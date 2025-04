விராட் கோலி மற்றும் கேஎல் ராகுல் இடையே மோதல்? வைரலாகும் வீடியோ!

அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் மட்டும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐபிஎல் போட்டி நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை டெல்லியில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியின் போது இந்திய அணியின் முன்னணி வீரர்களான விராட் கோலி மற்றும் கேஎல் ராகுல் இடையே சிறிது நேரம் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது தற்போது பரபரப்பு ஏற்படுத்தி உள்ளது. இது தொடர்பான வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் தற்போது வைரலாகி வருகிறது. இரண்டாவது இன்னிங்சின் போது விராட் கோலி பேட்டிங் செய்ய, கேஎல் ராகுல் விக்கெட் கீப்பிங் செய்து கொண்டிருந்தார். அப்போது விராட் கோலி நேராக கேஎல் ராகுலிடம் சென்று ஏதோ பேசுகிறார். அதற்கு கேஎல் ராகுல் விளக்கம் அளிக்கிறார், ஆனால் அதனை ஏற்றுக் கொள்ளாத படி மீண்டும் பேட்டிங் செய்ய வருகிறார் விராட் கோலி.

இருவரும் என்ன பேசினார்கள்?

இது தொடர்பாக கமெண்டரியில் உள்ளவர்கள் கூறுகையில், டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி பீல்டர்களை மாற்றி அமைக்க அதிக நேரம் எடுத்துக் கொள்வதாக விராட் கோலி ராகுலிடம் கூறுகிறார், ஆனால் இதற்கு கே எல் ராகுல் விளக்கம் அளிக்கிறார். இதனால் இருவருக்கும் இடையே காரசார விவாதங்கள் நடைபெற்றதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

