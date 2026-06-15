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வரலாறு படைத்தார் தீப்தி சர்மா! புதிய மைல்கல்லை எட்டிய இரண்டாவது இந்திய வீராங்கனை

Deepti Sharma News in Tamil: மகளிர் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அதிக விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியவர்கள் பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்திற்கு முன்னேறிய இந்திய வீராங்கனை தீப்தி சர்மா. மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பைப் போட்டியில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டியில், ஐந்து விக்கெட் கைப்பற்றி இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு பக்கபலமாக இருந்துள்ளார்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 15, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:45 PM IST
வரலாறு படைத்தார் தீப்தி சர்மா! புதிய மைல்கல்லை எட்டிய இரண்டாவது இந்திய வீராங்கனை
Image Credit: Deepti Sharma (Social Media) | Deepti Sharma Makes History

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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வரலாறு படைத்தார் தீப்தி சர்மா! புதிய மைல்கல்லை எட்டிய இரண்டாவது இந்திய வீராங்கனை
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