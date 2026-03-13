காவ்யா மாறன் பாகிஸ்தான் வீரரை ஏலத்தில் எடுத்தது ஏன்...? அப்ரார் அகமதுக்கு ரூ.2.3 கோடி!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kavya Maran: காவ்யா மாறன் ரூ.2.3 கோடிக்கு ஏலத்தில் பாகிஸ்தான் வீரர் அப்ரார் அகமதை, அவரது சன்ரைசர்ஸ் லீட்ஸ் அணிக்காக எடுத்தது ஏன் என்பதை இங்கு காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 13, 2026, 02:25 PM IST
  • இந்திய உரிமையாளர்களின் அணி இதுவரை பாகிஸ்தான் வீரரை எடுத்தது இல்லை.
  • இதுவே முதல்முறையாகும்.
  • The Hundreds தொடரில் 2 பாகிஸ்தான் வீரர்கள் மட்டுமே தேர்வு

The Hundred 2026 Auction: இந்தியாவில் ஐபிஎல் தொடர் வரும் மார்ச் மாதம் 28ஆம் தேதி தொடங்கி, மே மாதம் இறுதிவரை நடைபெற இருக்கிறது. இதுபோல்  The Hundred என்ற 100 பந்து போட்டிகள் கொம்ட தொடர் இங்கிலாந்தில் நடைபெற்று வருகிறது.

2021ஆம் ஆண்டு முதல் The Hundred தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் 8 அணிகள் இதில் விளையாடுகின்றன. இந்த முறை பல இந்திய உரிமையாளர்கள் The Hundred தொடரில் அணிகளை உரிமைகளை பெற்றுள்ளனர்.

இந்திய உரிமையாளர்கள்

சன் குழுமம், சன்ரைசர்ஸ் லீட்ஸ் அணியின் 100% உரிமையையும்; ரிலையன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரீஸ், எம்ஐ லண்டன் அணியின் 49% உரிமையையும்; RPSG குழுமம், மான்செஸ்டர் சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணியின் 70% உரிமையையும்; ஜிஎம்ஆர் குழுமம், சதர்ன் பிரேவ் அணியின் 49% உரிமையையும்  கைப்பற்றி உள்ளனர். 

அப்ரார் அகமதுக்கு ரூ.2.3 கோடி

இந்திய உரிமையாளர்கள் The Hundreds தொடரில் அணிகளின் உரிமத்தை பெற்றதால், அந்த அணிகளில் பாகிஸ்தான் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காது என தகவல்கள் பரவின. இந்நிலையில், சன் குழுமம் அணியின் சன்ரைசர்ஸ் லீட்ஸ் அணி பாகிஸ்தான் சுழற்பந்துவீச்சாளர் அப்ரார் அகமதை 1,90,000 யூரோவுக்கு ஏலத்தில் எடுத்தது. அதாவது, இந்திய மதிப்பில் ரூ.2.3 கோடியாகும். அவரை எடுக்க டிரென்ட் ராக்கெட்ஸ் அணியும் கடும் போட்டியிட்ட நிலையில், சன்ரைசர்ஸ் அணி அவரை கொக்கிப்போட்டு தூக்கியது.

விலை போகாத பாகிஸ்தான் வீரர்கள்

அப்ரார் அகமது உள்பட மொத்தம் இரண்டு பாகிஸ்தான் வீரர்கள் மட்டுமே ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டார்கள். உஸ்மான் தாரிக்கை பர்மிங்காம் பீனிக்ஸ் அணி 1,40,000 யூரோவுக்கு (ரூ.1.49 கோடி) எடுத்துள்ளது. ஷாகின் ஷா அப்ரிடி கடைசி நேரத்தில் ஏலத்தில் இருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்டு நிலையில், ஷதாப் கான், சையும் அபூய், ஹாரிஸ் ராஃப் உள்ளிட்ட வீரர்களை எந்த அணியும் எடுக்கவில்லை. 

காவ்யா மாறனுக்கு எதிர்ப்பும், ஆதரவும்...

சன் குழுமத்தின் உரிமையாளர் காவ்யா மாறன், பாகிஸ்தான் வீரர் அப்ரார் அகமதை தனது அணியில் எடுத்ததற்கு இந்தியாவில் இருந்து கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது. பாகிஸ்தான் வீரர்களை எடுப்பதன் மூலம் இந்திய உணர்வுகளை புண்படுத்துவதாக வலதுசாரிகள் சமூக வலைதளங்களில் கடுமையாக விமர்சிக்கின்றனர். ஆனால், விளையாட்டில் அரசியலை திணிக்க வேண்டாம் என்றும் ஒரு தரப்பினர் காவ்யா மாறனுக்கு ஆதரவாகவும் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர். 

அப்ரார் அகமதை எடுத்தது ஏன்?

இந்நிலையில், அப்ரார் அகமதை எடுத்தது ஏன் என்பது குறித்து சன்ரைசர்ஸ் லீட்ஸ் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் டேனியல் வெட்டோரி கூறுகையில், "அடில் ரஷீத்தை எடுக்கவே திட்டமிட்டோம், அவரை தவறவிட்டோம். எனவே வெளிநாட்டு ஸ்பின்னருக்கு திட்டமிட்டோம். மொத்தம் 4-5 வீரர்களைதான் குறிவைத்தோம். அதில் அப்ரார் அகமதும் ஒருவர். அவரை எடுத்ததில் மகிழ்ச்சிதான். 

நாங்கள் ஏலத்தில் அனைவருக்குமே பிளான் வைத்திருந்தோம். பாகிஸ்தான் வீரர்களை எடுக்கக் கூடாது என எந்தவித ஆலோசனையையும் நாங்கள் செய்யவில்லை. சிறந்த வீரர்களை எடுப்பது மட்டுமே நோக்கமாக இருந்தது. மேலும் ஆஸ்திரேலிய வீரர்களிடம் இருந்து அப்ரார் அகமதை எதிர்கொள்வது எப்படி இருந்தது என்பதை கேட்டறிந்துகொண்டேன்" என தெரிவித்தார். வெட்டோரி ஆஸ்திரேலிய ஆடவர் அணியின் பயிற்சியாளர் குழுவிலும் இருக்கிறார். எனவே, ஆஸ்திரேலிய அணி வீரர்களிடம் வெட்டோரி ஆலோசனை நடத்தியிருக்கிறார்.

அப்ரார் அகமதால் அதிகரிக்கும் பலம்

அப்ரார் அகமது குறித்து அவர் கூறுகையில், "அவரை எதிர்கொள்ள பேட்டர்கள் திணறுகின்றனர். இங்கிலாந்து வீரர்கள் இவரை பெரிதாக எதிர்கொண்டதில்லை. அவரிடம் பல வேரியேஷன்கள் இருப்பதாக ஆஸ்திரேலிய வீரர்களும் தெரிவித்தார்கள். பவர்பிளேவிலும் சரி, மிடில் ஓவர்களிலும் சரி அவரால் விக்கெட் எடுக்க முடிகிறது" என்றார். சன்ரைசர்ஸ் லீட்ஸ் அணியின் ஹோம் கிரவுண்டான ஹெட்டிங்லீ மைதானம் என்பது சுழற்பந்துவீச்சுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்றும், அப்ரார் போன்ற வீரர் அணியில் இருப்பது தங்களுக்கு பலம் சேர்க்கிறது என்று் வெட்டோரி பேசினார்.

இதுவே முதல்முறை

ஐபிஎல் போன்று SA20, ILT20, CPL, MLC போன்ற பல தொடர்களில் இந்திய உரிமையாளர்களின் அணி உள்ளது. ஆனால், பாகிஸ்தான் வீரரை எந்த அணியும் எடுத்தது இல்லை. தற்போது காவ்யா மாறன்தான் முதல்முறையாக பாகிஸ்தான் வீரரை அணியில் எடுத்துள்ளார். வரும் ஜூலை - ஆகஸ்ட் மாதங்களில் The Hundred தொடர் நடைபெறுகிறது. 

Kavya MaranThe Hundred 2026The HundredAbrar AhmedSunrisers Leeds

