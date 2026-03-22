  • PSL தொடரில் IPL-க்கு தாவும் இன்னொரு வீரர்... வளைத்து போடும் RR!

IPL 2026: பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் லீக் தொடரில் இருந்து ஜிம்பாப்வே வீரர் பிளெஸ்ஸிங் முசர்பானி, ஐபிஎல் தொடரின் கேகேஆர் அணிக்கு வந்தார். தற்போது மற்றொரு வீரரும் பிஎஸ்எல் தொடரில் இருந்து ஐபிஎல் தொடருக்கு தாவுகிறார் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 22, 2026, 03:44 PM IST
  • பிஎஸ்எல் தொடர் வரும் மார்ச் 26இல் தொடங்குகிறது.
  • ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28இல் தொடங்குகிறது.
  • ஆனால் ஐபிஎல் மே மாதம் இறுதிவரை நடைபெறுகிறது.

ஐபிஎல் 2026 லேட்டஸ்ட் செய்திகள்: ஐபிஎல் தொடர் கடந்த 18 சீசன்களாக வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்து 19வது சீசன் வரும் மார்ச் 28ஆம் தேதி அன்று தொடங்க இருக்கிறது.

வளர்ச்சி பாதையில் ஐபிஎல்

ஐபிஎல் தொடர் நடைபெறும் காலகட்டத்தில் பிற சர்வதேச போட்டிகள் பெரும்பாலும் நடைபெறாது. பாகிஸ்தான் அணியை தவிர இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா,  இங்கிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, நியூசிலாந்து, இலங்கை, மேற்கு இந்திய தீவுகள் உள்ளிட்ட முன்னணி நாடுகளின் வீரர்கள் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடுவார்கள். இம்முறை பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக வங்கதேச வீரர்களுக்கு அனுமதி கிடைக்கவில்லை. 

லீக் கிரிக்கெட்டில் அதிக வருமானத்தை குவிக்கும் தொடராக ஐபிஎல் விளங்குகிறது. கடந்த 2023-24 ஆண்டில் மட்டும் ஐபிஎல் தொடர் சுமார் ரூ.12 ஆயிரம் கோடி - ரூ.13,500 கோடி வரை (1.2 பில்லியன் - 1.6 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள்) வருமானம் ஈட்டியதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஐபிஎல் தொடர் புது புது உயரத்தை அடைகிறது. தொடர்ந்து மாற்றத்திற்கு உட்பட்டு வளர்ச்சி பாதையில் சென்றுகொண்டிருக்கிறது. 

அதேபோல், போட்டிகளும் தரமான வகையில் நடைபெறுவதால் கடந்த 15 ஆண்டுகளாக இந்திய அணிக்கு பல்வேறு திறமையான வீரர்களும் ஐபிஎல் தொடர் மூலம் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளனர். சுனில் நரைன் போன்ற பல வெளிநாட்டு வீரர்களும் ஐபிஎல் மூலம் பிரபலமடைந்திருக்கிறார்கள். அந்த வகையில், ஐபிஎல் தொடர், கிரிக்கெட் உலகில் மிக முக்கியமான தொடராகவும் பார்க்கப்படுகிறது. 

இன்னொரு பக்கம் பிஎஸ்எல் 

இப்படியிருக்க, ஐபிஎல் தொடர் நடைபெறும் அதே காலகட்டத்தில் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம், பாகிஸ்தான் பிரீமியம் லீக் தொடரை நடத்துகின்றன. பிஎஸ்எல் தொடர் கடந்த 2016ஆம் ஆண்டில் இருந்து நடைபெற்று வருகிறது. பாகிஸ்தான் வீரர்கள் இதனால் பயனடைகிறார்கள். அதேநேரத்தில், ஐபிஎல் ஒப்பந்தம் கிடைக்காத வீரர்கள் பிஎஸ்எல் தொடரின் பக்கம் செல்கின்றனர்.

ஐபிஎல் தொடருக்கு பிஎஸ்எல் போட்டியா?

ஐபிஎல் தொடருக்கு போட்டியாக பிஎஸ்எல் நடத்தப்படுவதாக கூறப்பட்டாலும், ஐபிஎல் தரத்தையோ அல்லது அதன் உயரிய நோக்கத்தையோ பிஎஸ்எல் இன்னும் நெருங்க கூட இல்லை. ஐபிஎல் தொடர் வரும் மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்கி, மே மாதம் இறுதிவரை நடைபெற இருக்கிறது. பிஎஸ்எல் தொடர் மார்ச் 26இல் தொடங்கி, மே 3ஆம் தேதிவரை நடைபெறுகிறது. ஐபிஎல் தொடரில் 10 அணிகள் மோதும் நிலையில், பிஎஸ்எல் தொடரில் 8 அணிகள் விளையாடுகின்றனர். 

ஐபிஎல் தொடர் வருடத்திற்கு 1.2 பில்லியன் - 1.6 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை வருமானமாக ஈட்டும் நிலையில், பிஎஸ்எல் தொடர் 30 மில்லியன் - 31 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களையே வருமானமாக ஈட்டுகிறது. பிஎஸ்எல் தொடரை விட ஐபிஎல் தொடர் சுமார் 40-53 மடங்கு அதிகமாக வருமானம் ஈட்டுகிறது. சூழல் இப்படியிருக்க, ஐபிஎல் தொடருக்கு பிஎஸ்எல் போட்டி என்பது சரியான வாதமாக இருக்க முடியாது.

கேகேஆர் அணியில் முசர்பானி

இது ஒருபுறம் இருக்க, பாதுகாப்பு காரணமாக வங்கதேச வீரரான முஸ்தபிஷுர் ரஹ்மான் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட அனுமதிக்கப்படவில்லை. அவருக்கு பதில் கேகேஆர் அணி ஜிம்பாப்வே வீரர் பிளெஸ்ஸிங் முசர்பானியை எடுத்தது. முசர்பானி இதற்கு முன் பிஎஸ்எல் தொடரில் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்தார்.

அதிக சம்பளம் தரும் ஐபிஎல்

இஸ்லாமாபாத் யுனைடெட் அணிக்காக ஒப்பந்தமாகியிருந்தாலும், ஐபிஎல் வாய்ப்பு கிடைத்ததால் பிஎஸ்எல் வாய்ப்பை தூக்கியெறிந்துவிட்டு இங்கு வந்துவிட்டார். பிஎஸ்எல் வருமானத்தை விட ஐபிஎல் தொடரில் அவருக்கு 106% அதிக வருமானம் கிடைக்கும் என்பதும் கவனிக்க வேண்டியது. கேகேஆர் அணி ரூ.75 லட்சத்திற்கு முசர்பானியை எடுத்திருக்கிறது. முசர்பானி மீது பிஎஸ்எல் ஒப்பந்தத்தை மீறியதாக பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் நடவடிக்கை எடுக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

ராஜஸ்தானுக்கு வரும் ஷனகா?

முசர்பானியை தொடர்ந்து மற்றொரு வீரரும் ஐபிஎல் தொடருக்காக பிஎஸ்எல் தொடரில் இருந்து விலக இருக்கிறார். ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் ஆல்-ரவுண்டரான இங்கிலாந்து வீரர் சாம் கர்ரண் காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து வெளியேறியதால், அவருக்கான மாற்று வீரரை ராஜஸ்தான் தேடி வருகிறது. இலங்கை வீரர் தசுன் ஷனகாவை, குமார் சங்கக்கார தலைமை பயிற்சியாளராக உள்ள ராஜஸ்தான் அணி ரூ.75 லட்சத்திற்கு ஒப்பந்தம் செய்ய இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. 

இலங்கை டி20 அணி கேப்டனான தசுன் ஷனகா, 2023இல் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் விளையாடினார். ஆனால், 2026 மினி ஏலத்தில் அவர் யாராலும் எடுக்கப்படவில்லை.  

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

