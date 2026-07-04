/வயாகரா போடும் கால்பந்து வீரர்கள்... 'அந்த மாத்திரை' விளையாடும் போது எதற்கு?

FIFA World Cup 2026, England vs Mexico : கால்பந்து வீரர்கள் விளையாடுவதற்கு முன் எனர்ஜி பானங்களை குடிப்பார்கள், புரோட்டீன் மற்றும் எனர்ஜி பார்களை சாப்பிடுவார்கள். இதுதான் வழக்கமான ஒன்றாக இருக்கும்.
ஆனால், நடப்பு பிபா உலகக் கோப்பை தொடரில் ஒரு அணியின் வீரர்கள் வயாகரா மாத்திரையை சாப்பிட்டு விளையாடு இருக்கிறார்கள். இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.
பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் குரூப் சுற்று மற்றும் ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றுகள் நிறைவடைந்துவிட்டன. இன்றிரவு முதல் ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்று தொடங்குகிறது. ஜெர்மனி, குரேஷியா, நெதர்லாந்து, ஜப்பான் உள்ளிட்ட முன்னணி அணிகள் தோல்வியடைந்து ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றோடு நாக்-அவுட்டாகிவிட்டன.
நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டினா, கடந்த முறை 2ஆம் இடம்பிடித்த பிரான்ஸ், 4ஆம் இடம்பிடித்த மொராக்கோ உள்ளிட்ட அணிகள் ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றுள்ளன. தொடரை நடத்தும் அமெரிக்கா, கனடா, மெக்ஸிகோ உள்ளிட்ட அணிகள் ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றுள்ளன.
அதேபோல், பராகுவே, பெல்ஜியம், பிரேசில், நார்வே, போர்ச்சுகல், ஸ்பெயின், எகிப்து, சுவிட்சர்லாந்து, கொலம்பியா, இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட அணிகளும் அடுத்தச் சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றுள்ளன. காலிறுதிக்கு தகுதிபெற இந்த சுற்றில் வெற்றிபெற வேண்டும். தோற்றால் தொடரைவிட்டு வெளியேற வேண்டியதுதான்.
இந்தச் சூழலில், இங்கிலாந்து அணி வீரர்கள் ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றில் மெக்ஸிகோ அணியை எதிர்கொள்வதற்கு முன் வயாகரா மாத்திரையை எடுத்துக் கொள்ள அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது பெரும் வியப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஆண்களுக்கு விறைப்புத்தன்மை குறைபாட்டுக்கு பயன்படுத்தும் மாத்திரை. இதை ஏன் வீரர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள்...?
வரும் ஜூலை 6ஆம் தேதி (இந்திய நேரப்படி) Estadio Azteca எனும் மெக்ஸிகோவின் தேசிய மைதானத்தில் இங்கிலாந்து - மெக்ஸிகோ அணிகள் மோதுகின்றன. இந்த மைதானம் கடல் மட்டத்தில் இருந்து சுமார் 2240 மீட்டர் (7350 அடி) உயரத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. வீரர்களின் உடல் செயல்திறனை தக்கவைக்க வயாகரா பயன்படுத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மிக உயரத்தில் அமைந்திருப்பதால் ஆக்ஸிஜன் அளவு குறைவாகவே இருக்கும். விளையாடும்போது அதிகம் சோர்வு ஏற்படும். அதில் இருந்து நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில் வயாகரா மாத்திரைகளுக்கு இங்கிலாந்து அணியின் மேலாளர் தாமஸ் டுசெல் அனுமதி வழங்கி உள்ளார்.
உயரம் சார்ந்த பிரச்னைகள் வரும்போது இங்கிலாந்து வீரர்கள் இதுபோன்று வயாகரா மாத்திரைகளை எடுப்பது வாடிக்கையானது என கூறப்படுகிறது. வயாகரா மாத்திரைகளை விளையாட்டு வீரர்கள் எடுத்துக்கொள்வதில் எவ்வித தடையும் இல்லை. விளையாடும்போது, விளையாடாவிட்டாலும் வீரர்கள் இதை எடுத்த்துக்கொள்ளலாம். இது ஊக்கமருந்தாக கருதப்படாது.
உலக ஊக்கமருந்து எதிர்ப்பு மருந்து முகமை வயாகரா குறித்து மேற்கொண்ட ஆய்வில், இது ரத்த நாளங்களை விரிவடையச் செய்து ரத்த ஓட்டத்தை வேகப்படுத்துகிறது என்பதை கண்டறிந்துள்ளது. கடல் மட்டத்திலோ அல்லது அதற்கு மேலோ வயாகரா வீரர்களின் செயல்திறனை மேம்படுத்தும் குறிப்பிடத்தக்க சாதகங்கள் எதையும் வழங்கவில்லை என்றும் ஆய்வு முடிவுகள் தெரிவித்துள்ளன.
இங்கிலாந்து அணி குரேஷியா, பனாமா உள்ளிட்ட அணிகளை குரூப் சுற்றில் வென்றது. கானா அணிக்கு எதிரான போட்டி டிராவானது. காங்கோ அணிக்கு எதிராக கடைசி நேரத்தில் கேப்டன் ஹாரி கேன் அடித்த 2 கோல்களே அந்த அணியை ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றுக்கு அழைத்து வந்துள்ளது. ஹாரி கேன் இதுவரை 4 போட்டிகளில் 5 கோல்களை அடித்துள்ளார்.
மெக்ஸிகோ அணி குரூப் சுற்றில் தென்னாப்பிரிக்க, தென் கொரியா, செக் குடியரசு என மூன்று அணிகளையும் வீழ்த்தியது. ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றில் ஈக்வடார் அணியை 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தியது மெக்ஸிகோ. விளையாடிய அனைத்து போட்டிகளையும் வென்றிருக்கும் மெக்ஸிகோ அணி பலமான அணியாக பார்க்கப்படுகிறது.
Estadio Azteca மைதானத்தில் இதுவரை 89 போட்டிகளில் விளையாடி 2இல் மட்டுமே தோற்றிருக்கிறது. கடைசியாக 2013ஆம் ஆண்டில் மெக்ஸிகோ அணி அங்கு தோற்றிருக்கிறது. எனவே, மெக்ஸிகோ அணிக்கு ஹோம் அட்வான்டேஜ் அதிகம் உள்ளது. ஹாரி கேன் மீண்டும் மாயாஜாலம் காட்டினால் ஒழிய இங்கிலாந்து வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு.