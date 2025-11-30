English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • IND vs SA ODI: தொரை வெல்லப்போவது யார்? அதிக ரன்கள், விக்கெட்களை எடுக்கும் வீரர்கள் யார்?

IND vs SA ODI: தொரை வெல்லப்போவது யார்? அதிக ரன்கள், விக்கெட்களை எடுக்கும் வீரர்கள் யார்?

India vs South Africa ODI: இந்தியாவுக்கு எதிரான மூன்று ஒருநாள் தொடரில் தென்னாப்பிரிக்கா 2-1 என கணக்கில் வெற்றி பெறும் என முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சு வீரர் டேல் ஸ்டெயின் கணித்துள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 30, 2025, 11:56 AM IST
  • இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா ஒருநாள் தொடர்
  • வெல்லப்போவது யார்?
  • முன்னாள் வீரர்கள் கணீப்பு

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 3 ராசிகளுக்கு எதிர்பாராத பணவரவு கிடைக்கும்!
camera icon13
Rasi Palan
இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 3 ராசிகளுக்கு எதிர்பாராத பணவரவு கிடைக்கும்!
ஐபிஎல் ஏல வரலாற்றில்... MI அதிக தொகையில் எடுத்த 7 வீரர்கள் யார் யார்? - நம்பர் 1 இவரா?
camera icon9
Mumbai Indians
ஐபிஎல் ஏல வரலாற்றில்... MI அதிக தொகையில் எடுத்த 7 வீரர்கள் யார் யார்? - நம்பர் 1 இவரா?
குஷியில் மாணவர்கள்! டிசம்பர் 3ஆம் தேதி பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை - சூப்பர் அறிவிப்பு
camera icon7
School Holidays
குஷியில் மாணவர்கள்! டிசம்பர் 3ஆம் தேதி பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை - சூப்பர் அறிவிப்பு
கோடீஸ்வர யோகம் காத்திருக்கிறது! சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் 5 ராசிகளுக்கு கனவுகள் நனவாகும்
camera icon7
Venus Transit
கோடீஸ்வர யோகம் காத்திருக்கிறது! சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் 5 ராசிகளுக்கு கனவுகள் நனவாகும்
IND vs SA ODI: தொரை வெல்லப்போவது யார்? அதிக ரன்கள், விக்கெட்களை எடுக்கும் வீரர்கள் யார்?

India vs South Africa ODI: தென்னாப்பிரிக்கா அணி இந்திய சுற்றுப்பயணம் கொண்டு விளையாடி வருகிறது. முடிவடைந்த டெஸ்ட் தொடரில் இந்திய அணியை 2-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி வரலாற்றை மாற்றி எழுதியது. தற்போது மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாட இருக்கிறது. இத்தொடர் இன்று (நவம்பர் 30)  தொடங்குகிறது. முதல் போட்டி ராஞ்சியில் நடைபெற இருக்கிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

இந்திய அணியை பொறுத்தவரையில் இத்தொடரில் தென்னாப்பிரிக்கா அணியை வீழ்த்தி ஆக வேண்டும் என்ற கட்டாயத்துடன் களமிறங்குகிறது. ரோகித் சர்மா, விராட் கோலி போன்ற மூத்த வீரர்கள் பங்கேற்பதால், ரசிகர்கள் முழு நம்பிக்கையுடன் உள்ளனர். சுப்மன் கில், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் இல்லாததால் கேப்டனாக இந்திய அணியை வழிநடத்த கே.எல். ராகுல் தேர்வாகி இருக்கிறார். அதேசமயம் அணிக்குள் ரிஷப் பண்ட், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மீண்டும் நுழைந்துள்ளனர். இதன் காரணமாக ரசிகர்கள் மத்தியில் இத்தொடருக்கு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது. 

டேல் ஸ்டேயின், பார்திவ் படேல் கணிப்பு 

இந்த ஒருநாள் தொடரில் அதிக ரன்கள், அதிக விக்கெட்டுகள் எடுப்பவர் யார் மற்றும் தொடரை வெல்லப்போவது யார் என முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் டேல் ஸ்டேயின் மற்றும் இந்திய அணியின் முன்னாள் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் பார்திவ் படேல் ஆகியோர் கணித்துள்ளனர். 

அதிக ரன்கள், விக்கெட்டுகள் எடுப்பவர் யார்?

சுழல் வீச்சாளர் குல்தீப் யாதவ் அதிக விக்கெட்டுகள் வீழ்த்துவார் என இருவரும் கூறி இருக்கின்றனர். 30 வயதான குல்தீப் யாதவ், தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக ஒருநாள் போட்டிகளில் சிறந்த சாதனையுடன் 13 போட்டிகளில் 16.51 சராசரி, 4.55 எகானமியுடன் 27 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தி உள்ளார். 

டி காக் vs ரோகித் சர்மா 

அதிக ரன்கள்: டேல் ஸ்டெயின் - குயின்டன் டி காக் அதிக ரன்கள் அடிப்பார் என கூறி உள்ளார். (இந்தியாவுக்கு எதிராக 20 ஒருநாள் போட்டியில் 54 சராசரி, 91.58 ஸ்ட்ரைக் ரேட் வைத்திருக்கிறார்). பார்த்திவ் படேல் - முன்னாள் கேப்டன் ரோகித் சர்மா அதிக ரன்கள் குவிப்பார் என கணித்துள்ளார். (ஆஸ்திரேலியாவில் கடைசி ஒருநாள் போட்டியில் 121 ரன்கள் அடித்தார்) தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக 26 ஒருநாள் போட்டிகளில் 33.58 சராசரி, ஆனால் சொந்த நிலத்தில் 94 ஒருநாள் போட்டிகளில் 57+ சராசரி, 103.70 ஸ்ட்ரைக்கை வைத்திருக்கிறார். 

ஒருநாள் தொடருக்கான இரு அணிகள்

இந்தியா: கே.எல்.ராகுல் (கேப்டன் மற்றும் விக்கெட் கீப்பர்), ரோகித் சர்மா, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், விராட் கோலி, திலக் வர்மா, ரிஷப் பந்த் (விக்கெட் கீப்பர்), வாஷிங்டன் சுந்தர், ரவீந்திர ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ஹர்ஷித் ராணா, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், பிரசித் கிருஷ்ணா, அர்ஷ்தீப் சிங், துருவ் ஜுரேல். 

தென்னாப்பிரிக்கா: டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), குயின்டன் டி காக், எய்டன் மார்க்ரம், டோனி டி சோர்ஸி, ரயான் ரிக்கல்டன், டேவிட் பிரேவிஸ், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் (விக்கெட் கீப்பர்), ராசி வான் டெர் டுசென், கைல் வெரைன், வியான் முல்டர், மார்கோ யான்சன், கேசவ் மகாராஜ், ககிசோ ரபாடா, லுங்கி இங்கிடி, ஜெரால்ட் கோட்ஸி.

மேலும் படிக்க: விராட் கோலி - ரோஹித் சர்மாவிற்கு மீண்டும் சிக்கல்! மாற்று வீரர்கள் தயார்!

மேலும் படிக்க: IND vs SA ODI: CSK கேப்டன் ருதுராஜ் பிளேயிங் 11 இருக்காரா? கே.எல். ராகுல் பதில்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Ind vs SARohit SharmaKuldeep Yadavindia vs south africa odi seriesKL Rahul

Trending News