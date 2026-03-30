CSK vs RR: சிஎஸ்கே பேட்டிங்.. பிளேயிங் 11ல் இரண்டு மாற்றம்! சர்ஃப்ராஸ், உர்வில் இல்லை

CSK vs RR Match Update: 2026 ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த இரண்டு நாட்களில் தொடரின் இரண்டு போட்டிகள் முடிவடைந்த நிலையில், மூன்றாவது போட்டி இன்று நடைபெற இருக்கிறது. ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் ரியான் பராக் தலைமையிலான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி மோதுகின்றன. இப்போட்டி இன்று கெள்காத்தியில் தொடங்கி உள்ளது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பேட்டிங்
இப்போட்டிக்கான டாஸ் வீசப்பட்ட நிலையில், அதனை வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி கேப்டன் ரியான் பராக் முதலில் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்துள்ளார்.அதன்படி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பேட்டிங் செய்து வருகிறது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் தோனி மற்றும் டெவால்ட் ப்ரெவிஸ் இல்லாத காரணத்தினால், அணியில் இரண்டு வீரர்கள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளனர். +
தோனி, பிரெவிஸ்-க்கு பதில் யார்?
உர்வில் படேல் அல்லது சர்ஃபராஸ் கான் பிளேயிங் 11ல் வரவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இருவருமையே எடுக்காமல் ஆயூஷ் மாத்ரேவை எடுத்துள்ளனர். அதேபோல் டெவால்ட் பிரெவிஸ் இடத்தை நிறப்பப்போகும் வீரர் யாராக இருப்பார் என மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இந்த நிலையில்,அவருக்கு பதிலாக மேதீவ் ஷார்ட்டை பிளேயிங் 11க்குள் கொண்டு வந்துள்ளனர்.
இம்பேக் வீரர் பட்டியலில் சர்பராஸ் கான், பிரசாந்த் வீர் உள்ளிட்டோர் உள்ளனர். இவர்களில் ஒருவர் பயன்படுத்தப்படுவார்.
இரு அணிகளின் பிளேயிங் 11
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), ஆயுஷ் மத்ரே, மேத்யூ ஷார்ட், சிவம் துபே, கார்த்திக் சர்மா, ஜேமி ஓவர்டன், நூர் அகமது, மாட் ஹென்றி, அன்ஷுல் கம்போஜ், கலீல் அகமது.
CSK இம்பேக்ட் விருப்பங்கள்: சர்பராஸ் கான், பிரசாந்த் வீர், ராகுல் சாஹர், குர்ஜப்னீத் சிங், ராமகிருஷ்ண கோஷ்
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், வைபவ் சூரியவன்ஷி, ரியான் பராக் (கேப்டன்), துருவ் ஜூரல் (விக்கெட் கீப்பர்), ஷிம்ரோன் ஹெட்மியர், ரவீந்திர ஜடேஜா, ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், நந்த்ரே பர்கர், சந்தீப் சர்மா, ரவி பிஷ்னாய், பிரிஜேஷ் சர்மா
RR இம்பேக்ட் விருப்பங்கள்: டோனோவன் ஃபெரீரா, லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ், ரவி சிங், சுஷாந்த் மிஸ்ரா, துஷார் தேஷ்பாண்டே.
