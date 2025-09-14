English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மிகவும் வறுமையில் இருந்து நட்சத்திரமாக மாறியுள்ள 5 இந்திய வீரர்கள்!

மிகவும் வறுமையில் இருந்து இன்று இந்திய கிரிக்கெட் உலகில் நட்சத்திர வீரர்களாக பலர் உயர்ந்துள்ளனர். அவர்கள் யார் யார் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 14, 2025, 09:14 PM IST
  • தோனி முதல் சிராஜ் வரை.
  • வறுமையில் இருந்து உயர்ந்துள்ளனர்.
  • யார் யார் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Trending Photos

அடுத்தடுத்து சமூக வலைதளங்களில் இருந்து விலகிய இரண்டு நடிகைகள்! காரணம் என்ன?
camera icon7
Anushka Shetty
அடுத்தடுத்து சமூக வலைதளங்களில் இருந்து விலகிய இரண்டு நடிகைகள்! காரணம் என்ன?
பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் எப்போது? வெளியான தகவல்!
camera icon9
Old Pension Scheme
பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் எப்போது? வெளியான தகவல்!
ஆயுஷ்மான் அட்டை: வலைத்தளம் முதல் மருத்துவமனை பட்டியல் வரை
camera icon7
Ayushman Bharat
ஆயுஷ்மான் அட்டை: வலைத்தளம் முதல் மருத்துவமனை பட்டியல் வரை
மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்-ஜாய் கிரிஸில்டா புதிய போட்டோக்கள்! தாலியில் குங்குமம் வைக்கிறாரே..
camera icon7
Joy Crizildaa
மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்-ஜாய் கிரிஸில்டா புதிய போட்டோக்கள்! தாலியில் குங்குமம் வைக்கிறாரே..
மிகவும் வறுமையில் இருந்து நட்சத்திரமாக மாறியுள்ள 5 இந்திய வீரர்கள்!

இந்திய கிரிக்கெட் என்பது வெறும் விளையாட்டு மட்டுமல்ல, அது பலரின் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாக உள்ளது. பல்லாயிரம் கோடி வருமானம் இந்திய கிரிக்கெட்டை சுற்றி மட்டுமே இருந்து கொண்டு இருக்கிறது. இந்திய அணியில் தற்போது உச்சத்தில் இருக்கும் பல நட்சத்திரங்களின் ஆரம்பகால வாழ்க்கை, கண்ணீராலும், தியாகத்தாலும், வறுமையாலும் சூழப்பட்டு இருந்துள்ளது. பண கஷ்டம், சமூக அழுத்தங்கள், குடும்ப போராட்டங்கள் என அனைத்தையும் தாண்டி, தங்களது அசைக்க முடியாத திறமையாலும், விடாமுயற்சியாலும் இன்று உலகமே வியக்கும் சாதனையாளர்களாக பலர் உயர்ந்து நிற்கிறார்கள். மிகவும் ஏழ்மை குடும்பத்தில் இருந்து கிரிக்கெட்டிக்கு வந்து இன்று பல கோடிக்கு அதிபதியாக இருக்கும் நட்சத்திர வீரர்களை பற்றி பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | டி20இல் பாகிஸ்தான் உடன் முதல்முறை மோதும் இந்த 5 வீரர்கள்... இது ஏன் முக்கியம்?

மகேந்திர சிங் தோனி

இந்திய கிரிக்கெட்டின் சரித்திரத்தையே மாற்றியமைத்த தோனியின் கதை அனைவருக்கும் தெரிந்ததே. ஜார்கண்ட் மாநிலம், ராஞ்சியில் தோனியின் தந்தை, ஒரு பம்ப் ஆபரேட்டராக பணிபுரிந்தார். குறைந்த வருமானத்தில், கிரிக்கெட் என்பது அவர்களது குடும்பத்திற்கு ஒரு ஆடம்பர கனவாகவே இருந்தது. திறமை இருந்தும், இந்திய அணிக்குள் நுழைவதற்கான பாதை அவ்வளவு எளிதாக இல்லை. குடும்பத்தின் நிதி நிலைமைக்காக, இந்திய ரயில்வேயில் TTE வேலைக்கு சேர்ந்தார். பின்னர் தனது கடின உழைப்பால், உள்ளூர் போட்டிகளில் அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, 2004ல் இந்திய அணிக்குள் நுழைந்து இன்று அனைவரின் நட்சத்திர நாயகனாக உயர்ந்துள்ளார்.

முகமது சிராஜ்

முகமது சிராஜின் கிரிக்கெட் பயணம் பலரும் அறிந்திடாதது. ஹைதராபாத்தில் ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்த சிராஜின் தந்தை, ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுநர். வறுமை இருந்தாலும், தனது மகனின் கிரிக்கெட் கனவிற்கு மிகப்பெரிய ஆதரவாக இருந்தது அவர் தான். பலமுறை குடும்ப செலவுகளையும் தாண்டி, சிராஜுக்கு கிரிக்கெட் உபகரணங்களை வாங்கி கொடுத்துள்ளார். டென்னிஸ் பந்தில் கிரிக்கெட் விளையாடி கொண்டிருந்த சிராஜின் வாழ்க்கையை ஐபிஎல் ஏலம் மாற்றியது. ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணத்தில் இருந்தபோது, அவரது தந்தை காலமானார். அந்த பெரும் சோகத்திலும், நாட்டிற்காக விளையாட வேண்டும் என்ற தந்தையின் கனவை நிறைவேற்றுவதற்காக, தாயகம் திரும்பாமல் அணியுடனே தங்கி, தனது அர்ப்பணிப்பை வெளிப்படுத்தினார் சிராஜ்.

உமேஷ் யாதவ்

நாக்பூர் அருகே உள்ள கபர்கேடா என்ற ஊரில், ஒரு நிலக்கரி சுரங்க தொழிலாளியின் மகனாக பிறந்தவர் உமேஷ் யாதவ். குடும்பத்தின் வறுமை காரணமாக, தனது மகன் ஒரு அரசு வேலையில் சேர வேண்டும் என்று அவரது தந்தை விரும்பினார். உமேஷும் அதற்காக முயற்சி செய்து தோல்வியடைந்தார். தனது 20வது வயதில் தான், அவர் லெதர் பந்தில் கிரிக்கெட் விளையாட தொடங்கி உள்ளார். அவரது அசாத்தியமான பந்து வீச்சு உள்ளூர் போட்டிகளில் இருந்து ரஞ்சி டிராபி, பின்னர் இந்திய அணி என மிக வேகமாக உயர்த்தியது.

ரவீந்திர ஜடேஜா

ஒரு வாட்ச்மேனின் மகனாக பிறந்து, இன்று உலகின் தலைசிறந்த ஆல்-ரவுண்டர்களில் ஒருவராக ஜொலிக்கும் ஜடேஜாவின் கதை அனைவருக்கும் உத்வேகம் அளிக்கும். ஜடேஜா குடும்பம் ஒரு சிறிய ஒற்றை அறை வீட்டில் வசித்தது. தந்தை அவரை இராணுவத்தில் சேர்க்க விரும்பினாலும், ஜடேஜாவின் மனம் முழுவதும் கிரிக்கெட்டே நிறைந்திருந்தது. தனது டீன் ஏஜ் வயதில், தாயை இழந்தாலும் கிரிக்கெட்டில் முழு கவனம் செலுத்தி இன்று உலகின் தலை சிறந்த ஆல்ரவுண்டர் என்று அழைக்கும் அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளார்.

ரிங்கு சிங்

உத்தரப் பிரதேச மாநிலம், அலிகாரில் பிறந்த ரிங்கு சிங் இன்றைய இளைஞர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உந்து சக்தி. அவரது தந்தை சிலிண்டர் டெலிவரி செய்யும் வேலை செய்து வந்தார். குடும்பத்தின் வறுமை காரணமாக, ரிங்கு சிங் துப்புரவு பணிக்கு செல்லவும் தயாரானார். ஆனால், ஐபிஎல் தொடரில் ஒரே ஓவரில் 5 சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்டு, ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும் திரும்பி பார்க்க வைத்த ரிங்கு சிங். தற்போது இந்திய டி20 அணியில் முக்கிய வீரராக உள்ளார். 

மேலும் படிக்க | IND vs PAK: இந்தியாவின் பிளேயிங் லெவன் மாற்றம்? பயிற்சியாளரே சொன்ன பாயிண்ட்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Indian CricketBCCIDhoniJadejaRinku Singh

Trending News