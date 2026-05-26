/குவாலிபயர் விளையாடாமல் பைனலுக்கு செல்லும் ஆர்சிபி! பிசிசிஐ விதிமுறை?

குஜராத் டைட்டன்ஸுக்கு எதிரான குவாலிஃபையர் 1 மழையால் ரத்தானால்... விளையாடாமலேயே இறுதிப்போட்டிக்கு செல்லும் ஆர்சிபி! பிசிசிஐ விதிமுறை சொல்வது என்ன?
ஐபிஎல் 2026 தொடரின் லீக் சுற்றுகள் விறுவிறுப்பாக நிறைவடைந்து, தற்போது பிளே-ஆஃப் சுற்றுகள் தொடங்கியுள்ளன. தர்மசாலாவில் உள்ள எச்பிசிஏ மைதானத்தில் நடைபெறும் முதலாவது தகுதி சுற்று போட்டியில், புள்ளி பட்டியலில் முதல் இரண்டு இடங்களை பிடித்த ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் ஆகிய அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. இந்த நிலையில், தர்மசாலாவில் நிலவும் மழை அச்சுறுத்தல் காரணமாக இப்போட்டி தடைபட்டால் என்ன நடக்கும் என்ற சுவாரசியமான விதிமுறை தற்போது விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. ஒருவேளை குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான இந்த குவாலிஃபையர் 1 போட்டி மழையினால் ஒரு பந்து கூட வீசப்படாமல் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டால், ஆர்சிபி அணி நேரடியாக இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுவிடும். இதற்கு காரணம், ஐபிஎல் பிளே-ஆஃப் சுற்றுகளுக்காக பிசிசிஐ வகுத்துள்ள பிரத்யேக விதிமுறைகளே ஆகும்.
ஐபிஎல் விதிமுறைகளின்படி, இறுதிப்போட்டிக்கு மட்டுமே ரிசர்வ் டே எனப்படும் மாற்று நாள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. குவாலிஃபையர் 1, எலிமினேட்டர் மற்றும் குவாலிஃபையர் 2 ஆகிய பிளே-ஆஃப் போட்டிகளுக்கு மாற்று நாள் எதுவும் கிடையாது. போட்டி நடைபெறும் நாளில் மழை குறுக்கிட்டால், ஆட்டத்தை நடத்துவதற்காக நடுவர்கள் சில நடைமுறைகளை பின்பற்றுவார்கள். மழையால் ஆட்டம் தாமதமானாலும், தலா 5 ஓவர்கள் கொண்ட போட்டியையாவது நடத்துவதற்காக வழக்கமான நேரத்தை விட கூடுதலாக 120 நிமிடங்கள் வரை காத்திருக்க விதிமுறைகள் அனுமதிக்கின்றன. அதற்கு பிறகும் ஆட்டம் நடக்க முடியாவிட்டால், சூப்பர் ஓவர் மூலம் முடிவு காண முயற்சிக்கப்படும்.
நடப்பு ஐபிஎல் தொடரின் லீக் சுற்றுகள் முடிவில் ஆர்சிபி மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் ஆகிய இரு அணிகளுமே தலா 14 போட்டிகளில் விளையாடி 18 புள்ளிகளுடன் சமநிலையில் உள்ளன. இருப்பினும், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி சிறந்த நெட் ரன் ரேட் பெற்றிருந்ததால் புள்ளி பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடித்தது. குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி ரன் ரேட் அடிப்படையில் இரண்டாம் இடத்தை பெற்றது. இந்த புள்ளி பட்டியல் தரவரிசையே தற்போது ஆர்சிபி அணிக்கு மிகப்பெரிய சாதகமாக மாறியுள்ளது. போட்டி மழையால் ரத்தானால், முதலிடத்தில் உள்ள ரஜத் படிதார் தலைமையிலான ஆர்சிபி அணி எவ்வித சிரமமுமின்றி நேரடியாக அகமதாபாத்தில் நடைபெறும் இறுதிப்போட்டிக்கு சென்றுவிடும்.
போட்டி ரத்தாகி ஆர்சிபி இறுதிப்போட்டிக்கு சென்றாலும், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி தொடரிலிருந்து வெளியேறாது. புள்ளி பட்டியலில் முதல் இரண்டு இடங்களை பிடித்த அணிகளுக்கு ஐபிஎல் வழங்கும் கூடுதல் வாய்ப்பின்படி, குஜராத் அணி குவாலிஃபையர் 2 போட்டியில் விளையாட தகுதி பெறும். அங்கு அவர்கள், எலிமினேட்டர் போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணியை எதிர்கொண்டு, இறுதிப்போட்டிக்கு செல்ல இரண்டாவது வாய்ப்பை பெறலாம். இருப்பினும், மைதானத்துக்கு வந்து விளையாடாமலேயே இறுதிப்போட்டிக்கு செல்லும் இந்த அரிய வாய்ப்பு ஆர்சிபி ரசிகர்களிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தர்மசாலாவின் வானிலை யாருக்கு சாதகமாக அமைய போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
|போட்டி விவரம்
|முதலாவது தகுதிச் சுற்று
|மோதும் அணிகள்
|ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு vs குஜராத் டைட்டன்ஸ்
|போட்டி நடைபெறும் இடம்
|தர்மசாலா மைதானம்
|போட்டி முற்றிலும் ரத்தானால்
|RCB நேரடியாக இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெறும்
|ஏன் ஆர்சிபி
|ஆர்சிபி சிறந்த நெட் ரன் ரேட் பெற்று முதலிடத்தில் உள்ளது