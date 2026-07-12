/CSK போட்ட ரகசிய பதிவு.. ஹர்திக் பாண்டியாவை வாங்குவது உறுதி! மும்பை செல்லும் 2 வீரர்கள்?

ஹர்திக் பாண்டியா தொடர்பான ஐபிஎல் டிரேட் பேச்சுவார்த்தை நாளுக்கு நாள் சூடுபிடித்து வருகிறது. அவர் 2027ல் எந்த ஐபிஎல் அணிக்காக விளையாட போகிறார் என்ற அர்வம் ரசிகர்கள் இடையே அதிகரித்து உள்ளது. அவருக்காக சிஎஸ்கே, கேகேஆர் உள்ளிட்ட அணிகள் மும்பை உடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை நாம் அறிவோம். இந்த நிலையில், அவர் சிஎஸ்கே அணிக்கு வருவது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிவிட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.
டிரேட் மூலம் மும்பை அணியை விட்டு வெளியேறப்போகிறார் என்ற தகவல் வெளியானதும், ஹர்திக் பாண்டியா ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பதிவை வெளியிட்டார். அந்த பதிவில் ஹர்திக் அவர் கையில் ஒரு போன் வைத்திருந்தார். அதில் நேரம் 7 மணி 7 நிமிடம் என காட்டியது. இது அவர் சிஎஸ்கே அணிக்கு வர விரும்புவதாக கருதப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து சிஎஸ்கே மற்றும் மும்பை அணிகள் டிரேட் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாகவும், அப்போது ஹர்திக் பாண்டியாவை தர வேண்டும் என்றால் ஷிவம் துபே மற்றும் ஆயூஷ் மாத்ரேவை தர வேண்டும் என்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நிர்வாகம் கேட்டதாகவும் அதற்கு சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகம் மறுத்ததாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின.
சிஎஸ்கே அணி ஆயூஷ் மாத்ரேவை எக்காரணம் கொண்டு விட்டுவிடக்கூடாது என்ற மனநிலையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியிடம் ஷிவம் துபே மற்றும் கலீல் அகமத்தை விட்டுக்கொடுகிறோம் என கூறியதாக கூறப்பட்டது. இந்த டீலுக்கு மும்பை ஒத்துக்கொள்ளவில்லை. இதனால் கேகேஆர் அணியிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது. ஆனால், மும்பை அணியிடம் ஹர்திக் பாண்டியா, தான் சிஎஸ்கே அணிக்கு செல்லவே விரும்புகிறேன். அதனால் அந்த அணிக்கு என்னை அனுப்ப முயற்சி செய்யுங்கள் என கூறி இருக்கிறார்.
இந்த விவரத்தை மும்பை அணி நிர்வாகம் சிஎஸ்கேவிடம் தெரிவிக்கவே, சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகமும் ஆயூஷ் மாத்ரே மற்றும் ஷிவம் துபேவை விட்டுக்கொடுக்க தயாராகி உள்ளதாக கூறப்பட்டது. இந்த நிலையில், அதனை சூசகமாக உறுதி செய்யும் விதமாக சிஎஸ்கே அணி சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவையும் வெளியிட்டுள்ளது.
The Yellove core #WhistlePodu #Yellove pic.twitter.com/loNUgmq4ev— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) July 11, 2026
அதாவது, சிஎஸ்கே நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள "சிஎஸ்கேவின் எல்லோ கோர்" (Yellow Core) என்ற பதிவில், அணியின் மிக முக்கியமான தூண்களாக 4 வீரர்களின் புகைப்படங்கள் மட்டுமே இடம்பெற்றுள்ளன. சஞ்சு சாம்சனின் புகைப்படம் முதலாவதாக உள்ளது. அவரை தொடர்ந்து கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், டிவோல்ட் பிரேவிஸ் மற்றும் நூர் அகமது ஆகியோரின் படங்கள் அடுத்தடுத்து உள்ளன.
மற்றொரு எக்ஸ் பதிவில், சிஎஸ்கே ஒரு வீடியோவை பகிர்ந்துள்ளது. அதில், "சிஎஸ்கேவுக்கு பௌலர் இருக்கிறார், பேட்டர் இருக்கிறார், ஸ்பின்னர் இருக்கிறார்... ஆல்ரவுண்டர்?" என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டுள்ளது.
Superfans asked about the Trade!— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) July 11, 2026
Leo answered! Or did he?
Watch till the end to find the answer! #WhistlePodu #TradeRumours pic.twitter.com/fCNQFc49rW
இந்த இரு பதிவுகளையும் உற்று கவனிக்கும் போது, சிஎஸ்கே அணி ஒரு மெகா டிரேடிங்கிற்கு திட்டமிட்டுள்ளது போல் தெரிகிறது. அதாவது, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியிடம் இருந்து ஹர்திக் பாண்டியாவை வாங்குவதற்காக, தங்கள் அணியின் ஷிவம் துபே மற்றும் ஆயுஷ் மாத்ரே ஆகிய இருவரையும் மும்பை அணிக்கு மாற்ற சிஎஸ்கே நிர்வாகம் முடிவு செய்திருப்பதாக கிரிக்கெட் வட்டாரங்கள் கருதுகின்றன.
மேலும், சிஎஸ்கே வெளியிட்ட அந்த வீடியோவில், "அணியில் ஒரு தமிழக வீரர் இருந்தால் நன்றாக இருக்கும்" என்ற விருப்பமும் மறைமுகமாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், குஜராத் டைடன்ஸ் அணியில் இருக்கும் தமிழக சுழற்பந்து வீச்சாளர்களான சாய் கிஷோர் அல்லது ஆல்ரவுண்டர் வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகிய இருவரில் ஒருவரை சிஎஸ்கே அணிக்குள் கொண்டு வர பேச்சுவார்த்தை நடக்கலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.