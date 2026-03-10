CSK vs RCB vs MI.. எந்த அணி பலம்? கோப்பை யாருக்கு? முழு விவரம்

2026 IPL Latest News: 2026 டி20 உலகக் கோப்பை மார்ச் 08ஆம் தேதி முடிவடைந்துள்ளது. இதையடுத்து அனைத்து வீரர்களும் ஐபிஎல்லுக்காக தயாராக அந்தந்த அணியின் பயிற்சி முகாம்களுக்கு விரைந்திருக்கின்றனர். 19வது ஐபிஎல் தொடர் வரும் மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்கும் என பிசிசிஐ அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறது. இன்னும் 18 நாட்களே உள்ள நிலையில், வீரர்கள் தீவிரமாக பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
ஐபிஎல் என்றாலே, ரசிகர்கள் தாங்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கும் அணிதான் சிறந்தது என நண்பர் மட்டுமின்றி சமூக வலைத்தளங்களிலும் விவாதத்தை நடத்துவர். குறிப்பாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK), ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB), மும்பை இந்தியன்ஸ் (MI) அணி ரசிகர்கள் சண்டை குறித்து சொல்லவே தேவையில்லை. கடந்த முறை சுமார் 17 வருடங்கள் கழித்து ஆர்சிபி அணி தனது கோப்பை கனவை தீர்த்துக்கொண்டது. மற்ற இரண்டு அணிகளும் தலா 5 முறை கோப்பையை வென்று அசத்தி உள்ளது.
எம்.எஸ். தோனி vs விராட் கோலி vs ரோகித் சம்ரா
ஒருபக்கம் தோனி, மறுபக்கம் ரோகித், கோலி என வழக்கம்போல் இம்முறையும் ஐபிஎல் தொடர் கலைகட்ட இருக்கிறது. தோனி மற்றும் ரோகித் சர்மாவுக்கு இது கடைசி ஐபிஎல்லாக இருக்கக்கூடும் என்பதால், இம்முறை எப்படியாவது கோப்பையை வெல்ல வேண்டும் என்பது இரு அணி ரசிகர்களின் ஆசையாக உள்ளது. மறுபக்கம் கடந்த ஐபிஎல்லில் விராட் கோலியில் கையில் கோப்பையுடன் பார்த்த ரசிகர்கள் இம்முறையும் அதனை காண விரும்புகின்றனர்.
இந்த நிலையில், CSK, RCB. MI ஆகிய அணிகளில் எந்த அணி அதீத பலத்துடன் இருக்கிறது, கோப்பையை வெல்லும் வாய்ப்பு எந்த அணிக்கு அதிகமாக இருக்கிறது என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். கடந்த டிசம்பர் மாதம்தான் இத்தொடருக்கான மினி ஏலம் நடைபெற்றது. அதில் அனைத்து அணிகளும் தங்களுக்கு தேவையான வீரர்களை வர்த்தகம் செய்து கொண்டனர்.
Chennai Super Kings: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK)
2026 ஐபிஎல் தொடருக்கு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி புது முக வீரர்களுடன் களமிறங்குகிறது. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு சிஎஸ்கே அணியின் தூணாக இருந்துவந்த ஜடேஜா மற்றும் சாம் கரணை கொடுத்துவிட்டு சஞ்சு சாம்சனை வாங்கினர். அதேசமயம் இதுவரை இந்தியாவுக்காக விளையாடாத Uncapped வீரர்களான பிரசாந்த் வீர் மற்றும் கார்த்திக் சர்மாவை ரூ. 14 கோடிக்கு வாங்கி உள்ளது. இப்படி சென்னை அணி பல மாற்றங்களை செய்து செம பலத்துடன் 2026 ஐபிஎல் தொடரை சந்திக்க இருக்கிறது.
சஞ்சு சாம்சன் தற்போது நல்ல ஃபார்மில் இருக்கிறார். அவருடன் ஆயூஸ் மாதே களமிறங்குவார். அதனால் தொடக்க இடம் பலமாக இருக்கிறது. அதன்பின் ருதுராஜ், டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், சிவம் துபே, கார்த்திக் சர்மா என மிடில் ஆர்டரிலும் நல்ல பலத்துடன் சென்னை அணி உள்ளது.
வேகப்பந்து வீச்சில் மாட் ஹென்றி, நாதன் எல்லீஸ், கலீல் அகமது ஆகியோர் உள்ளனர். சுழற்பந்து வீச்சில் நூர் அகமது மற்றும் பிரசாந்த் வீர் உள்ளனர். பெரும்பாலும் இவர்களே பிளேயிங் 11ல் இருப்பார்கள் கலீல் அகமதை இம்பக்ட் வீரராக பயன்படுத்த வாய்ப்புள்ளது. இதை தவிர்த்து சர்ஃபராஸ் கான், ராகுல் சாஹர், அகீல் ஹொசைன், அமன் கான் ஆகியோர் உள்ளனர். எனவே சிஎஸ்கே அணி 2026 ஐபிஎல் தொடரை சரியான பலத்துடன் சந்திக்க இருக்கிறது. அதனால் சிஎஸ்கே அணி கோப்பையை வெல்ல அதிக வாய்ப்பு இருப்பதாக கணிக்கப்படுகிறது.
அணி விவரம்: ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), ஆயுஷ் மத்ரே, எம்.எஸ். தோனி, சஞ்சு சாம்சன், டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், உர்வில் படேல், ஷிவம் துபே, ஜேமி ஓவர்டன், ராமகிருஷ்ண கோஷ், நூர் அகமது, கலீல் அகமது, அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங், ஷ்ரேயாஸ் கோபால், முகேஷ் சவுத்ரி, நாதன் எல்லிஸ், அகேல் ஹொசைன், பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் ஷர்மா, மேத்யூ ஷார்ட், அமன் கான், சர்பராஸ் கான், மாட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹர், சாக் ஃபௌல்க்ஸ்.
Royal Challengers Bengaluru: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB)
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் பிளேயிங் 11ல் கடந்த முறைக்கு இந்த முறைக்கு பெரிய மாற்றங்கள் ஏதும் இருக்காது. ஓரிரு மாற்றங்கள் மட்டுமே இருக்க வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக நடந்து முடிந்த டி20 உலகக் கோப்பையில் ஜேக்கப் பெத்தேல் தனது ஃபார்மை நிரூபித்ததால், அவரை பிளேயிங் 11ல் கொண்டு வந்த அந்த அணி முயற்சிக்கும்.
தொடக்க வீரர்களாக வழக்கம்போல் விராட் கோலி, ஃபில் சால்ட் ஆகியோர் களமிறங்குவார்கள். அதன்பின் ரஜத் பட்டிதார், ஜிதேஷ் சர்மா, டிம் டேவிட், ஜேக்கப் பெத்தேல் என மிடில் ஆர்டர் நல்ல பலத்துடன் உள்ளது. பந்து வீச்சில் கடந்த முறை வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்த ஜோஸ் ஹெசில்வுட், புவனேஷ்வர் குமார், யாஷ் தயால் ஆகியோர் உள்ளனர். சுழற்பந்து வீச்சில் சுயாஷ் சர்மா, குர்ணால் பாண்டியா ஆகியோர் உள்ளனர்.
இதை தவிர்த்து வெங்கடேஷ் ஐயர், நுவான் துஷார, ஜேக்கப் டஃபி ஸ்வப்னில் சிங், மங்கேஷ் யாதவ் ஆகியோர் உள்ளனர். கடந்த முறை போல இம்முறையும் ஆர்சிபி அணி தக்க பலத்துடன் ஐபிஎல் தொடரை எதிர்கொள்ள இருப்பதால், கோப்பையை தக்கவைத்துக்கொள்ளும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அணி விவரம்: ரஜத் படிதார் (கேப்டன்), விராட் கோலி, தேவ்தத் படிக்கல், ஃபில் சால்ட், ஜிதேஷ் சர்மா, க்ருனால் பாண்டியா, ஸ்வப்னில் சிங், டிம் டேவிட், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், யாஷ் தயாள், புவனேஷ்வர் குமார், நுவான் துஷாரா, ரசிக் சிங், அபிநந்தன், ஜாஷ்லி, அபிநந்தன், அபிநந்தன். சாத்விக் தேஸ்வால், மங்கேஷ் யாதவ், ஜோர்டான் காக்ஸ், விக்கி ஓஸ்ட்வால், விஹான் மல்ஹோத்ரா, கனிஷ்க் சவுகான்.
Mumbai Indians: மும்பை இந்தியன்ஸ் (MI)
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி கடைசியாக ஐபிஎல் கோப்பையை 2020ஆம் ஆண்டு வென்றுள்ளது. கடந்த 5 சீசன்களாக அந்த அணி கோப்பையை தவறவிட்டுள்ளதால், இம்முறை எப்படியாவது வென்றாக வேண்டும் என்ற முனைப்புடன் களமிறங்குகிறது. அதற்கு ஏற்றவாறும் தங்களது அணியை கட்டமைத்துள்ளனர்.
தொடக்க வீரர்களாக ரோகித் சர்மாவுடன் இம்முறை குயிண்டன் டி காக் களமிறங்க வாய்ப்புள்ளது. அதன்பின் சூரியகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, வில் ஜாக்ஸ் என மிடில் ஆர்டர் பலமாக உள்ளது. வேகப்பந்து வீச்சில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ட்ரெண்ட் போல்ட், தீபக் சாஹர் உள்ளனர். சுழற்பந்து வீச்சில் மிட்செல் சாண்ட்னர் உள்ளார். அவருடன் வில் ஜாக்ஸ் இணைந்து செயல்படுவார். ஆப்கானிஸ்தான் சுழற்பந்து வீச்சாளர் அல்லா கஜன்ஃபாரை பிளேயிங் 11ல் கொண்டு வர அதிக வாய்ப்புள்ளது. எனவே மும்பை அணியும் நல்ல பலத்துடன் இருப்பதால் நிச்சயம் டஃப் கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அணி விவரம்: ஹார்டிக் பாண்டியா (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, ரியான் ரிக்கிள்டன், ராபின் மின்ஸ், மிட்செல் சான்ட்னர், கார்பின் போஷ், நமன் திர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, டிரென்ட் போல்ட், அல்லா கஃபன்சார், அஷ்வனி குமார், தீபக் சாஹர், வில் ஜாக்ஸ், ரகுத் ஷர்மா, ராஜ் அங்காங்க. வர்த்தகம்: ஷெர்ஃபேன் ரூதர்ஃபோர்ட், மயங்க் மார்கண்டே, ஷர்துல் தாக்கூர், குயின்டன் டி காக், டேனிஷ் மாலேவார், முகமது இசார், அதர்வா அன்கோலேகர், மயங்க் ராவத்.
