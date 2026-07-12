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CSK போட்ட ரகசிய பதிவு.. ஹர்திக் பாண்டியாவை வாங்குவது உறுதி! மும்பை செல்லும் 2 வீரர்கள்?

CSK Hardik Pandya Trade Latest Update: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வெளியிட்டுள்ள புது அப்டேட் மூலம் ஹர்திக் பாண்டியா சிஎஸ்கே அணிக்கு வருவது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிவிட்டது. இது குறித்த விவரத்தை இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 12, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:35 AM IST
CSK போட்ட ரகசிய பதிவு.. ஹர்திக் பாண்டியாவை வாங்குவது உறுதி! மும்பை செல்லும் 2 வீரர்கள்?
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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