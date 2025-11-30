IND vs SA ODI: தொரை வெல்லப்போவது யார்? அதிக ரன்கள், விக்கெட்களை எடுக்கும் வீரர்கள் யார்?

India vs South Africa ODI: தென்னாப்பிரிக்கா அணி இந்திய சுற்றுப்பயணம் கொண்டு விளையாடி வருகிறது. முடிவடைந்த டெஸ்ட் தொடரில் இந்திய அணியை 2-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி வரலாற்றை மாற்றி எழுதியது. தற்போது மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாட இருக்கிறது. இத்தொடர் இன்று (நவம்பர் 30) தொடங்குகிறது. முதல் போட்டி ராஞ்சியில் நடைபெற இருக்கிறது.
இந்திய அணியை பொறுத்தவரையில் இத்தொடரில் தென்னாப்பிரிக்கா அணியை வீழ்த்தி ஆக வேண்டும் என்ற கட்டாயத்துடன் களமிறங்குகிறது. ரோகித் சர்மா, விராட் கோலி போன்ற மூத்த வீரர்கள் பங்கேற்பதால், ரசிகர்கள் முழு நம்பிக்கையுடன் உள்ளனர். சுப்மன் கில், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் இல்லாததால் கேப்டனாக இந்திய அணியை வழிநடத்த கே.எல். ராகுல் தேர்வாகி இருக்கிறார். அதேசமயம் அணிக்குள் ரிஷப் பண்ட், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மீண்டும் நுழைந்துள்ளனர். இதன் காரணமாக ரசிகர்கள் மத்தியில் இத்தொடருக்கு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது.
டேல் ஸ்டேயின், பார்திவ் படேல் கணிப்பு
இந்த ஒருநாள் தொடரில் அதிக ரன்கள், அதிக விக்கெட்டுகள் எடுப்பவர் யார் மற்றும் தொடரை வெல்லப்போவது யார் என முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் டேல் ஸ்டேயின் மற்றும் இந்திய அணியின் முன்னாள் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் பார்திவ் படேல் ஆகியோர் கணித்துள்ளனர்.
அதிக ரன்கள், விக்கெட்டுகள் எடுப்பவர் யார்?
சுழல் வீச்சாளர் குல்தீப் யாதவ் அதிக விக்கெட்டுகள் வீழ்த்துவார் என இருவரும் கூறி இருக்கின்றனர். 30 வயதான குல்தீப் யாதவ், தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக ஒருநாள் போட்டிகளில் சிறந்த சாதனையுடன் 13 போட்டிகளில் 16.51 சராசரி, 4.55 எகானமியுடன் 27 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தி உள்ளார்.
டி காக் vs ரோகித் சர்மா
அதிக ரன்கள்: டேல் ஸ்டெயின் - குயின்டன் டி காக் அதிக ரன்கள் அடிப்பார் என கூறி உள்ளார். (இந்தியாவுக்கு எதிராக 20 ஒருநாள் போட்டியில் 54 சராசரி, 91.58 ஸ்ட்ரைக் ரேட் வைத்திருக்கிறார்). பார்த்திவ் படேல் - முன்னாள் கேப்டன் ரோகித் சர்மா அதிக ரன்கள் குவிப்பார் என கணித்துள்ளார். (ஆஸ்திரேலியாவில் கடைசி ஒருநாள் போட்டியில் 121 ரன்கள் அடித்தார்) தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக 26 ஒருநாள் போட்டிகளில் 33.58 சராசரி, ஆனால் சொந்த நிலத்தில் 94 ஒருநாள் போட்டிகளில் 57+ சராசரி, 103.70 ஸ்ட்ரைக்கை வைத்திருக்கிறார்.
ஒருநாள் தொடருக்கான இரு அணிகள்
இந்தியா: கே.எல்.ராகுல் (கேப்டன் மற்றும் விக்கெட் கீப்பர்), ரோகித் சர்மா, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், விராட் கோலி, திலக் வர்மா, ரிஷப் பந்த் (விக்கெட் கீப்பர்), வாஷிங்டன் சுந்தர், ரவீந்திர ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ஹர்ஷித் ராணா, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், பிரசித் கிருஷ்ணா, அர்ஷ்தீப் சிங், துருவ் ஜுரேல்.
தென்னாப்பிரிக்கா: டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), குயின்டன் டி காக், எய்டன் மார்க்ரம், டோனி டி சோர்ஸி, ரயான் ரிக்கல்டன், டேவிட் பிரேவிஸ், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் (விக்கெட் கீப்பர்), ராசி வான் டெர் டுசென், கைல் வெரைன், வியான் முல்டர், மார்கோ யான்சன், கேசவ் மகாராஜ், ககிசோ ரபாடா, லுங்கி இங்கிடி, ஜெரால்ட் கோட்ஸி.
