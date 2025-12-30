English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பவுலிங்கில் செஞ்சூரி அடித்த சிஎஸ்கே இளம் வீரர்! எதிரணிக்கு கொண்டாட்டம்

Chennai Super Kings : ஐபிஎல் 2026 ஏலத்தில் 40 லட்சம் கொடுத்து சிஎஸ்கே அணி வாங்கிய இளம் வீரர், விஜய் ஹசாரே போட்டியில் 10 ஓவர்களில் 123 ரன்களை வாரி வழங்கினார்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 30, 2025, 08:28 PM IST
Chennai Super Kings : விஜய் ஹசாரே போட்டியில் புதுச்சேரி கேப்டனாக இருப்பவர் அமன்கான். இவரை சிஎஸ்கே அணி ஐபிஎல் 2026 ஏலத்தில் 40 லட்சம் கொடுத்து வாங்கியுள்ளது. ஆனால், இவர் விஜய் ஹசாரே போட்டியில் ஜார்கண்ட் அணிக்கு எதிராக பத்து ஓவர்களில் 123 ரன்களை வாரி வழங்கினார். இதன் மூலம், லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக ரன்களை விட்டுக்கொடுத்த பந்துவீச்சாளர் என்ற மோசமான சாதனையைப் படைத்தார். கடந்த வாரம் பீகார் அணிக்கு எதிராக அருணாச்சலப் பிரதேசத்தின் மிபோம் மோசு ஒன்பது ஓவர்களில் 116 ரன்கள் கொடுத்ததே இந்த சாதனையாக இருந்தது. இப்போது இந்த சாதனையை அமன்கான் முறியடித்துள்ளார்.

இம்முறை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியால் வாங்கப்பட்ட அமன்கான் ஏற்கனவே, கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் மற்றும் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிகளுக்காக விளையாடியுள்ளார். இப்போட்டியில் மிகப்பெரிய இலக்கை சேஸிங் செய்த புதுச்சேரி 235 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. 133 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஜார்க்கண்ட் அபார வெற்றி பெற்றது. ஜார்கண்ட் அணியின் பந்துவீச்சாளர்கள் சிறப்பாகப் பந்துவீசினர். ராஜன்தீப் சிங் 3 விக்கெட்டுகளையும், அனுகுல் ராய் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

குரூப் டி எலைட் பிரிவில் நடந்த போட்டியில், ரயில்வே அணி சிறப்பான பேட்டிங் ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, தங்களின் 50 ஓவர்களில் 365/7 என்ற பிரம்மாண்டமான ஸ்கோரை எட்டியது. ரவி சிங்கின் 46 பந்துகளில் 88 ரன்கள் எடுத்த ஆட்டம் தனித்து விளங்கியது. இதில் ஆறு பவுண்டரிகள் மற்றும் ஏழு சிக்ஸர்கள் அடங்கும். அதற்குப் பதிலடியாக, சாகர் தஹியா 95 ரன்கள் எடுத்தது வீணானது, சர்வீசஸ் அணி 281 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து, 84 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது. ரயில்வே அணிக்கு ராஜ சௌத்ரி பந்துவீச்சில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டார்.

சௌராஷ்டிரா மற்றும் டெல்லி அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டியில், சௌராஷ்டிராவின் விஷ்வராஜ் ஜடேஜா 104 பந்துகளில் 115 ரன்களும், ருச்சித் அஹிர் 65 பந்துகளில் ஆட்டமிழக்காமல் 95 ரன்களும் குவித்து, தங்கள் அணி 320/7 என்ற ஸ்கோரை எட்ட உதவினர். வெற்றி இலக்கை நோக்கி விளையாடியபோது, ​​பிரியான்ஷ் ஆர்யா 78 ரன்கள் எடுக்க, நவதீப் சைனியின் கடைசி நேரத்தில் 34 ரன்கள் எடுக்க டெல்லி அணி வெற்றி பெற்றது.

விஜய் ஹசாரே கோப்பையின் மற்றொரு போட்டியில், ஒடிசா டாஸ் வென்று பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்து, ஆந்திராவை 221 ரன்களுக்குள் கட்டுப்படுத்தியது. ஒடிசா அணி 222 ரன்கள் என்ற இலக்கை 43.4 ஓவர்களில் எட்டி, ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் போட்டியில் வெற்றி பெறுவதை உறுதி செய்தனர்.

மற்றொரு போட்டியில் மத்தியப் பிரதேச அணி, கேரளா அணியை வீழ்த்தியது. 214 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தபோதும் கேரள அணியை 167 ரன்களுக்குள் சுருட்டி, 47 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றியை வசப்படுத்தியது மத்திய பிரதேசம். பரோடா மற்றும் உத்தரப் பிரதேசத்திற்கு இடையேயான மற்றொரு போட்டியில், துருவ் ஜூரெல் 101 பந்துகளில் ஆட்டமிழக்காமல் 160 ரன்கள் குவித்தார். இதனால், உத்தரப் பிரதேசம் தங்களின் 50 ஓவர்களில் 369/7 குவித்தது. ரிங்கு சிங் அதிரடியாக விளையாடி 63 ரன்கள் எடுத்தார். முடிவில், பரோடா 54 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது.

மேலும் படிக்க: IND vs NZ ODI: இந்திய அணிக்கு திரும்பும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்? முழு விவரம்!

மேலும் படிக்க: காற்றில் கரைந்த கோடிகள்.. சொதப்பிய RCB வீரர்.. எல்லாம் வேஸ்ட்டா? முழு விவரம்

