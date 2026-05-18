/இன்றுடன் ஓய்வை அறிவிக்கும் தல தோனி? சேப்பாக்கத்தில் முக்கிய முடிவு?

ஐபிஎல் 2026 சீசன் தற்போது இறுதிக்கட்டத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது. மார்ச் மாதம் தொடங்கிய இந்த போட்டிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த மாத இறுதியில் இறுதி போட்டி நடைபெற உள்ள நிலையில், தற்போது வரை ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி மட்டுமே பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது. மீதமுள்ள மூன்று இடங்களை பிடிப்பதற்காக குஜராத் டைட்டன்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத், பஞ்சாப் கிங்ஸ், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், டெல்லி கேப்பிடல்ஸ், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் ஆகிய அணிகள் கடும் போட்டியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. மும்பை மற்றும் லக்னோ அணிகள் ஏற்கனவே தொடரில் இருந்து வெளியேறி உள்ளனர். இந்நிலையில், இன்று சென்னை அணி சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை சென்னையில் எதிர்கொள்கிறது. இந்த போட்டியில் சென்னை அணி வெற்றி பெற்றால், பிளேஆஃப் வாய்ப்பை தக்க வைத்துக்கொள்ள முடியும். தோல்வி அடையும் பட்சத்தில், இந்த சீசனில் பிளேஆஃப் வாய்ப்பை இழக்கும் நிலை உருவாகும்.
இந்த சீசன் முழுவதும் சென்னை அணியின் ரசிகர்களுக்கு இருக்கும் மிகப்பெரிய கேள்வி, தோனி எப்போது விளையாட வருவார் என்பது தான். சீசன் தொடக்கத்தில் காயம் காரணமாக தோனி விளையாடவில்லை என்று கூறப்பட்டது. ஆனால் தற்போது அவரது காயம் முழுவதுமாக குணமடைந்திருந்தாலும், அவர் மைதானத்திற்கு வரவில்லை. தற்போதைய அணியின் காம்பினேஷனை கலைக்க வேண்டாம் என்று நினைப்பதால்தான் அவர் விளையாடவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் இந்த சீசனில் இதுவரை 12 போட்டிகளில் விளையாடி, ஆறு வெற்றியும் ஆறு தோல்வியும் பெற்றுள்ளது. கடைசியாக விளையாடிய லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியிலும் தோல்வியை சந்தித்துள்ளது. இன்று சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக கட்டாய வெற்றியை நோக்கி சென்னை அணி களமிறங்குகிறது. இந்நிலையில், தோனி எப்போது விளையாட வருவார் என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் மீண்டும் எழுந்துள்ளது.
தோனி, ஓய்வு பெறுவதற்கு முன் தனது கடைசி போட்டி சென்னையில் தான் இருக்கும் என்று தெரிவித்திருந்தார். இந்த சீசனில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் தங்களது கடைசி ஹோம் போட்டியை இன்று சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் விளையாடுகிறது. இதனால், தோனி அணியில் இடம் பெறுவாரா என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. ஒருவேளை அவர் இன்று விளையாடினால், அதுதான் அவரின் கடைசி ஐபிஎல் போட்டியாக இருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. கடந்த சில சீசன்களாக தோனி கடைசி இரண்டு ஓவர்களில் மட்டுமே பேட்டிங் செய்ய வருகிறார். இருப்பினும், அவரை பார்ப்பதற்காக ரசிகர்கள் ஆர்வமுடன் காத்திருக்கின்றனர். இந்த சீசனில் தோனி இல்லாமலேயே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஆறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
அடுத்த சீசனில் தோனி விளையாடுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவாக உள்ள நிலையில், இன்று தனது கடைசி போட்டியில் அவர் விளையாடுவாரா என்று ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். இருப்பினும், இதுகுறித்து சென்னை அணியின் தரப்பில் இருந்து எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை. இந்த சீசனில் தோனி இல்லாமலேயே அணி ஒரு கட்டமைப்பில் செயல்பட்டு வருகிறது. சென்னையில் தோனி வந்தால் அது மொத்தமாக மாறும் என்பதாலும், சென்னை அணிக்கு இன்றைய போட்டி மிக முக்கியமானதாலும், தோனி இன்று விளையாட மாட்டார் என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இவை அனைத்தும் அவர் எடுத்துக்கொள்ளும் இறுதி முடிவை பொறுத்ததே.
|விவரம்
|அணிகள்
|பிளே ஆப் சென்ற அணி
|RCB
|வாய்ப்புள்ள அணிகள்
|குஜராத் டைட்டன்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத், பஞ்சாப் கிங்ஸ், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், டெல்லி கேப்பிடல்ஸ், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்
|வெளியேறிய அணிகள்
|LSG, MI