ஷ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு பதில்... இந்திய அணிக்குள் வரும் முக்கிய வீரர் - பலமாகும் ஓடிஐ ஸ்குவாட்

India National Cricket Team, IND vs NZ Squad: 2026ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவுக்கு முதல் அணியாக நியூசிலாந்து அணி சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கிறது. 3 ஒருநாள் போட்டிகள், 5 டி20ஐ போட்டிகளை நியூசிலாந்து அணி விளையாட இருக்கிறது. இதன்பிறகே, பிப்ரவரியில் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடங்கிறது. இத்தொடர் இந்தியாவிலும் இலங்கையிலும் நடைபெற உள்ளது.
IND vs NZ, Team India Squad: இந்த 2 வீரர்களுக்கு வாய்ப்பில்லை
நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி விரைவில் அறிவிக்கப்பட இருக்கிறது. வரும் ஜனவரி 11ஆம் தேதி முதல் போட்டி நடைபெறுகிறது என்பதால் ஜனவரி 2ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 4ஆம் தேதிக்குள் 15 வீரர்கள் அடங்கிய ஓடிஐ ஸ்குவாட் அறிவிக்கப்படலாம்.
கடந்த மாதம் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக நடந்த ஓடிஐ ஸ்குவாடில் இடம்பெற்றிருந்த திலக் வர்மா, அர்ஷ்தீப் சிங் ஆகியோர் நியூசிலாந்து ஸ்குவாடில் இடம்பெறமாட்டார்கள் எனலாம். திலக் வர்மா, அர்ஷ்தீப் சிங் ஆகியோர் டி20 உலகக் கோப்பைக்கான அணியில் தேர்வாகி உள்ளனர், இதனால் அவர்கள் தற்சமயம் ஓடிஐ அணியில் இருந்து விலக்கி வைக்கப்படுவார்கள்.
IND vs NZ, Team India Squad: மீண்டும் வருகிறார் ஷமி?
அர்ஷ்தீப் சிங் இடத்தில் ஷமிக்கு இடமளிக்க பிசிசிஐ திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இந்தாண்டு தொடக்கத்தில் நடந்த சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடருக்கு பின் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து முகமது ஷமி ஓரங்கப்பட்ட நிலையில் முக்கிய பௌலர்கள் டி20 உலகக் கோப்பையின் பக்கம் செல்வதாலும், அடுத்து 2027 ஐசிசி உலகக் கோப்பையை கருத்தில் கொண்டும் அனுபவ வீரரான ஷமியை மீண்டும் ஓடிஐ ஸ்குவாடில் இணைக்க பிசிசிஐ திட்டமிட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.
IND vs NZ, Team India Squad: ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் வருவாரா?
அதேபோல், திலக் வர்மா இடத்திற்கு மீண்டும் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் வருவார் என கூறப்படுகிறது. காயத்தில் இருந்து ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் முழுமையாக குணமடைந்து அவரது உடற்தகுதியை நிரூபிக்காவிட்டால் அவரால் நியூசிலாந்து உடனான ஓடிஐ தொடரில் பங்கேற்க இயலாது. எனவே, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் இல்லாதபட்சத்தில் அவருக்கு பதில் யாரை பிசிசிஐ சேர்க்கும் என்ற கேள்வியும் அனைவரிடத்திலும் உள்ளது. அதற்கான விடை தேவ்தத் படிக்கல் என சொல்லலாம்.
IND vs NZ, Team India Squad: தேவ்தத் படிக்கலுக்கு வாய்ப்பு
தேவ்தத் படிக்கல் பல ஆண்டுகளாக ஓடிஐ ஸ்குவாடில் வருவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால் ரோஹித் சர்மா - கில் - விராட் கோலி - ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் - கேஎல் ராகுல் என டாப் ஆர்டர் வலுவாக இருந்ததால் படிக்கலுக்கு இடமில்லாமல் இருந்தது. கடந்த தென்னாப்பிரிக்க தொடரிலும் ஷ்ரேயாஸ் இடத்தில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டே களமிறக்கப்பட்டார். திலக் வர்மா மிடில் ஆர்டரில் பேக்-அப் பேட்டராக இருந்தார். தற்போது திலக் வர்மா, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் இல்லாததால் தேவ்தத் படிக்கலையே பிசிசிஐ தேர்வு செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
IND vs NZ, Team India Squad: ஏன் தேவ்தத் படிக்கல்?
விஜய் ஹசாரே கோப்பை உள்பட லிஸ்ட்-ஏ போட்டிகளில் தேவ்தத் படிக்கல் சிறப்பான சராசரியை வைத்திருக்கிறார். இதுவரை விஜய் ஹசரா கோப்பை தொடரில் 32 போட்டிகளில் விளையாடி 2417 ரன்களை 92.96 சராசரியில் அடித்துள்ளார். மொத்தமாக லிஸ்ட்-ஏ அரங்கில் 36 போட்டிகளில் 2477 ரன்களை, 82.56 சராசரியில் அடித்திருக்கிறார். தற்போதைய விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் 4 இன்னிங்ஸில் முறையே 147, 124, 22, 113 ரன்கள் என மூன்று சதங்களுடன் 406 ரன்களை அடித்துள்ளார். அதுவும் சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரின் சாம்பியன் அணியான ஜார்க்கண்ட் அணிக்கு எதிராக 147 ரன்களை அடித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எனவே, தேவ்தத் படிக்கல் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஓடிஐ ஸ்குவாடில் சேர்க்கப்பட 90% வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது.
