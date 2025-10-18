English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சஞ்சு சாம்சன், ரிங்கு சிங் கடுமையாக போராடுகின்றனர்.. புகழ்ந்து தள்ளிய டேவிட் வார்னர்!

சஞ்சு சாம்சன், ரிங்கு சிங் கடுமையாக போராடுகின்றனர்.. புகழ்ந்து தள்ளிய டேவிட் வார்னர்!

இந்தியா – ஆஸ்திரேலியா டி20 தொடரில் சஞ்சு சாம்சன், ரிங்கு சிங் ஆட்டத்தை காண ஆவலுடன் இருப்பதாக டேவிட் வார்னர் தெரிவித்தார்.  

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 18, 2025, 12:37 AM IST

சஞ்சு சாம்சன், ரிங்கு சிங் கடுமையாக போராடுகின்றனர்.. புகழ்ந்து தள்ளிய டேவிட் வார்னர்!

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக நடைபெறவுள்ள டி20 தொடரில் இந்திய அணி ஆடும் ஆட்டம் குறித்து முன்னாள் ஆஸ்திரேலிய வீரர் டேவிட் வார்னர் பெரும் உற்சாகத்துடன் எதிர்பார்ப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.  

இந்தியா – ஆஸ்திரேலியா இடையிலான கிரிக்கெட் தொடர் மூன்று ஒருநாள் மற்றும் ஐந்து டி20 ஆட்டங்களை கொண்டுள்ளது. ஒருநாள் தொடரில் விராட் கோலி மற்றும் ரோகித் சர்மா பங்கேற்கவுள்ளனர். இதனால் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் உற்சாகம் நிலவுகிறது. அதுடன் டி20 தொடரிலும் இளம் வீரர்கள் பங்கேற்க இருப்பதால் கூடுதல் எதிர்பார்ப்பு உருவாகியுள்ளது.  

டி20 அணியில் ரோகித் சர்மா, விராட் கோலி உள்ளிட்ட மூத்த வீரர்கள் இம்முறை இல்லாத நிலையில், சஞ்சு சாம்சன், ரிங்கு சிங், யாஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், திலக் வர்மா, ருத்துராஜ் கெய்க்வாட் ஆகியோர் போன்ற இளம் வீரர்களுக்கு பெரும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. இவர்களில் சிலர் ஆஸ்திரேலிய ரசிகர்களிடையே பெரிய ஆதரவை பெற்றுள்ளனர்.  

இந்த நிலையில், இந்திய அணியைப் பற்றி டேவிட் வார்னர் கருத்து தெரிவிக்கையில், "இந்த தொடருக்காக நான் மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் ரிங்கு சிங் இருவரும் இந்திய அணியில் நிரந்தர இடம் பெற கடுமையாக உழைத்து வருகிறார்கள். ஐபிஎல் தொடரில் அவர்கள் தங்கள் திறமையால் அடையாளம் பிடித்தனர். குறிப்பாக ரிங்கு சிங் தற்போது இந்திய கிரிக்கெட்டில் சிறந்த 'ஃபினிஷர்' என மதிக்கப்படுகிறார்," என்று கூறினார்.  

அவர் மேலும்,  "விராட் கோலி, ரோகித் சர்மா இல்லாமல் இந்திய அணியில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. இது புதிய திறமைகள் வெளிப்பட ஒரு சிறந்த தருணம். உலகத் தரத்தில் விளையாடும் இந்திய இளம் வீரர்களை எதிர்கொள்வது எங்கள் அணிக்கே ஒரு சவால். எம்சிஜி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் 90,000 ரசிகர்கள் முன்னிலையில் இந்த ஆட்டத்தை காண ஆவலுடன் உள்ளேன்," என தெரிவித்தார்.  

மேலும் படிக்க: இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா ஒருநாள் போட்டிகள்: விராட் கோலியின் சாதனைகள் என்னென்ன?

மேலும் படிக்க: ஆஸி., தொடரில் 3 செஞ்சுரி அடித்தாலும்.. கோலி, ரோகித்துக்கு.. ஒரே போடாக போட்ட அஜித் அகர்கர்!

