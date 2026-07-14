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ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு மாற்றாக மும்பை செல்லும் CSK வீரர்! அவரே போட்ட சூசக பதிவு

CSK IPL Trade Dewald Brevis - Hardik Pandya: சிஎஸ்கே வீரர் ஒருவர் சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டிருக்கும் இருக்கும் புகைப்படம் ஒன்று வைரலாகி வருகிறது. இது அவர் ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு பதிலாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு செல்வதை சூசகமாக செல்லும் விதமாக அமைந்திருப்பதாக ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். இது குறித்த முழு விவரத்தை இச்செய்தியில் தெரிந்துக்கொள்வோம். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 14, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:31 PM IST
ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு மாற்றாக மும்பை செல்லும் CSK வீரர்! அவரே போட்ட சூசக பதிவு
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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