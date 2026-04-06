  • ஆர்சிபி அணிக்கு எதிராக படுதோல்வி! இருப்பினும் உலக சாதனை படைத்த சிஎஸ்கே!

ஆர்சிபி அணிக்கு எதிராக படுதோல்வி! இருப்பினும் உலக சாதனை படைத்த சிஎஸ்கே!

ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற சென்னை மற்றும் பெங்களூரு அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில், ஆர்சிபி அணி 251 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை சென்னை அணிக்கு நிர்ணயித்தது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 6, 2026, 08:54 AM IST
  • சிஎஸ்கே படுதோல்வியிலும்..
  • உலக சாதனை படைப்பு!
  • டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் புதிய மைல்கல்!

ஒரே போட்டியில் அதிக விக்கெட்.. ஐபிஎல்லில் அசத்திய 5 வீரர்கள்! லிஸ்ட்டில் 2 MI வீரர்கள்
குரு - செவ்வாய் சேர்க்கை.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பெரிய அதிர்ஷம்! பணம், சொத்து சேரும்
குரு - புதன் சேர்க்கையால் 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. புது வீடு, வாகனம் வாங்கலாம்!
கேது பெயர்ச்சி: மே மாதம் முதல் 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்
ஆர்சிபி அணிக்கு எதிராக படுதோல்வி! இருப்பினும் உலக சாதனை படைத்த சிஎஸ்கே!

ஐபிஎல் 2026 தொடர் தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இருப்பினும், ஐந்து முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தொடர் தோல்விகளையே சந்தித்து வருகிறது. ஞாயிற்றுக்கிழமை ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு எதிராக நடைபெற்ற தங்களது மூன்றாவது போட்டியிலும் தோல்வியடைந்து, இந்த சீசனில் விளையாடிய மூன்று போட்டிகளிலும் தொடர் தோல்விகளை சந்தித்துள்ளது. இந்நிலையில், கடந்தாண்டு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பை தவறவிட்ட சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், இந்த முறையும் தவறவிடுமோ என்ற அச்சம் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. பந்துவீச்சில் ஏற்பட்ட சொதப்பலே இந்த தோல்விக்கு முக்கிய காரணமாக கூறப்படுகிறது. இந்த சீசனில் இதுவரை ஒரு வெற்றியைக்கூட பெறாத சென்னை அணியின் மீது ரசிகர்கள் பெருமளவு ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர். இருப்பினும், இந்த மோசமான தோல்விக்கு மத்தியிலும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி புதிய வரலாற்று சாதனை ஒன்றை படைத்துள்ளது. டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இதுவரை எந்த அணியும் செய்யாத ஒரு மாபெரும் உலக சாதனையை தன்வசமாக்கியுள்ளது.

சிஎஸ்கே படைத்த உலக சாதனை என்ன?

ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற சென்னை மற்றும் பெங்களூரு அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில், ஆர்சிபி அணி 251 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை சென்னை அணிக்கு நிர்ணயித்தது. இதன் காரணமாக, முதல் பந்திலிருந்தே அதிரடியாக ஆட வேண்டிய கட்டாயம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பேட்ஸ்மேன்களுக்கு உருவானது. இதனால், சிக்ஸர் அடிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கிலேயே ஆடிய சென்னை அணியின் டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்கள் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறினர். இருப்பினும், சென்னை அணியில் விளையாடிய 9 பேட்ஸ்மேன்கள் குறைந்தபட்சம் ஒரு சிக்ஸராவது நேற்றைய போட்டியில் அடித்தனர். இதன் மூலம், ஒட்டுமொத்த டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றிலேயே ஒரு இன்னிங்ஸில் ஒரு அணியை சேர்ந்த 9 பேட்ஸ்மேன்கள் சிக்ஸர் அடிப்பது இதுவே முதல் முறையாகும். இதுவரை டி20 வரலாற்றில் எந்தவொரு அணியும் இத்தகைய சாதனையை படைத்ததில்லை.

சிக்ஸர் மழை பொழிந்த சிஎஸ்கே வீரர்கள்

மிகப்பெரிய இலக்கை துரத்திய சென்னை அணியில், தொடக்க வீரரான ஆயுஷ் மாத்ரே மற்றும் பந்துவீச்சாளர் மேட் ஹென்றி ஆகிய இருவரை தவிர களமிறங்கிய மீதமுள்ள அனைத்து பேட்ஸ்மேன்களுமே குறைந்தது ஒரு சிக்ஸராவது அடித்துள்ளனர். மேலும் இதில் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னவென்றால், எந்தவொரு சிஎஸ்கே வீரரும் இரண்டு சிக்ஸர்களுக்கு மேல் இந்த போட்டியில் அடிக்கவில்லை. மிடில் ஆர்டரில் களமிறங்கி அதிரடி காட்டிய சர்பராஸ் கான் மற்றும் ஜேமி ஓவர்டன் ஆகிய இருவர் மட்டுமே தலா இரண்டு சிக்ஸர்களை அடித்துள்ளனர். சென்னை அணி ஒட்டுமொத்தமாக இந்த போட்டியில் 11 சிக்ஸர்களை அடித்தது.

ஆர்சிபி பேட்ஸ்மேன்களின் ருத்ரதாண்டவம்

இந்த சீசன் முழுவதுமே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பந்துவீச்சு மிகவும் மோசமாக இருந்து வருகிறது. இதே நிலைமைதான் ஆர்சிபி அணிக்கு எதிராகவும் தொடர்ந்தது. சென்னை அணியின் பந்துவீச்சை ஆர்சிபி அணியின் வீரர்கள் நாலாபுறமும் சிதறடித்தனர். 20 ஓவர்களில் வெறும் 3 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 250 ரன்களை குவித்தது ஆர்சிபி அணி. ஆர்சிபி தரப்பில் களமிறங்கிய 5 பேட்ஸ்மேன்களுமே அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். குறிப்பாக டிம் டேவிட் இந்த போட்டியை தனி ஒருவராக ஆர்சிபி அணிக்கு வென்று கொடுத்துள்ளார். வெறும் 25 பந்துகளில் 8 சிக்ஸர்கள் உட்பட 70 ரன்களை அவர் விளாசினார். இவரது அதிரடி ஆட்டம் தான் ஆர்சிபி அணி 250 ரன்களை எட்ட பெரிதும் உதவியது.

சம செய்யப்பட்ட பிக் பாஷ் லீக் சாதனை

இந்த போட்டியில் ஆர்சிபி தரப்பில் 5 பேட்ஸ்மேன்கள் மற்றும் சிஎஸ்கே தரப்பில் 9 பேட்ஸ்மேன்கள் என ஒட்டுமொத்தமாக இரண்டு அணிகளையும் சேர்த்து 14 வெவ்வேறு பேட்ஸ்மேன்கள் குறைந்தபட்சம் ஒரு சிக்ஸராவது அடித்துள்ளனர். டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரு போட்டியில் 14 வீரர்கள் சிக்ஸர் அடிப்பது இது இரண்டாவது முறையாகும். இதற்கு முன்பு 2020-21 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற பிக் பாஷ் லீக் தொடரில், மெல்போர்ன் ஸ்டார்ஸ் மற்றும் சிட்னி தண்டர் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் 14 வீரர்கள் சிக்ஸர் அடித்ததே சாதனையாக இருந்தது. அந்த போட்டியில் 220 ரன்கள் இலக்கை துரத்திய மெல்போர்ன் அணி 75 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தாலும், அவர்களின் 8 பேட்ஸ்மேன்கள் சிக்ஸர் அடித்திருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தற்போது அந்த சாதனையை சிஎஸ்கே - ஆர்சிபி போட்டி சமன் செய்துள்ளது.

ரசிகர்களுக்கு ஆறுதல் தருமா இந்த சாதனை?

தோல்வியின் விளிம்பில் இருந்தாலும், இறுதிவரை போராடி சிஎஸ்கே பேட்ஸ்மேன்கள் புதிய உலக சாதனை படைத்திருப்பது சென்னை ரசிகர்களுக்கு சற்று ஆறுதலைத் தந்துள்ளது. இருப்பினும், நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் ஐந்து முறை சாம்பியனான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் இதுவரை வெற்றிக் கணக்கை தொடங்காதது பெரும் கவலையளிக்கிறது. தொடர்ந்து 4-வது முறையாக ஆர்சிபியிடம் தோல்வியடைந்துள்ள சிஎஸ்கே, தனது அடுத்தப் போட்டியில் கட்டாயம் வெற்றிப் பாதைக்கு திரும்ப வேண்டிய மாபெரும் கட்டாயத்தில் உள்ளது.

