  • ஷாக்கில் CSK... டிவால்ட் பிரெவிஸ் காயம் - இத்தனை போட்டிகளில் விளையாட மாட்டார்!

Dewald Brevis Injury: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி அதன் முதல் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை  நாளை (மார்ச் 29) எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. இந்த போட்டிக்கு முன் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் நட்சத்திர நாயகன் டிவால்ட் பிரெவிஸ் காயம் காரணமாக விலகி உள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 29, 2026, 09:02 PM IST
  • இதை சிஎஸ்கே பயிற்சியாளர் உறுதிப்படுத்தி உள்ளார்.
  • பிரெவிஸிற்கு தசைபிடிப்பு காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
  • எப்போது குணமடைவார் என்பதும் தெரிவிக்கப்படவில்லை.

டிவால்ட் பிரெவிஸ் காயம்: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ரசிகர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு அதிர்ச்சி செய்தி வெளியாகி உள்ளது. ஐபிஎல் தொடர் நேற்று (மார்ச் 28) தொடங்கிய நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நாளை (மார்ச் 30) கௌகாத்தியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது.

முக்கிய வீரர்களுக்கு காயம் 

ஐபிஎல் தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்னரே, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முன்னணி வீரர்கள் காயத்தில் சிக்கி வருவது வாடிக்கையாகி வருகிறது. சிஎஸ்கே அணியின் முக்கிய வேகப்பந்துவீச்சாளராக பார்க்கப்பட்ட ஆஸ்திரேலிய வீரர் நாதன் எல்லிஸ் தொடை பகுதியில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக முழு தொடரில் இருந்தும் விலகினார்.

நாதன் எல்லிஸிற்கு பதில் மற்றொரு ஆஸ்திரேலிய வீரரான இடதுகை வேகப்பந்துவீச்சாளர் ஸ்பென்சர் ஜான்சன் மாற்று வீரராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். அவரும் ஏப்ரல் இரண்டாம் வாரத்தில்தான் அணியுடன் இணைவார் என்பதால் சிஎஸ்கே அணியின் பந்துவீச்சு தொடக்கக் கட்ட போட்டிகளில் சற்று பலவீனமாக காணப்படுகிறது.

தோனியும் விலகல்

தொடர்ந்து சிஎஸ்கேவின் முன்னாள் கேப்டனும், நட்சத்திர வீரருமான எம்எஸ் தோனி கெண்டைக்கால் காயம் காரணமாக 2 வாரங்களுக்கு எவ்வித போட்டியிலும் விளையாட மாட்டார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த ஐபிஎல் ரசிகர்களுக்குமே பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது. 19 வருட ஐபிஎல் வரலாற்றில் தோனி இதுவரை மூன்று போட்டிகளில் மட்டுமே தவறவிட்டுள்ளார். தோனியின் கடைசி சீசன் என கூறப்படுவதால் ரசிகர்கள் மேலும் சோகத்தில் இருப்பது கவனிக்கத்தக்கது.

எல்லிஸ், தோனி உள்ளிட்டோர் இல்லையென்றாலும் சிஎஸ்கே அணியின் காம்பினேஷனில் எவ்வித சிக்கலும் இல்லை என பேசப்பட்டு வந்தது. சஞ்சு சாம்சன் - ருதுராஜ் கெய்க்வாட் - உர்வில் பட்டேல் / ஆயுஷ் மாத்ரே - சிவம் தூபே - டெவால்ட் பிரெவிஸ் என அசைக்க முடியாத டாப் ஆர்டர் பேட்டிங் இருந்தது. எனவே சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் சற்று கவலையில்லாமல் இருந்தனர். ஆனால் தற்போது அவர்களின் ஒட்டுமொத்த உற்சாகத்தையும் குறைக்கும் வகையில், ஒரு தகவல் ஒன்று வெளியாகி உள்ளது.

பிரெவிஸ் காயம்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் நட்சத்திர நாயகன் டிவால்ட் பிரெவிஸ், பயிற்சியில் ஏற்பட்ட தசைபிடிப்பு காரணமாக முதல் 2-3 போட்டிகளை தவறவிடுவார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதை சிஎஸ்கேவின் தலைமை பயிற்சியாளர் ஸ்டீவன் பிளமிங்கும் உறுதிசெய்துள்ளார்.

இது சிஎஸ்கே அணியின் மிடில் ஆர்டரில் இது பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. மிடில் ஓவர்களில் ஸ்பின்னர்கள், வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள் அடித்து துவம்சம் செய்ய பிரெவிஸ் போன்ற வீரர் இல்லாததது நிச்சயம் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். 

கடந்தாண்டே சிஎஸ்கே அணியின் மிக மோசமான செயல்பாடு காரணமாக 10வது இடத்தில்தான் நிறைவுசெய்தது. ஐபிஎல் வரலாற்றில் சிஎஸ்கே கடைசி இடத்தில் தொடரை முடித்தது இதுவே முதல்முறை எனலாம். சிஎஸ்கே அந்த மோசமான சாதனையில் இருந்து இந்தாண்டு மீண்டும் வந்து ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால், எல்லிஸ், தோனி, பிரெவிஸ் போன்ற நட்சத்திர வீரர்கள் இல்லாமல் விளையாடுவதால் சிஎஸ்கே அணி ரசிகர்களின் உற்சாகம் குறைந்துள்ளது. 

I'm Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers.

