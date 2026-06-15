/வரலாறு படைத்தார் தீப்தி சர்மா! புதிய மைல்கல்லை எட்டிய இரண்டாவது இந்திய வீராங்கனை

ஞாயிற்றுக்கிழமை எட்ஜ்பாஸ்டனில் நடைபெற்ற மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பைப் போட்டியில், பாகிஸ்தானுக்கு எதிராகச் சிறப்பான ஆல்-ரவுண்ட் (பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு) ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இந்திய நட்சத்திர வீராங்கனை தீப்தி சர்மா, இந்திய அணியை 64 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றிக்கு அழைத்துச் சென்று சாதனைப் புத்தகத்தில் தன் பெயரைப் பதிவு செய்துள்ளார்.
28 வயதான ஆஃப்-ஸ்பின்னரான இவர், தான் வீசிய நான்கு ஓவரில் 10 ரன்கல் விட்டுக்கொடுத்து, 5 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றியதுடன், ஒரு முக்கியமான ரன்-அவுட்டையும் செய்து இந்திய அணியின் வெற்றிப் பயணத்தைத் தொடங்கி வைத்தார்.
இந்த அபராமான பந்துவீச்சு மூலம் தீப்தி பல சாதனைகளை முறியடித்ததுடன், இந்திய கிரிக்கெட்டின் மிக முக்கியமான மைல்கல் சாதனை நோக்கி நகர்ந்துள்ளார்.
இந்தப் போட்டிக்கு முன்னதாக 349 சர்வதேச விக்கெட்டுகளை தன்வசம் வைத்திருந்த தீப்தி, தனது முதல் இரண்டு ஓவர்களிலேயே இரண்டு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி, அனைத்து விதமான சர்வதேச மகளிர் கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் 350 விக்கெட்டுகள் என்ற மைல்கல்லை எட்டிய இரண்டாவது வீராங்கனை என்ற சாதனையை படைத்தார்.
பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியதன் மூலம், தீப்தியின் மொத்த சர்வதேச விக்கெட்டுகளின் எண்ணிக்கை 354-ஆக உயர்ந்தது. இதன் மூலம் ஜூலன் கோஸ்வாமியின் 355 விக்கெட்டுகள் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையைச் சமன் செய்ய அவருக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு விக்கெட் மட்டுமே தேவைப்படுகிறது என்பது கவனிக்கத்தக்கது.
மேலும் மகளிர் டி20 சர்வதேசப் போட்டிகளில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய வீராங்கனை என்ற பெருமையையும் இந்த இந்திய ஆல்-ரவுண்டர் பெற்றார். தாய்லாந்தின் திபச்சா புட்டாவோங் (165 விக்கெட்டுகள்) சாதனையை முறியடித்து, தற்போது இவர் இந்த வடிவிலான போட்டிகளில் 166 விக்கெட்டுகளைக் கொண்டுள்ளார்.
மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில், ஒரு இந்திய மற்றும் ஆசிய பந்துவீச்சாளர் பதிவு செய்த சிறந்த பந்துவீச்சுப் புள்ளிவிவரமாக தீப்தியின் 5/10 (10 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகள்) சாதனை அமைந்துள்ளது. இதற்கு முந்தைய இந்திய சாதனை ரேணுகா சிங் வசம் இருந்தது. அவர் 2023-ல் இங்கிலாந்துக்கு எதிராக 15 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருந்தார்.
அவரது இந்தச் செயல்பாடு மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றிலேயே மூன்றாவது சிறந்த பந்துவீச்சுப் பதிவாகவும், இத்தொடரில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக ஒரு பந்துவீச்சாளர் பதிவு செய்த மிகச்சிறந்த புள்ளிவிவரமாகவும் திகழ்கிறது.
மேலும் அனைத்து வகையான சர்வதேசப் போட்டிகளையும் சேர்த்து 3,000-க்கும் மேற்பட்ட ரன்கள் மற்றும் 350-க்கும் மேற்பட்ட விக்கெட்டுகளைக் கொண்ட முதல் பெண் கிரிக்கெட் வீராங்கனை என்ற பெருமையையும் இந்த இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் நட்சத்திரம் பெற்றுள்ளார்.
அதுமட்டுமின்றி மகளிர் கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பை மற்றும் மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை ஆகிய இரண்டிலும் தலா ஒரு முறை 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய சாதனையாளர்களின் பட்டியலில், தென் ஆப்பிரிக்காவின் சுனே லூஸுக்கு (Sune Luus) அடுத்தபடியாக, வரலாற்றிலேயே இரண்டாவது பந்துவீச்சாளராக தீப்தி இணைந்துள்ளார்.
ஏற்கனவே அதிக விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியவர்கள் பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ள தீப்தி, இப்போது மற்றொரு வரலாற்றுச் சாதனையை நெருங்கியுள்ளார்; மகளிர் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய இந்திய ஜாம்பவான் ஜூலன் கோஸ்வாமியின் சாதனையைச் சமன் செய்ய அவருக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு விக்கெட் மட்டுமே தேவைப்படுகிறது.