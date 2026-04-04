நாளை நடக்கும் சிஎஸ்கே vs ஆர்சிபி! சென்னை அணி எடுத்த முக்கிய முடிவு!

நடப்பு ஐபிஎல் 2026 தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தனது அடுத்த போட்டியில் பலம் வாய்ந்த ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியை எதிர்கொள்கிறது. ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை அணி, இதுவரை விளையாடிய இரண்டு போட்டிகளிலும் தோல்வியை தழுவி புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்தில் பின் தங்கியுள்ளது. முதல் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிடமும், இரண்டாவது போட்டியில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியிடமும் அடைந்த அதிர்ச்சி தோல்விகளால் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் கடும் ஏமாற்றத்தில் உள்ளனர். இந்நிலையில், தங்களது முதல் வெற்றியை பதிவு செய்யும் முனைப்பில் சிஎஸ்கே அணி களமிறங்குகிறது. இந்த போட்டிக்கான சென்னை அணியின் உத்தேச பிளேயிங் லெவன் மற்றும் இம்பேக்ட் பிளேயர் குறித்த விவரங்களை பார்ப்போம்.
Thank you for the Yellove, Superfans #WhistlePodu #CSKvPBKS
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 4, 2026
தொடக்க வீரர்கள் - சஞ்சு சாம்சன் & ஆயுஷ் மாத்ரே
ராஜஸ்தான் அணியில் இருந்து சிஎஸ்கே-வுக்கு மாறிய சஞ்சு சாம்சன், அணியின் விக்கெட் கீப்பராகவும் தொடக்க வீரராகவும் களமிறங்க உள்ளார். அவருடன் இணைந்து இளம் வீரரான ஆயுஷ் மாத்ரே ஓப்பனிங்கில் இறங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முதல் இரண்டு போட்டிகளில் ஓப்பனிங் ஜோடி பெரிய அளவில் சோபிக்காததால், இந்த ஜோடி ஒரு வலுவான அடித்தளத்தை அமைக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது. மூன்றாவது வீரராக அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் களமிறங்குவார். நான்காவது இடத்தில் அதிரடி ஆட்டக்காரர் டெவால்ட் பிரெவிஸ் அல்லது கார்த்திக் சர்மா விளையாடலாம். ஐந்தாவது இடத்தில் இந்திய அணியின் டி20 உலகக்கோப்பை நாயகன் ஷிவம் துபே தனது வழக்கமான அதிரடியை காட்டுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பினிஷர்களாக மகேந்திர சிங் தோனி மற்றும் சர்பராஸ் கான் ஆகியோர் களமிறங்குவார்கள். தோனி விளையாடும் பட்சத்தில், இக்கட்டான சூழ்நிலைகளில் அவர் அணியை மீட்டெடுப்பார் என ரசிகர்கள் முழுமையாக நம்புகின்றனர்.
பந்துவீச்சு
பந்துவீச்சை பொறுத்தவரை, வேகப்பந்து வீச்சுக்கு நியூசிலாந்தின் மேட் ஹென்றி மற்றும் இந்தியாவின் கலீல் அகமது ஆகியோர் பொறுப்பேற்பார்கள். சுழற்பந்து வீச்சில் ஆப்கானிஸ்தானின் நூர் அகமது மற்றும் மேற்கிந்தியத் தீவுகளின் அகீல் ஹொசைன் ஆகியோர் முக்கிய பங்காற்றுவார்கள். கடந்த போட்டிகளில் சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் ரன்களை வாரி வழங்கியதாக கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் குற்றம் சாட்டியிருந்த நிலையில், இந்தப் போட்டியில் நூர் அகமது மற்றும் அகீல் ஹொசைன் ஆகியோரின் ஆட்டம் மிக உன்னிப்பாகக் கவனிக்கப்படும்.
இம்பேக்ட் பிளேயர் திட்டம்
பந்துவீசும் போது அல்லது பேட்டிங் செய்யும் போது சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப இம்பேக்ட் பிளேயரை சிஎஸ்கே பயன்படுத்தும். இதற்காக ராகுல் சஹார், அன்ஷுல் கம்போஜ், ஜேமி ஓவர்டன் மற்றும் ஷ்ரேயாஸ் கோபால் ஆகியோர் மாற்று வீரர்களாக தயார் நிலையில் இருப்பார்கள். குறிப்பாக, சிஎஸ்கே ஏலத்தில் 14.2 கோடி ரூபாய் என்ற பெருந்தொகை கொடுத்து வாங்கிய பிரசாந்த் வீரை கடந்த போட்டிகளில் ஆடும் லெவனில் சேர்க்காதது விமர்சனங்களை ஏற்படுத்தியதால், அவரை இம்பேக்ட் பிளேயராக பயன்படுத்தவும் வாய்ப்புள்ளது.
சிஎஸ்கே உத்தேச பிளேயிங் லெவன்
1. சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்)
2. ஆயுஷ் மாத்ரே
3. ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்)
4. டெவால்ட் பிரெவிஸ் / கார்த்திக் சர்மா
5. ஷிவம் துபே
6. எம்.எஸ். தோனி / சர்பராஸ் கான்
7. அகீல் ஹொசைன்
8. மேட் ஹென்றி
9. நூர் அகமது
10. கலீல் அகமது
11. பிரசாந்த் வீர்
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு எதிரான போட்டி சிஎஸ்கேவுக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகும். 2025ம் ஆண்டு சேப்பாக்கத்தில் நடந்த போட்டியில் ஆர்சிபி அணி 50 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் சிஎஸ்கே-வை வீழ்த்தி வரலாறு படைத்திருந்தது. அந்த தோல்விக்கு பழிதீர்க்கவும், இந்த சீசனின் முதல் வெற்றியை ருசித்து புள்ளிப்பட்டியலில் முன்னேறவும் தோனி மற்றும் பிரெவிஸ் வருகையுடன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் படை ஆயத்தமாகி வருகிறது.
