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வயாகரா போடும் கால்பந்து வீரர்கள்... 'அந்த மாத்திரை' விளையாடும் போது எதற்கு?

FIFA World Cup 2026 : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றில் மெக்ஸிகோ அணியை எதிர்கொள்ளும் இங்கிலாந்து வீரர்கள் வயாகரா மாத்திரையை உட்கொண்டு விளையாடுவதற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் பின் இருக்கும் சுவாரஸ்யத்தை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 04, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 04:19 PM IST
வயாகரா போடும் கால்பந்து வீரர்கள்... 'அந்த மாத்திரை' விளையாடும் போது எதற்கு?
Image Credit: Image Credit : England National Football Team | Image Source : AFPSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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