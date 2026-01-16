English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
CSK அணிக்கு பெரிய தலைவலி... இந்த முக்கிய வீரரை கழட்டிவிடுவாரா ருதுராஜ் கெய்க்வாட்?

Chennai Super Kings: நட்சத்திர வீரரின் தொடர்ச்சியான மோசமான பார்ம், ஐபிஎல் 2026 தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு பெரிய தலைவலியாக இருக்கும்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 16, 2026, 03:01 PM IST
  • சிஎஸ்கே தற்போது இளம் வீரர்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்துள்ளது.
  • இரு Uncapped வீரர்களுக்கு தலா ரூ.14.20 கோடியை வழங்கி உள்ளது.
  • அந்த வகையில், டெவால்ட் பிரெவிஸ் மீதும் பெரும் நம்பிக்கை உள்ளது.

Chennai Super Kings, IPL 2026: ஐபிஎல் தொடர் வரும் மார்ச் மாதம் இறுதியில் தொடங்கி மே மாதம் இறுதி வரை நடைபெற இருக்கிறது. இந்த 19வது ஐபிஎல் தொடரோடு எம்எஸ் தோனி ஓய்வு பெற இருக்கிறார். எனவே இத்தொடர் மீது பெரிய எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கின்றன.

Chennai Super Kings: மொத்தமாக மாறிய சிஎஸ்கே 

தோனி மீது மட்டுமின்றி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மீதும் பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது. காரணம், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக சிஎஸ்கே அணி பிளே ஆப் சுற்றுக்கு கூட தகுதிபெறவில்லை. மேலும், இந்தாண்டில் சஞ்சு சாம்சனை டிரேட் மூலம் பெற்று, ரவீந்திர ஜடேஜாவையும் சாம் கர்ரணையும் ராஜஸ்தானுக்கு கொடுத்திருக்கிறது. மேலும் பதிரானாவை ஏலத்தில் கழட்டிவிட்டுள்ளது.

மேலும் கேம்ரூன் கிரீனையும் சிஎஸ்கே எடுக்கவில்லை. அதற்கு பதிலாக Uncapped வீரர்கள் கார்த்திக் சர்மாவையும், பிரசாந்த் வீர்ரையும் ரூ.14.20 கோடிக்கு சிஎஸ்கே எடுத்திருக்கிறது. எப்போதும் அனுபவ வீரர்கள் மீது நம்பிக்கை வைக்கும் சிஎஸ்கே தற்போது முழுமையாக இளம் வீரர்கள் மீது முதலீடு செய்திருக்கிறது. தோனியின் காலகட்டம் முடிந்து ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டின் காலகட்டம் தொடங்குகிறது. ஆயுஷ் மாத்ரே, உர்வில் பட்டேல், டெவால்ட் பிரெவிஸ், அன்சுல் கம்போஜ், பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா என எக்கச்சக்க இளம் வீரர்கள் பிரதான பிளேயிங் லெவனில் விளையாடக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள்.

Chennai Super Kings: டெவால்ட் பிரெவிஸ் மீதான நம்பிக்கை

இதில் டெவால்ட் பிரெவிஸ் மீது சிஎஸ்கே அணி எக்கச்சக்க நம்பிக்கையை வைத்திருக்கிறது. கடந்தாண்டு குர்ஜப்னீத் சிங் காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகியதை தொடர்ந்து டெவால்ட் பிரெவிஸ் மாற்று வீரராக சிஎஸ்கே அணிக்குள் வந்தார். 6 இன்னிங்ஸில் 225 ரன்களை அடித்து மிரட்டினார். மேலும் தொடர்ச்சியாக அவர் இருந்த பார்ம் அவர் மீது பெரிய நம்பிக்கையை ரசிகர்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தியிருந்தது.

Chennai Super Kings: டெவால்ட் பிரெவிஸின் மோசமான பார்ம் 

ஆனால், இந்தியாவுக்கு எதிரான ஓடிஐ தொடரில் இருந்து அவரது பார்ம் தொடர்ந்து சருக்கி வருகிறது. அதுவும் டி20ஐ தொடரில் கூட அவர் சிறப்பாக விளையாடவில்லை. இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20ஐ தொடரில் 22, 14, 2, 31 ரன்களையே அடித்திருந்தார், மிடில் ஆர்டரில் களமிறங்கி ஒரு அரைசதம் கூட அடிக்கவில்லை. தற்போது அவரது சொந்த மண்ணில் நடைபெற்று வரும் SA20 தொடரில் கூட அவர் பெரியளவிற்கு சோபிக்கவில்லை. 9 போட்டிகளில் வெறும் 141 ரன்களை யே அடித்திருக்கிறார், அதுவும் அதிகபட்சமாக 36* ரன்களையே அடித்திருக்கிறார்.

Chennai Super Kings: டெவால்ட் பிரெவிஸ் பதில் யார்? 

டெவால்ட் பிரெவிஸின் இந்த திடீர் சறுக்கல்தான் சிஎஸ்கே ரசிகர்களுக்கு கலக்கத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. மிடில் ஆர்டரில் டெவால்ட் பிரெவிஸிற்கு மாற்றாக எந்த வெளிநாட்டு வீரரும் இல்லை. மேத்யூ ஷார்ட் வழக்கமாக ஓபனிங்கில் களமிறங்கக் கூடியவர். டெவால்ட் பிரெவிஸ் சொதப்பும்பட்சத்தில் சர்பராஸ் கான் சிஎஸ்கே மிடில் ஆர்டரில் விளையாடவைக்கலாம். இதனால், அகேல் ஹொசைன், மேட் ஹென்றி, நூர் அகமது, நாதன் எல்லிஸ் என நான்கு வெளிநாட்டு வீரர்களை பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கலாம். டாப் ஆர்டரில் வெளிநாட்டு வீரர்களே இல்லாமல் சிஎஸ்கே களமிறங்க வேண்டும். ஆனால் இதற்கான வாய்ப்பு மிக குறைவு. டி20 உலகக் கோப்பை தொடரும் இந்தியா மற்றும இலங்கையில் நடப்பதால் டெவால்ட் பிரெவிஸிக்கு அதுதான் கடைசி வாய்ப்பாக பார்க்கப்படுகிறது. 

