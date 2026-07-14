/ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு மாற்றாக மும்பை செல்லும் CSK வீரர்! அவரே போட்ட சூசக பதிவு

ஹர்திக் பாண்டியா தொடர்பான டிரேட் பேச்சுவார்த்தை தொடர்ந்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ், லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் அவரை வாங்க முயற்சித்து வந்தாலும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் உடனான பேச்சுவார்த்தை கிட்டத்தட்ட இறுதி கட்டத்தை எட்டி உள்ளது.
சிஎஸ்கே அணியிடம், ஹர்திக் பாண்டியா வேண்டும் என்றால், ஆயூஷ் மாத்ரே மற்றும் ஷிவம் துபேவை விட்டுக்கொடுக்க வேண்டும் என டிமெண்ட் வைத்துள்ளது. ஆனால் சிஎஸ்கே அணி துபே மற்றும் கலீல் அகமதுவை மட்டுமே விட்டுக்கொடுக்க முடியும் ஆயூஷ் மாத்ரேவை மாற்றாக கொடுக்க முடியாது என திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது. இதனால் இந்த டிரேட் டீல் பேச்சுவார்த்தை இழுபறியாக இருந்து வருகிறது.
இதற்கிடையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நிர்வாகம் எக்ஸ் தளத்தில் சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், டிவோல்ட் பிரேவிஸ், நூர் அகமது ஆகிய 4 பேரின் புகைப்படங்களை மட்டும் பகிர்ந்திருந்தது. அதில் ஆயூஷ் மாத்ரே மற்றும் சிவம் துபே இல்லை. இதனால் அவர் அணியை விட்டு மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு செல்வார் என கருதப்பட்டது.
இதையடுத்து ஆயூஷ் மாத்ரே மற்றும் சிவம் துபே ஆகியோருக்கு பதிலாக டிவோல்ட் பிரேவிஸை விட்டுக்கொடுக்க சிஎஸ்கே அணி முன் வந்ததாகவும் இந்த டீலுக்கு மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும் கிரீன் சிக்னல் காட்டிருப்பதாகவும் கூறப்பட்டது. இந்த நிலையில்தான், சிஎஸ்கே வீரர் டிவோல்ட் பிரேவிஸின் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பதிவு பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
அதாவது ஒரு பூளு நிற காரில் அமர்ந்திருப்பது போன்ற ஒரு புகைப்படத்தை பிரேவிஸ் வெளியிட்டார். அதில் Home Hits Different (வேறு ஒரு வீட்டிற்கு செல்ல உள்ளேண்) என பொருள்படும் வாசகத்துடன் பதிவிட்டிருந்தார். இதனால் ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு பதிலாக டிவோல்ட் பிரேவிஸ் தான் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு செல்ல உள்ளார் என சமூக வலைத்தளங்களில் ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி கடந்த சில சீசன்களாகவே கடுமையாக சொதப்பி வருகிறது. இதனால் அணியில் சரியாக செயல்படாத ஹர்திக் பாண்டியா மற்றும் சூர்யகுமார் யாதவ்வை வெளியேற்ற முடிவு செய்துள்ளது. சூர்யகுமார் யாதவ் வெளியேறும் நிலையில், அவரது இடத்தில் டிவோல்ட் பிரேவிஸை விளையாட வைக்க திட்டமிட்டுள்ளனராம். மேலும், ரோகித் சர்மா, ஜஸ்பிரித் பும்ராவை தவிர மற்ற வீரர்கள் அனைவரும் இளம் வீரர்களாக இருக்க வேண்டும் என மும்பை இந்தியன்ஸ் நிர்வாகம் நினைக்கிறதாம்.