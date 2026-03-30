  • CSK vs RR: சர்ஃபராஸ் கானுக்கு இடமில்லை? உள்ளே வரும் மற்றொரு வீரர்! சிஎஸ்கே அதிரடி

CSK vs RR: சர்ஃபராஸ் கானுக்கு இடமில்லை? உள்ளே வரும் மற்றொரு வீரர்! சிஎஸ்கே அதிரடி

CSK Urvil Patel vs RR: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இன்று ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாட இருக்கும் நிலையில், பிளேயிங் 11ல் உர்வில் படேலுக்கு இடம் கிடைக்குமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 30, 2026, 05:45 PM IST

CSK vs RR: சர்ஃபராஸ் கானுக்கு இடமில்லை? உள்ளே வரும் மற்றொரு வீரர்! சிஎஸ்கே அதிரடி

Chennai Super Kings Latest News: 2026 ஐபிஎல் தொடர் நேற்று முன்தினம் (மார்ச் 28) தொடங்கி கோலாகலமாக நடைபெற்று வருகிறது. தொடரின் முதல் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி மோதியது. இப்போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இதையடுத்து நேற்று (மார்ச் 29) மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி மோதின. இதில் கேகேஆர் அணி செட் செய்த 222 ரன்கள் என்ற பெரிய இலக்கை மும்பை அணி 19.1 ஓவர்களில் அடித்து அபார வெற்றியை பெற்றது. 

தோனி, ப்ரெவீஸ்க்கு பதில் யார் 

இந்த நிலையில், ரசிகர்களால் எதிர்பார்க்கப்படும் சென்னை சூப்பர்  கிங்ஸ் அணியின் போட்டி இன்று (மார்ச் 30) நடைபெற இருக்கிறது. ரியான் பராக் தலைமையிலான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டி கெளகாத்தியில் நடைபெறுகிறது. இந்த சூழலில், சிஎஸ்கே அணியின் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளன. தோனி, டெவால்ட் ப்ரெவிஸ் ஆகியோர் இல்லாத நிலையில், அவர்களுக்கு பதிலாக பிளேயிங் 11ல் எந்த வீரர் உள்ளே வருவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து வருகிறது. 

ரசிகர்கள் பலரும் உர்வில் படேல் என எக்ஸ் தளத்தில் ட்ரெண்ட் செய்து வருகின்றனர். ஒவ்வொருவரும் தங்களின் பிளேயிங் 11 உர்வில் படேலை இணைத்து பதிவிட்டு வருகின்றனர். தங்களின் கணிப்புகளை வெளியிட்டு வருகின்றனர். ஆனால் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நிர்வாகம் என்ன முடிவு எடுக்கப்போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். 

டெவால்ட் ப்ரெவிஸ், தோனி விலகல் 

எம். எஸ். தோனி மற்றும் டெவால்ட் ப்ரெவிஸ் இருவரும் முதல் சில போட்டிகளில் இருந்து விலகி உள்ளனர். அவர்களுக்கு காயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நிர்வாகம் அவர்கள் இரண்டு மூன்று போட்டிகளை தவறவிடும் வாய்ப்புள்ளது என கூறி இருந்தனர். இந்த சூழலில், தோனி மற்றும் ப்ரெவிஸுக்கு பதிலாக யாரை அணிக்குள் எடுத்து வரப்போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. 

டெவால்ட் ப்ரெவிஸ் இல்லாதது சிஎஸ்கே அணிக்கு பின்னடைவாகவே பார்க்கப்படுகிறது. அதிரடி பேட்டரான அவர் அணியின் மிடில் ஆர்டரில் பலன் சேர்ந்து வந்தார். தற்போது அவரை நிறப்பும் அளவிற்கு ஒரு வீரரை சிஎஸ்கே அணி எடுத்து வர வேண்டும் என்பது ரசிகர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது. 

கம்பேக் கொடுக்க தயாரான சிஎஸ்கே 

 சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கடந்த 2025 ஐபிஎல் தொடரில் மிகவும் மோசமான அட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. விளையாடிய 14 லீக் ஆட்டங்களில் 10ல் தோல்வி அடைந்து தொடரில் இருந்து முதல் அணியாக வெளியேறியது. இதன் காரணமாக தற்போது 2026 ஐபிஎல்லில் ஒரு நல்ல கம்பேக்கை கொடுத்து கோப்பையை வெல்ல வேண்டும் என்ற முனைப்பில் சென்னை அணி வீரர்கள் உள்ளனர். 

உர்வில் படேல் 

உர்வில் படேலை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கடந்த 2025 ஐபிஎல் தொடரின்போது ஒப்பந்தம் செய்தது. காயம் காரணமாக வன்ஷ் பேடி வெளியேறிய நிலையில், உர்வில் படேல் வாங்கப்பட்டார். அதன்பின், தோனியின் ஓய்வுக்கு பின்னர் உர்வில் படேலுக்கு அணியில் நிரந்தர இடம் கிடைக்கும் என பேசப்பட்டது வந்தது. ஆனால் சென்னை அணி சஞ்சு சாம்சனை அந்த இடத்திற்கு தற்போது வாங்கி உள்ளது. இதனால், உர்வில் படேலின் இடம் தொடர்ந்து சந்தேகத்திலேயே உள்ளது. இந்த நிலையில், தற்போது தோனி, ப்ரெவிஸ் விலகி உள்ளனர். எனவே உர்விலுக்கு இடம் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

இன்று ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியுடன் போட்டி 

2026 ஐபிஎல் தொடரில் தனது முதல் போட்டியை இன்று சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி விளையாட இருக்கிறது. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான இப்போட்டி கெளகாத்தியில் நடைபெறுகிறது. சிஎஸ்கே அணி இன்று வெற்றி பெற்று 2 புள்ளிகளை பெற்று தனது வெற்றி பயணத்தை தொடங்க வேண்டும் என்பது ரசிகர்களின் எண்ணமாக உள்ளது. 

சிஎஸ்கே உத்தேச பிளேயிங் 11

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), உர்வில் பட்டேல், மாட் ஷார்ட், சிவம் துபே, கார்த்திக் ஷர்மா, பிரசாந்த் வீர், ஜேமி ஓவர்டன் அல்லது அகேல் ஹொசைன், நூர் அகமது. கலீல் அகமது.

இபேக் பிளேயர்: அன்ஷுல் கம்போஜ் அல்லது குர்ஜப்னீத் சிங் அல்லது ராமகிருஷ்ண கோஷ்.

