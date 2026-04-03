CSK இன்றும் அதே தவறை செய்யக்கூடாது... முதல் வெற்றியை ருசிக்க இதுதான் பக்கா பிளான்!

CSK vs PBKS Latest Updates: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான இன்றைய போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பிளேயிங் லெவனில் கடந்த போட்டியில் செய்த அதே தவறை செய்யக்கூடாது. நம்பர் 3 இடத்தில் உர்வில் பட்டேல் அல்லது சர்பராஸ் கானை நிச்சயம் ஏன் சேர்க்க வேண்டும் என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 3, 2026, 01:38 PM IST
  • சிஎஸ்கே தற்போது 10வது இடத்தில் உள்ளது.
  • பஞ்சாப் கிங்ஸ் 5வது இடத்தில் உள்ளது.
  • சிஎஸ்கே அணிக்கு இன்றைய போட்டி மிக முக்கியமானது.

Chennai Super Kings vs Punjab Kings Latest News: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இன்று (ஏப். 3) அதன் 2வது லீக் போட்டியை விளையாட இருக்கிறது. நடப்பு சீசனில் முதல்முறையாக சென்னை சேப்பாக்கம் எம்.ஏ. சிதம்பரம் மைதானத்திலும் விளையாட இருக்கிறது.

மோசமான நிலையில் சிஎஸ்கே

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சிஎஸ்கே மோசமான தோல்வியை சந்தித்தால், நெட் ரன்ரேட் (-4.171) கடுமையாக வீழ்ச்சியடைந்திருக்கிறது. கடந்த சீசனில் 10வது இடத்தில் முதல்முறையாக சிஎஸ்கே நிறைவு செய்த நிலையில், தற்போது அதே இடத்தில்தான் இருக்கிறது. எனவே, அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் வென்று புள்ளிப்பட்டியலில் ஓரளவு முன்னேற முயற்சிக்கும்.

அனுபவம் குறைந்த பஞ்சாப் பேட்டிங்

இன்றைய போட்டியில் பலமான பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை சிஎஸ்கே எதிர்கொள்கிறது. பஞ்சாப் அணி அதன் முதல் போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியுடன் மோதியது. பேட்டிங்கில் பஞ்சாப் அணி சற்று சறுக்கினாலும் கூட, நீண்ட பேட்டிங் வரிசையை கொண்டிருப்பதாலும், கூப்பர் கானொலியின் நிதானத்தாலும் அந்த போட்டியை 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் பஞ்சாப் வென்றது. சிஎஸ்கே அணியை போலவே பஞ்சாப் அணியின் பேட்டிங் ஆர்டரிலும் சில ஓட்டைகள் உள்ளன. அனுபவமற்ற வீரர்களால் பஞ்சாப் நிரம்பியிருப்பதை பார்க்க முடிகிறது.

சிஎஸ்கே அணி சொதப்ப முக்கிய காரணம்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை பொருத்தவரை வலுவான பேட்டர்களை கொண்டிருக்கிறது. ஆனால், டிவால்ட் பிரெவிஸ், தோனி ஆகியோர் காயம் காரணமாக விலகியதால் சற்று பலமிழந்து காணப்படுகிறது. அது மட்டுமின்றி அனுபவம் நிறைந்த வீரர்களான சஞ்சு சாம்சனும், ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டும் ஓபனர்களாக களமிறங்குவதால் அவர்களுக்கு பின் தூபேவை தவிர்த்து பேட்டர்களில் ஐபிஎல் அனுபவம் கொண்ட வீரர்கள் குறைவாக உள்ளனர். இதுவே கடந்த போட்டியில் பேட்டிங்கில் சொதப்ப முக்கிய காரணம்.

நம்பர் 3 ஸ்பாட்டில் அதிரடி வீரர்

மேலும், ஓபனரான ஆயுஷ் மாத்ரேவை நம்பர் 3இல் களமிறக்குவது சரியான நகர்வல்ல. பிளேயிங் லெவனில் ஆயுஷ் மாத்ரே வேண்டும் என்றால் அவரை ஓபனிங்கில் களமிறக்க வேண்டும். ருதுராஜ் கெய்க்வாட் நம்பர் 3 ஸ்பாட்டில் விளையாடலாம். இல்லை, சாம்சன் - ருதுராஜ் ஜோடிதான் கண்டிப்பாக ஓபனிங் என்றால், ஆயுஷ் மாத்ரேவுக்கு பதிலாக உர்வில் பட்டேல் அல்லது சர்பராஸ் கானை களமிறக்கலாம். நம்பர் 3 ஸ்பாட்டில் தற்கால சூழலில், அதிரடியாக ரன்களை குவிப்பவர் வேண்டும். பவர்பிளேவில் உள்ளே வந்தால் அதிரடி காட்டவும், மிடில் ஓவர்களில் சுழற்பந்துவீச்சை எதிர்கொண்டு வேகமாக ரன் அடிக்கும் வீரர்கள நம்பர் 3இல் வேண்டும்.

ஏன் ஆயுஷ் மாத்ரே வேண்டாம்?

ஆயுஷ் மாத்ரே அதிரடியான வீரர்தான் என்றாலும் பவர்பிளேவுக்கு பின் அவர் சற்று ரிலாக்ஸ் மோடுக்கு செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுகிறது. கடந்தாண்டு பெங்களூருவில் ஆர்சிபி அணிக்கு எதிராக அவர் நீண்ட இன்னிங்ஸை கட்டமைத்து சிறப்பாகவே விளையாடினார் என்றாலும், அப்போது அவர் ஓபனிங்கில் வந்தார். ஓபனிங்கில் உங்களுக்கு செட்டில் ஆக நேரம் கிடைக்கும், ஆனால் நம்பர் 3 ஸ்பாட்டில் எல்லா போட்டியிலும் அந்த நேரம் கிடைக்காது. எனவே, முழுமையாக அதிரடி காட்ட தயாராகி வரும் வீரர்களையே நீங்கள் முழு மூச்சாக நம்ப வேண்டும்.

உர்வில் பட்டேல் அல்லது சர்பராஸ் கான்

உர்வில் பட்டேலை முதல் போட்டியில் சிஎஸ்கே சேர்க்கவே இல்லை. சர்பராஸ் கானை இம்பாக்ட் வீரராக உள்ளே கொண்டுவந்தது. ஆனால், அதுவும் சற்று அவசரத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவாகவே தெரிந்தது. இன்னும் ஓரிரு விக்கெட் சரிந்த பின்னர் கூட அந்த முடிவை எடுத்திருக்கலாம். இருப்பினும், உர்வில் பட்டேலை விட சர்பராஸ் கானை சிஎஸ்கே அதிக நம்புகிறது என்பதை இதன்மூலம் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.

நம்பர் 3இல் மிரட்டிய சர்பராஸ் கான்

எனவே, நம்பர் 3 ஸ்பாட்டில் உர்வில் பட்டேலை களமிறக்க சிஎஸ்கே தயக்கம் காட்டினால், நிச்சயம் சர்பராஸ் கானை களமிறக்கலாம். உர்வில் பட்டேலும் இயல்பில் ஓபனர்தான், ஆனால் சர்பராஸ் கான், கடந்த சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரில் (உள்நாட்டு டி20 தொடர்)  மும்பை அணிக்காக நம்பர் 3இல் தான் களமிறங்கியிருந்தார். அவர் 7 போட்டிகளில் 329 ரன்களை அடித்திருந்தார். 3 அரைசதம், 1 சதத்தை அவர் அடித்திருந்தார். அதில் அவரது ஸ்ட்ரைக் ரேட் 203.08  ஆக இருந்தது.

சேப்பாக்கத்திற்கு ஏற்ற வீரர் சர்பராஸ்

கடந்த ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியிலும் சர்பராஸ் கான் நன்றாகவே விளையாடியிருந்தார். அவரிடம் பலதரப்பட்ட ஷாட்ஸ் இருக்கிறது. சேப்பாக்கத்திற்கு ஏற்ற வீரராக பார்க்கப்படுகிறார். அவரிடம் ஸ்வீப், ரிவர்ஸ் ஸ்கூப் போன்ற சைட் பவுண்டரி குறிவைக்க கூடிய ஷாட்ஸ் அதிகம் இருக்கிறது. சிஎஸ்கே பேட்டிங் ஆர்டரில் இந்த குறை நீண்ட காலமாக இருந்ததாக முன்னாள் சிஎஸ்கே வீரர் அஸ்வின் கூட அவரது யூ-ட்யூப் சேனல்களில் பலமுறை சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார். தற்போது தோனி, பிரெவிஸ் இல்லாத சூழலில் அவரை சிஎஸ்கே சிறப்பாகவே பயன்படுத்தலாம்.

இம்பாக்ட் பிரசாந்த் வீர்

சர்பராஸ் கானை நம்பர் 3இல் விளையாட வைப்பதன் மூலம் பிரசாந்த் வீரை இம்பாக்ட் வீரராக சிஎஸ்கே இயல்பாகவே விளையாடலாம். கார்த்திக் சர்மாவும் பிளேயிங் லெவனில் தொடரலாம். பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா ஆகியோரை சிஎஸ்கே தலா ரூ.14.20 கோடி எடுத்திருந்தது. எனவே, இவர்களை நம்பிக்கையுடன் அனைத்து போட்டிகளிலும் களமிறக்க 

சிஎஸ்கேவின் பேட்டிங் பிளேயிங் லெவன்: சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), உர்வில் பட்டேல்/சர்பராஸ் கான், மேத்யூ ஷார்ட், ஷிவம் தூபே, பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா, ஜேமி ஓவர்டன், நூர் அகமது, அன்சுல் கம்பாஜ், மேட் ஹென்றி. இம்பாக்ட் வீரர்: கலீல் அகமது.

About the Author

Sudharsan G

I'm Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

