English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • மும்பை இந்தியன்ஸ் கழட்டிவிடும் 5 பேர்! மீண்டும் முக்கிய வீரரை எடுக்கும் சிஎஸ்கே?

மும்பை இந்தியன்ஸ் கழட்டிவிடும் 5 பேர்! மீண்டும் முக்கிய வீரரை எடுக்கும் சிஎஸ்கே?

ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தில் சில வீரர்களை விடுவிப்பதன் மூலம் கிடைக்கும் நிதியை கொண்டு, ஏலத்தில் புதிய வீரர்களை வாங்கி கோப்பையை வெல்லும் முனைப்பில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தீவிரமாக உள்ளது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 8, 2025, 02:45 PM IST
  • ஐபிஎல் 2026 ஏலம்!
  • 6-வது கோப்பையை வெல்ல..
  • மும்பை இந்தியன்ஸ் தீவிரம்!

Trending Photos

உலகிலேயே அதிக தங்கம் வைத்திருக்கும் டாப் 5 நாடுகள்.. இந்தியாவுக்கு எந்த இடம்?
camera icon7
Most Gold Countries
உலகிலேயே அதிக தங்கம் வைத்திருக்கும் டாப் 5 நாடுகள்.. இந்தியாவுக்கு எந்த இடம்?
புதன், செவ்வாய் பூரண சேர்க்கை: 4 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், வாழ்வில் உச்சம் தொடுவார்கள்
camera icon10
budh
புதன், செவ்வாய் பூரண சேர்க்கை: 4 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், வாழ்வில் உச்சம் தொடுவார்கள்
ஐபிஎல் மூலம் அதிக வருமானம் ஈட்டிய டாப் 10 வீரர்கள்.. கோலி முதல் இடத்தில் கிடையாது!
camera icon11
IPL
ஐபிஎல் மூலம் அதிக வருமானம் ஈட்டிய டாப் 10 வீரர்கள்.. கோலி முதல் இடத்தில் கிடையாது!
மெகா ஜாக்பாட்.. உங்களிடம் இந்த 50 ரூபாய் நோட்டு இருக்கா? அப்போ லட்சம் லட்சமாய் அள்ளலாம்
camera icon7
Old Rupee Note
மெகா ஜாக்பாட்.. உங்களிடம் இந்த 50 ரூபாய் நோட்டு இருக்கா? அப்போ லட்சம் லட்சமாய் அள்ளலாம்
மும்பை இந்தியன்ஸ் கழட்டிவிடும் 5 பேர்! மீண்டும் முக்கிய வீரரை எடுக்கும் சிஎஸ்கே?

ஐந்து முறை சாம்பியனான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி, ஐபிஎல் 2025 தொடரில் 6வது கோப்பையை வெல்லும் என்று பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், குவாலிஃபையர் 2ல் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியிடம் படுதோல்வி அடைந்து, ஏமாற்றத்துடன் வெளியேறியது. இந்த தோல்வியைத் தொடர்ந்து, அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள ஐபிஎல் 2026 தொடருக்கான ஏலத்திற்கு முன்பாக, அணியில் சில அதிரடி மாற்றங்களை செய்ய மும்பை இந்தியன்ஸ் நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. புதிய வீரர்களை அணிக்குள் கொண்டு வரவும், ஏலத்திற்கான நிதி இருப்பை அதிகரிக்கவும், தற்போதைய அணியில் இருந்து சில முக்கிய வீரர்களை கழற்றிவிட மும்பை அணி நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அந்த வகையில், 2026 ஏலத்திற்கு முன்பாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியால் விடுவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ள 5 வீரர்கள் யார் என்று பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | வேண்டுமென்ற நிராகரிக்கிறார்கள்.. ஆனால் நிச்சயம் கம்பேக் கொடுப்பார் - முகமது ஷமியின் சிறுவயது பயிற்சியாளர்!

தீபக் சாஹர்

கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற மெகா ஏலத்தில், பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ரூ. 9.25 கோடி என்ற பிரம்மாண்ட தொகைக்கு மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியால் வாங்கப்பட்டவர் தீபக் சாஹர். 2025 சீசனில், 14 போட்டிகளில் விளையாடிய அவர், 11 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே வீழ்த்தினார். அவரது எகானமி ரேட் 9.17 ஆக இருந்தது. பேட்டிங்கிலும் அவர் பெரிய அளவில் சோபிக்கவில்லை. 4 போட்டிகளில் பேட்டிங் செய்ய வாய்ப்பு கிடைத்து, வெறும் 37 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தார். அவரது அதிக விலை மற்றும் சுமாரான செயல்திறன் காரணமாக, அவரை விடுவிக்க மும்பை அணி நிர்வாகம் பரிசீலித்து வருகிறது.

முஜீப் உர் ரஹ்மான்

ஆப்கானிஸ்தானை சேர்ந்த சுழற்பந்து வீச்சாளரான முஜீப் உர் ரஹ்மான், காயமடைந்த அல்லாஹ் கஸன்ஃபருக்கு பதிலாக, மாற்று வீரராக அணிக்குள் கொண்டு வரப்பட்டார். பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகளுக்காக விளையாடிய அனுபவம் கொண்ட இவர், 2025 சீசனில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக ஒரே ஒரு போட்டியில் மட்டுமே விளையாடினார். அந்த போட்டியில், 2 ஓவர்கள் பந்துவீசி 28 ரன்களை விட்டுக்கொடுத்து, ஒரு விக்கெட்டை மட்டுமே வீழ்த்தினார். அவருக்கு போதிய வாய்ப்புகள் வழங்கப்படாததால், அவரை விடுவித்துவிட்டு வேறு ஒரு வீரரை அணிக்குள் கொண்டு வர மும்பை அணி திட்டமிடலாம்.

ரீஸ் டாப்லி

இங்கிலாந்தை சேர்ந்த வேகப்பந்து வீச்சாளரான ரீஸ் டாப்லியை, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ரூ. 75 லட்சத்திற்கு ஏலத்தில் எடுத்தது. ஆனால், அவருக்கும் ஒரே ஒரு போட்டியில் மட்டுமே விளையாட வாய்ப்பு கிடைத்தது. அந்த போட்டியில், 3 ஓவர்கள் பந்துவீசி விக்கெட் எதுவும் எடுக்காமல், 40 ரன்களை வாரி வழங்கினார். அவரது இந்த மோசமான செயல்திறன், அவரை அணியிலிருந்து விடுவிப்பதற்கான முக்கிய காரணமாக அமையலாம்.

ராபின் மின்ஸ்

ஜார்க்கண்டை சேர்ந்த விக்கெட் கீப்பர்-பேட்டரான ராபின் மின்ஸை, மும்பை அணி கடந்த மெகா ஏலத்தில் ரூ. 65 லட்சத்திற்கு வாங்கியது. 2025 சீசனில் இரண்டு போட்டிகளில் விளையாட அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது. ஆனால், அந்த இரண்டு போட்டிகளிலும் தலா 3 ரன்கள் என மொத்தம் 6 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து அவர் ஏமாற்றமளித்தார்.

கரண் சர்மா

ஐபிஎல் வரலாற்றில், மூன்று வெவ்வேறு அணிகளுடன் கோப்பையை வென்ற ஒரே வீரர் என்ற பெருமைக்குரிய கரண் சர்மாவை, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ரூ. 50 லட்சத்திற்கு வாங்கியது. 2025 சீசனில் 6 போட்டிகளில் விளையாடிய அவர், 7 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். அவரது செயல்திறன் ஓரளவு திருப்திகரமாக இருந்தாலும், அணியில் உள்ள மற்ற சுழற்பந்து வீச்சாளர்களைக் கருத்தில் கொண்டு, அவரை விடுவிக்க அணி நிர்வாகம் முடிவு செய்யலாம்.

மேலும் படிக்க | IND vs SA: இந்திய டெஸ்ட் அணி அறிவிப்பு... யார் யாருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
Deepak ChaharReece TopleyMumbai IndiansIPL 2026 Mini AuctionCSK

Trending News