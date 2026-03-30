CSK vs RR: தோனி களத்திற்கு திரும்புவது எப்போது? மற்றொரு முக்கிய வீரரும் விலகல்! பெரிய அடி

When Will Dhoni Joins CSK IPL 2026: 2026 ஐபிஎல் தொடர் நேற்று முன்தினம் (மார்ச் 28) பெங்களூருவில் கோலாகமலாக தொடங்கியது. முதல் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி மோதின. இப்போடியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி 6 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பெற்றது. இதையடுத்து இரண்டாவது போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் மோதின. இப்போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 222 ரன்கள் என்ற இமாலய சாதனையை 19 ஓவர்களில் எட்டி வெற்றி பெற்றது.
சிஎஸ்கே vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
இந்த சூழலில், தொடரின் மூன்றாவது போட்டியில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியும் இன்று (மார்ச் 30) மோத உள்ளன. இப்போட்டியில் கெளகாத்தி மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. இதற்காக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வீரர்கள் தீவிர வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
சிஎஸ்கே vs ஆர்ஆர் போட்டியில் எம். எஸ். தோனி விளையாட மாட்டார். இந்த போட்டியில் மட்டுமல்லாமல், அடுத்து வரும் சில போட்டிகளிலும் அவர் விளையாட மாட்டார். இது தொடர்பான அறிவிப்பை மார்ச் 27 ஆம் தேதி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் நிர்வாகம் அறிவித்திருந்தது. இந்த நிலையில், அவர் எப்போது களத்திற்கு திரும்புவார்? அவர் இத்தொடரில் ஏதேனும் ஒருபோட்டியாவது விளையாடுவாரா? என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
எம். எஸ். தோனி எப்போது களத்திற்கு திரும்புவார்?
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் நிர்வாகம் தோனி இரண்டு வார போட்டிகளில் விளையாட வாய்ப்பில்லை என தெரிவித்திருந்தது. இதற்கு காரணம் அவரின் காலில் ஏற்பட்ட தசை பிடிப்பே எனவும் தெரிவித்திருந்தனர். இதையடுத்து அவர் தொடர்ந்து ஓய்வில் இருந்து வருகிறார். அவர் இன்றைய போட்டி நடக்கும் கெளகாத்திக்கே செல்லவில்லை என கூறப்படுகிறது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு இன்றைய ராஜஸ்தான் போட்டிக்கு பின்னர் ஏப்ரல் 03 ஆம் தேதி பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாட உள்ளது. இதையடுத்து ஏப்ரல் 05 ஆம் தேதி ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு எதிராக விளையாட இருக்கிறது. பின்னர் 5 நாட்கள் இடைவெளிக்கு பிறகு, ஏப்ரல் 11 ஆம் தேதி டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாடுகிறது.
முதல் மூன்று போட்டியில் நிச்சயம் தோனி இல்லை
சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகம் கூறியதை வைத்து பார்க்கையில், அவர் நிச்சயமாக முதல் போட்டியில் பங்கேற்க மாட்டார். அதன்பின்னர் நடக்கும் போட்டியில்தான் அவர் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. அதன்படி அவர் ஏபர்ல் 11 ஆம் தேதி டெல்லி அணிக்கு எதிரான போட்டியிலோ அல்லது அதன்பின் நடக்கும் போட்டிகளில் கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிகிறது.
டெவால்ட் பிரெவிஸ் விலகல்
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் அதிரடி வீரர் பேபி ஏபிடி என அழைக்கப்படும் டெவால்ட் பிரெவிஸும் தற்போது விலகி உள்ளார். அவர் முதல் 2 அல்லது 3 போட்டிகள் வரை விளையாட வாய்ப்பில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. டெவால்ட் பிரெவிஸ் பயிற்சி மேற்கொண்ட போது, அவருக்கு தசைபிடிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அவர் அடுத்த சில போட்டிகளில் இருந்து விலகுகிறார். இதனை சிஎஸ்கே அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் ஸ்டீவன் பிளமிங் உறுதி செய்துள்ளார்.
சிஎஸ்கே அணிக்கு பின்னடைவு
ஏற்கனவே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முக்கிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் நாதன் எல்லீஸ் காயம் காரணமாக விலகினார். அதன்பின் தோனி, தற்போது டெவால்ட் பிரெவிஸ். இப்படி முக்கிய வீரர்கள் காயம் காரணமாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. நாதன் எல்லீஸ் இல்லாதது பந்து வீச்சு வரிசையை பாதிக்கிறது. பிரெவிஸ் இல்லாதது மிடில் ஆர்டரின் பலத்தை குறைக்கிறது.
சஞ்சு சாம்சன் விக்கெட் கீப்பர்
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேனாக இருந்து வரும் எம். எஸ். தோனி தற்போது காயம் காரணமாக விலகி இருப்பதால், அவருக்கு பதில் சஞ்சு சாம்சன் விக்கெட் கீப்பிங் செய்வார்.
டெவால்ட் பிரெவிஸுக்கு பதில் யார்?
டெவால்ட் பிரெவிஸ் காயம் காரணமாக முதல் சில போட்டிகளில் இருந்து விலகி இருப்பதால், அவருக்கு பதிலாக மிடில் ஆர்டரில் ஒரு அதிரடி வீரரை கொண்டு வர வேண்டிய கட்டாயம் உருவாகி உள்ளது. எனவே அவருக்கு பதிலாக சர்ஃபராஸ் கான் அல்லது உர்வில் படேல் ஆகிய இருவரில் ஒருவர் பிளேயிங் 11க்குள் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் உத்தேச பிளேயிங் 11
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), உர்வில் பட்டேல் அல்லது சர்பராஸ் கான், மாட் ஷார்ட், சிவம் துபே, கார்த்திக் ஷர்மா, பிரசாந்த் வீர், ஜேமி ஓவர்டன் அல்லது அகேல் ஹொசைன், நூர் அகமது. கலீல் அகமது.
இபேக் பிளேயர்: அன்ஷுல் கம்போஜ் அல்லது குர்ஜப்னீத் சிங் அல்லது ராமகிருஷ்ண கோஷ்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ