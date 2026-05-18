/தோனியின் கடைசி ஐபிஎல் போட்டி.. தயாராகும் சிஎஸ்கே! பிளேயிங் 11 இதுதான்

காயத்தால் இந்த ஆண்டு விளையாடாத தோனி, சேப்பாக்கத்தில் இன்று நடக்கும் SRH அணிக்கு எதிரான சிஎஸ்கே-வின் கடைசி ஹோம் மேட்ச்சில் (அவரது கடைசி ஐபிஎல் போட்டியாகவும் இருக்கலாம்) களமிறங்க வாய்ப்புள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இன்று (மே 18) சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக விளையாடுகிறது. சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடைப்பெறும் இப்போட்டியில், ’தல’ தோனி களமிறங்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஒரு வருடத்திற்கு பிறகு அவரை மைதானத்தில் பார்க்க ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
சிஎஸ்கே அணியின் அடையாளமாக காணப்படும் எம்.எஸ். தோனி, 2026 ஐபிஎல் தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே கெண்டைகால் பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டது. இதனால் அவர் முதல் இரண்டு வாரங்களுக்கு விளையாட மாட்டார் என அணி நிர்வாகம் அறிவித்தது. ஆனால் அவர் நான்கு வாரங்கள் கடந்தும் இன்னும் களமிறங்காமல் இருந்து வருகிறார். அவர் வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டாலும், தொடர்ந்து விளையாடாமால் இருந்து வந்தார்.
முன்னதாக சென்னை அணியின் பயிற்சியாளர்களும் கூறுகையில், தோனியின் உடல் நலம் சிறப்பாக உள்ளது. அவர் பேட்டிங் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறார். ஆனால் அவரால் ஓடி ரன்கள் எடுக்க முடியாமல் இருந்து வருகிறார். அதனால் அவர் விளையாடுவது குறித்து அவர்தான் முடிவெடுக்க வேண்டும் என தெரிவித்திருந்தார்.
அதேசமயம், சென்னை அணி பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் நிலையில், தோனி இத்தொடரில் விளையாட மாட்டார். அணி வெளியேறும் என்ற நிலை வந்தால் மட்டும் தான், அவர் விளையாடுவார் என முன்னாள் சிஎஸ்கே வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த நிலையில், தோனி இன்று நடக்கும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் விளையாட இருக்கிறார் என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளது. நடப்பாண்டில் சென்னையில் நடக்கும் கடைசி போட்டி இது. அதனால் தோனி களமிறங்க திட்டமிட்டுள்ளார் என்று கூறப்படுகிறது. இதற்காக அவர் தீவிர வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இது தொடர்பான வீடியோக்கள் மற்றும் புகைப்படங்கள் வைராகி வரும் நிலையில், ரசிகர்கள் இடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
எம். எஸ். தோனிக்கு SRH போட்டியே கடைசி போட்டி என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த ஆண்டுடன் அவர் ஓய்வு பெற திட்டமிட்டுள்ளதால், சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடக்கும் இந்த போட்டியில் விளையாடலாம் என அவர் முடிவு எடுத்ததாக பேசப்பட்டு வருகிறது.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தோனி களமிறங்குவது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இன்னும் சிஎஸ்கே அணி வெளியிடவில்லை. இருப்பினும் அவர் வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருவதால் அவர் நிச்சயம் களமிறங்குவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் இடையே அதிகரித்து வருகிறது.
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற்றுவது பெரிய சவாலாகி உள்ளது. இதுவரை 12 போட்டிகளில் விளையாடி 6ல் வெற்றி பெற்றுள்ளது சிஎஸ்கே அணி. லீக் ஆட்டங்களில் இன்னும் இரண்டு போட்டிகள் மீதமுள்ளன. அவை இரண்டிலுமே பெரிய வெற்றியை பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் சிஎஸ்கே அணி உள்ளது. இன்று ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக விளையாடும் நிலையில், அடுத்த போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாடுகிறது. இப்போட்டி மே 21 ஆம் தேதி நடக்கிறது.
சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), உர்வில் படேல், கார்த்திக் சர்மா, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், சிவம் துபே, எம்.எஸ். தோனி, அன்ஷுல் கம்போஜ், நூர் அகமது, ஸ்பென்சர் ஜான்சன், முகேஷ் சவுத்ரி. இம்பேக்ட் வீரர்: சர்ப்ராஸ் கான் அல்லது அகீல் ஹெசைன்.