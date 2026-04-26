தோனி எடுத்த முக்கிய முடிவு? சிஎஸ்கே அணியில் விளையாட மாட்டார்?

தற்போது தோனி காயத்திலிருந்து முழுமையாக மீண்டுள்ள போதிலும், இன்று குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிராக சென்னையில் நடைபெறவுள்ள முக்கியமான போட்டியில் அவர் விளையாட வாய்ப்பில்லை என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 26, 2026, 09:18 AM IST
இந்தியன் பிரீமியர் லீக் தொடரின் 19வது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. ஆனால், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ரசிகர்களை பொறுத்தவரை இந்த சீசன் இதுவரை ஒரு மாபெரும் ஏமாற்றமாகவே அமைந்துள்ளது. இதற்கு முக்கிய காரணம், அணியின் முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனி இதுவரை ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடாததே ஆகும். மார்ச் 22ம் தேதி நடந்த வலைப்பயிற்சியின் போது தோனிக்கு ஏற்பட்ட தசைப்பிடிப்பு காரணமாக, தொடரின் முதல் சில வாரங்களுக்கு அவர் விளையாட மாட்டார் என சிஎஸ்கே நிர்வாகம் அறிவித்திருந்தது. தற்போது அவர் காயத்திலிருந்து முழுமையாக மீண்டுள்ள போதிலும், இன்று குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிராக சென்னையில் நடைபெறவுள்ள முக்கியமான போட்டியில் அவர் விளையாட வாய்ப்பில்லை என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஏன் விளையாடவில்லை?

தற்போது தோனி தனது காயத்திலிருந்து 100 சதவீதம் மீண்டுவிட்டதாகவே கூறப்படுகிறது. சமீபத்தில் சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் அவர் தனது வழக்கமான அதிரடி ஷாட்களை விளையாடியபடி வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்ட வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகின. அதில் அவர் எந்தவித சிரமமுமின்றி நடப்பதும், பேட்டிங் செய்வதும் தெளிவாக தெரிந்தது. இருப்பினும், குஜராத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தோனியை தேர்வு செய்வதில் சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகம் மற்றும் மருத்துவ குழுவினர் இன்னும் தயக்கம் காட்டி வருகின்றனர். 

வலைப்பயிற்சியின் போது பேட்டிங் செய்வது வேறு, ஒரு உண்மையான டி20 போட்டியில் 20 ஓவர்கள் முழுவதும் விக்கெட் கீப்பராக செயல்படுவது என்பது முற்றிலும் வேறு. தோனிக்கு ஏற்பட்டது பின்னங்கால் தசைப்பிடிப்பு என்பதால், விக்கெட் கீப்பிங்கின் போது அவர் தொடர்ந்து குனிந்து, எழுந்து செயல்பட வேண்டும். இது அவரது கால்களில் மீண்டும் கடுமையான அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும். தோனி முழுமையாக குணமடைந்திருந்தாலும், இந்த தொடர் அழுத்தத்தை அவரது கால்கள் தாங்குமா என்பதில் மருத்துவ குழுவுக்கு சந்தேகம் உள்ளது. 

ரன் எடுப்பதில் உள்ள சிக்கல் 

பேட்டிங்கின் போது பவுண்டரிகள் மற்றும் சிக்ஸர்கள் அடிப்பது தோனிக்கு சுலபமான காரியம். ஆனால், சிங்கிள்ஸ் மற்றும் டபுள்ஸ் எடுப்பதற்காக இரண்டு விக்கெட்டுகளுக்கு இடையே மிக வேகமாக ஓட வேண்டியிருக்கும். தசைப்பிடிப்பு பிரச்சனையால் அவதிப்பட்ட தோனி, களத்தில் மீண்டும் வேகமாக ஓட முற்பட்டால், காயம் மீண்டும் விஸ்வரூபம் எடுக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளர் மைக்கேல் ஹசி, தோனியின் உடல்நிலை குறித்து சமீபத்தில் ஒரு அப்டேட் கொடுத்திருந்தார். அதில், தோனி மிக வேகமாக குணமடைந்து வருவதாகவும், விரைவில் களத்திற்கு திரும்ப அவர் தீவிரமாக முயற்சி செய்து வருவதாகவும் தெரிவித்தார்.

தோனி முடிவு?

எனினும், "தோனி எங்களது அணியின் முக்கிய சொத்து. அவரை அவசரமாக களமிறக்கி, மீதமுள்ள சீசன் முழுவதுமாக அவரை இழக்க நாங்கள் விரும்பவில்லை. அவர் முழுமையாக 100% மேட்ச் ஃபிட்னஸை எட்டும் வரை காத்திருக்கவே அணி நிர்வாகம் விரும்புகிறது," என சிஎஸ்கே தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே, தோனியின் இந்த நிலையை கருத்தில் கொண்டு, குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியிலும் அவருக்கு ஓய்வு அளிக்கப்படலாம் என்றே தெரிகிறது. 

பிளே-ஆஃப் வாய்ப்புக்காக ஏங்கும் சிஎஸ்கே

இந்த சீசனில் தோனி இல்லாத சிஎஸ்கே அணி தொடர்ந்து பல சறுக்கல்களை சந்தித்து வருகிறது. மிடில் ஆர்டரில் தோனியின் ஃபினிஷிங் திறன் மற்றும் அவரது அனுபவமிக்க வழிகாட்டுதல் இல்லாதது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக மாறியுள்ளது. தோனியை மீண்டும் மஞ்சள் ஜெர்சியில் பார்ப்பதற்காக ஏங்கி காத்திருக்கும் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களுக்கு, அவர் மே மாதத்தின் இரண்டாவது வாரத்திலாவது களமிறங்குவாரா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்! 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஐபிஎல் 2026

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), எம்.எஸ். தோனி, சஞ்சு சாம்சன், டெவால்ட் பிரெவிஸ், ஆயுஷ் மாத்ரே, ஷிவம் துபே, உர்வில் படேல், நூர் அகமது, நாதன் எல்லிஸ், ஸ்ரேயாஸ் கோபால், கலீல் அகமது, ராமகிருஷ்ணா கோஷ், முகேஷ் சவுத்ரி, ஜேமி ஓவர்டன், குர்ஜப்னீத் சிங், அன்ஷுல் காம்போஜ், அகீல் ஹொசைன், பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா, மேத்யூ ஷார்ட், அமன் கான், சர்பராஸ் கான், மேட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹார், ஜாக் ஃபோல்க்ஸ்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1. ஐபிஎல் 2026 தொடரில் எம்.எஸ். தோனி ஏன் இதுவரை விளையாடவில்லை?
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டனான எம்.எஸ். தோனிக்கு வலைப்பயிற்சியின் போது பின்னங்காலில் தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டது. இந்தக் காயத்திற்கு சிகிச்சை பெற்று வந்ததாலேயே அவர் நடப்பு ஐபிஎல் சீசனின் தொடக்கப் போட்டிகளில் விளையாடவில்லை.

2. தோனியின் தற்போதைய உடல்நிலை எப்படி உள்ளது?
தற்போது எம்.எஸ். தோனி தனது காயத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட 100 சதவீதம் குணமடைந்துவிட்டார். அவர் சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் எவ்விதச் சிரமுமின்றி வலைப்பயிற்சியில் பேட்டிங் செய்யும் வீடியோக்கள் வெளியாகி அவரது முழு உடல் தகுதியை உறுதிப்படுத்தியுள்ளன. 

