அபராதமாக விதிக்கப்படும். எனவே, வரவிருக்கும் போட்டிகளில் பஞ்சாப் அணி பந்துவீச்சு நேரத்தை கடுமையாக கண்காணிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது. 

டி20 கிரிக்கெட் போட்டிகள் விறுவிறுப்பாகவும், குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள்ளும் நடந்து முடிவதை உறுதி செய்வதற்காகவே பிசிசிஐ இத்தகைய கடுமையான விதிமுறைகளை அமல்படுத்தி வருகிறது. சென்னை மண்ணில் சிஎஸ்கே-வை வீழ்த்திய பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் வெற்றி வரலாற்று சிறப்புமிக்கதாக இருந்தாலும், பந்துவீச்சாளர்களின் ஒழுங்கின்மையால் ஒட்டுமொத்த அணியும் இந்த நிதி இழப்பை சந்தித்துள்ளது. 

