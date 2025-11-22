English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
மினி ஏலத்தில் DC குறிவைக்கும் 3 அதிரடி ஓபனர்கள்... கிடைக்கப்போவது யாரு?

IPL 2026 Mini Auction: டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி மினி ஏலத்தில் இந்த மூன்று ஓபனிங் வீரர்கள் நிச்சயம் டார்கெட் செய்யும். அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 22, 2025, 04:18 PM IST
  • டிசம்பர் 16இல் மினி ஏலம் நடைபெறுகிறது.
  • டெல்லி அணியின் கையிருப்பில் ரூ.21.8 கோடி உள்ளது.
  • இன்னும் 8 வீரர்களை அவர் எடுக்கலாம்.

மினி ஏலத்தில் DC குறிவைக்கும் 3 அதிரடி ஓபனர்கள்... கிடைக்கப்போவது யாரு?

IPL 2026 Mini Auction: ஐபிஎல் 2026 சீசனுக்கான எதிர்பார்ப்பு, கடந்த சீசன் நிறைவடைந்ததுமே தொடங்கிவிட்டது எனலாம். யாருமே நினைத்துப் பார்க்காத வீரர்கள் டிரேட் எதிர்பார்ப்பை அதிகப்படுத்தியது. அதேபோல், மினி ஏலத்திற்கு பல முக்கிய வீரர்களை அணிகள் கழட்டிவிட்டிருப்பதும் எரியும் நெருப்பில் எண்ணெய்யை ஊற்றியுள்ளது.

IPL 2026 Mini Auction: மினி ஏலத்தில் முக்கிய வீரர்கள்

ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அபுதாபியில் வரும் டிசம்பர் 16ஆம் தேதி அன்று நடைபெற இருக்கிறது. மதீஷா பதிரானா, ஆன்ட்ரே ரஸ்ஸல், மேக்ஸ்வெல், லிவிங்ஸ்டன், ரவி பிஷ்னோய் என பல முக்கிய வீரர்கள் ஏலத்திற்கு வந்துள்ளனர். மினி ஏலத்தில் அதிகபட்சமாக கொல்கத்தா அணி ரூ.64.3 கோடியுடனும், சென்னை அணி ரூ.43.4 கோடியுடனும் வருகிறது. இந்த அணிகளே ஏலத்தில் வரும் முக்கிய வீரர்களை எடுக்க முட்டிமோதும் எனலாம்.

IPL 2026 Mini Auction: ரூ.21.8 கோடியுடன் வரும் டெல்லி அணி

இருப்பினும், மற்ற அணிகளும் தங்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய இந்த அணிகளுடன் மல்லுக்கு நிற்பார்கள். இரண்டு, மூன்று பெரிய வீரர்கள் ஏலம்விடப்பட்டுவிட்டால் சிஎஸ்கேவும், கேகேஆர் உடனான மோதல் இவர்களுக்கு எளிதாகவிடும். அப்படியிருக்க, டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி ரூ.21.8 கோடியுடன் மினி ஏலத்திற்கு வருகிறது. அதிக தொகையுடன் வரும் அணிகளின் பட்டியலில் டெல்லி 5வது இடத்தில் உள்ளது.

IPL 2026 Mini Auction: டெல்லி அணியின் தேவை 

டெல்லி அணியை பொருத்தவரை பாப் டூ பிளெசிஸ், ஜேக் பிரேஸர் மெக்கர்க், செதிகுல்லா அடல், மன்வந்த் குமார், மோகித் சர்மா, தர்ஷன் நல்கண்டே ஆகியோரை விடுவித்திருக்கிறது. டோனோவன் ஃபெரீராவை டிரேடிங் மூலம் ராஜஸ்தானுக்கு கொடுத்து, நிதிஷ் ராணாவை டெல்லி அணி பெற்றிருக்கிறது. டெல்லி அணி 3 வெளிநாட்டு வீரர்கள் உள்பட 17 வீரர்களை தக்கவைத்துள்ளது. கையிருப்பில் ரூ.21.8 கோடியுடன் குறைந்தபட்சம் 2 வீரர்களையும், அதிகபட்சம் 8 வீரர்களையும் டெல்லி அணி ஏலத்தில் எடுக்கலாம். இன்னும் 5 வெளிநாட்டு வீரர்களை கூட டெல்லியால் வாங்க முடியும்.

IPL 2026 Mini Auction: டெல்லி வாங்க நினைக்கும் 3 வீரர்கள்

பாப் டூ பிளெசிஸ், ஜேக் பிரேசர் மெக்கர்கை ரிலீஸ் செய்திருப்பதன் மூலம் அவர்களுக்கு வெளிநாட்டு ஓபனர்களின் தேவை அதிகமாகியுள்ளது. ஏற்கெனவே, வெளிநாட்டு ஓபனிங் பேட்டர்களுக்கு டிமாண்ட் இருக்கும் சூழலில், கையிலிருக்கும் தொகையை வைத்து கேஎல் ராகுலுடன் அதிரடியான ஓபனிங்கை கொடுக்கும் வீரரை டெல்லி எடுக்க துடிக்கும். அந்த வகையில், டெல்லி அணி குறிவைக்கும் இந்த 3 ஓபனர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.

IPL 2026 Mini Auction: ரச்சின் ரவீந்திரா

சிஎஸ்கே அணியில் கடந்த இரண்டு சீசன்களாக விளையாடி வந்த இவர் பெரிய எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் சோபிக்க தவறினார். இவரை சிஎஸ்கே இம்முறை விடுவித்துவிட்டது. இடது கை ஓபனிங் பேட்டரான இவர், இடது கை ஸ்பின்னரும் ஆவார். எனவே, டெல்லி அணி இவரை ஏலத்தில் எடுக்க நினைக்கும். அதிக தொகை வைத்திருக்கும் கேகேஆர், சிஎஸ்கே, எஸ்ஆர்ஹெச், லக்னோ அணிகள் இவருக்கு போட்டிக்கு வராது. இதனால், டெல்லி இவரை எடுக்க சில கோடிகளை செலவிட்டாலே போதும். 

IPL 2026 Mini Auction: டிம் சைஃபர்ட்

இவர் பெரியளவில் ஐபிஎல் தொடரிலோ, இந்திய மண்ணிலோ சோபித்தது இல்லை. இருப்பினும் உலகளவில் பல்வேறு நாடுகளில் நடைபெறும் டி20 தொடர்களில் சிறப்பான அதிரடியான பங்களிப்பை ஓபனிங்கில் வழங்கி வருகிறார். இவர் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டரும் கூட. ஏற்கெனவே, கேஎல் ராகுல், அபிஷேக் பொரெல் இருந்தாலும் இவரை ஓபனிங் பேட்டராக மட்டும் டெல்லி பயன்படுத்தலாம். ஆனால் இவரை எடுக்க கேகேஆர் அணி சற்று போட்டிப்போடலாம். 

IPL 2026 Mini Auction: ஜானி பேர்ஸ்டோவ்

2026 மினி ஏலத்தில் அதிக டிமாண்ட் உள்ள ஓபனிங் பேட்டர் மற்றும் விக்கெட் கீப்பர் என்றால் அதில் ஜானி பேர்ஸ்டோவ் முன்னிலையில் இருப்பார். கடந்தாண்டு இவரை யாரும் மெகா ஏலத்தில் எடுக்காவிட்டாலும், அடுத்து தற்காலிக மாற்று வீரராக மும்பை அணிக்குள் வந்து பிளே ஆப் சுற்றில் அதிரடி காட்டியிருந்தார். 2024 சீசனிலும் பஞ்சாப் அணிக்கு பல அதிரடி ஆட்டங்களை விளையாடிக் கொடுத்துள்ளார். எனவே டெல்லி இவரை எடுக்க திட்டமிடலாம். ஆனால், கேகேஆர் அணி இவரை எடுக்க கடுமையாக முயற்சிக்கும். 

