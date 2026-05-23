/2017 முதல் 2026 வரை! சிராஜின் ஐபிஎல் சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?

ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த முகமது சிராஜ், 2017ம் ஆண்டு தனது சொந்த ஊர் அணியான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மூலம் ஐபிஎல்-லில் அறிமுகமானார். தற்போது அவரது சம்பள விவரங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளரான முகமது சிராஜ், இந்தியன் பிரீமியர் லீக் தொடரின் மூலம் பல ஆண்டுகளாக அபாரமான வளர்ச்சியை அடைந்துள்ளார். 2017ம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் அறிமுகமான அவர், தனது திறமையாலும் கடின உழைப்பாலும் இன்று பல கோடிகளை ஈட்டும் முன்னணி வீரராக உயர்ந்துள்ளார். வறுமையான குடும்ப பின்னணியில் இருந்து வந்து, இன்று கோடிகளில் புரளும் சிராஜின் 2017 முதல் 2026 வரையிலான ஐபிஎல் சம்பள விவரங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த முகமது சிராஜ், 2017ம் ஆண்டு தனது சொந்த ஊர் அணியான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மூலம் ஐபிஎல்-லில் அறிமுகமானார். அந்த ஆண்டு நடந்த ஏலத்தில் சிராஜின் அடிப்படை விலை வெறும் 20 லட்சமாக இருந்த நிலையில், அவரை 2.60 கோடி ரூபாய்க்கு ஹைதராபாத் அணி வாங்கியது. இது அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய திருப்புமுனையாக அமைந்தது. அந்த சீசனில் அவர் தனது அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்தினார்.
2018ம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஏலத்தில் சிராஜை ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி அதே 2.60 கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கியது. விராட் கோலியின் தலைமையின் கீழ் விளையாட தொடங்கிய சிராஜ், பெங்களூரு அணியின் முக்கிய வேகப்பந்து வீச்சாளராக உருவெடுத்தார். 2018 முதல் 2021 வரை தொடர்ந்து நான்கு சீசன்களுக்கு பெங்களூரு அணிக்காக 2.60 கோடி ரூபாய் சம்பளத்தில் அவர் விளையாடினார். இந்த காலகட்டத்தில் அவர் இந்திய அணிக்காகவும் அறிமுகமாகி தனது திறமையை நிரூபித்தார்.
சிராஜின் தொடர்ச்சியான சிறப்பான ஆட்டத்தை கண்ட பெங்களூரு அணி நிர்வாகம், 2022ம் ஆண்டு நடைபெற்ற மெகா ஏலத்திற்கு முன்பாக அவரை 7 கோடி ரூபாய்க்கு தக்கவைத்தது. இது அவரது முந்தைய சம்பளத்தை விட சுமார் 169% அதிகமாகும். 2022, 2023 மற்றும் 2024 ஆகிய மூன்று சீசன்களுக்கும் அவருக்கு தலா 7 கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டது. இந்த காலகட்டத்தில் சிராஜ் பவர்பிளே ஓவர்களில் சிறப்பாக பந்துவீசி, எதிரணிகளை அச்சுறுத்தும் ஒரு தலைசிறந்த பந்துவீச்சாளராக மாறினார்.
2025ம் ஆண்டு ஐபிஎல் மெகா ஏலத்திற்கு முன்பாக ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி அவரை விடுவித்தது. இதனை தொடர்ந்து நடைபெற்ற ஏலத்தில், பல அணிகள் சிராஜை எடுக்க போட்டி போட்டன. இறுதியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி அவரை 12.25 கோடி ரூபாய்க்கு ஏலத்தில் எடுத்தது. இது சிராஜின் ஐபிஎல் வாழ்க்கையில் அவர் பெற்ற அதிகபட்ச சம்பளமாகும். முந்தைய சம்பளத்தை விட இது 75% அதிகம். 2025 மற்றும் 2026 ஆகிய இரண்டு சீசன்களுக்கும் அவருக்கு தலா 12.25 கோடி ரூபாய் ஊதியமாக வழங்கப்படும்.
|ஐபிஎல் சீசன்
|விளையாடிய அணி
|சம்பளம்
|2017
|சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்
|2.60 கோடி
|2018
|ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு
|2.60 கோடி
|2019
|ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு
|2.60 கோடி
|2020
|ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு
|2.60 கோடி
|2021
|ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு
|2.60 கோடி
|2022
|ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு
|7.00 கோடி
|2023
|ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு
|7.00 கோடி
|2024
|ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு
|7.00 கோடி
|2025
|குஜராத் டைட்டன்ஸ்
|12.25 கோடி
|2026
|குஜராத் டைட்டன்ஸ்
|12.25 கோடி
2017 முதல் 2026 வரையிலான 10 சீசன்களில், ஐபிஎல் மூலமாக மட்டுமே முகமது சிராஜ் சுமார் 58.50 கோடி ரூபாயை சம்பாதித்துள்ளார். இதுதவிர, இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் கிரேடு 'A' ஒப்பந்தத்தின் கீழ் ஆண்டுக்கு 5 கோடி ரூபாய் சம்பளமாக பெறுகிறார். மேலும், டெஸ்ட், ஒருநாள் மற்றும் டி20 போட்டிகளுக்கான மேட்ச் பீஸும் அவருக்கு வழங்கப்படுகிறது. பல முன்னணி நிறுவனங்களின் விளம்பர தூதராகவும் செயல்பட்டு வரும் சிராஜின் தற்போதைய ஒட்டுமொத்த சொத்து மதிப்பு சுமார் 57 கோடி ரூபாயாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆட்டோ ஓட்டுநரின் மகனாக பிறந்து, இன்று இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முக்கிய தூணாகவும், ஐபிஎல் தொடரில் அதிக சம்பளம் வாங்கும் வீரர்களில் ஒருவராகவும் முகமது சிராஜ் உருவெடுத்துள்ளது பல இளம் வீரர்களுக்கு ஒரு சிறந்த முன்மாதிரியாகும்.