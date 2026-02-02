பாகிஸ்தானுக்கு முன்பே ஐசிசி போட்டிகளை இத்தனை நாடுகள் புறக்கணித்துள்ளதா?

அனைவரும் எதிர்பார்த்த 2026 டி20 உலக கோப்பை போட்டிகள் இந்த வாரம் தொடங்க உள்ள நிலையில், இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானுக்கு இடையிலான போட்டிகள் நடைபெறுமா என்ற சந்தேகம் தற்போது எழுந்துள்ளது. வரும் பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி இலங்கையில் நடைபெற இருந்த இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையேயான போட்டியை, பாகிஸ்தான் அணி புறக்கணிக்க போவதாக அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது. இருப்பினும் பாகிஸ்தான் அணி மற்ற போட்டிகளில் கலந்து கொள்ளும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு ஐசிசி கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் பாகிஸ்தானுக்கு முன்பே பல அணிகள் ஐசிசி போட்டிகளை புறக்கணித்துள்ளனர். அது எந்தெந்த அணிகள் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேலும் படிக்க | இந்திய ஏ அணியில் 3 CSK வீரர்கள்... ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு இடமில்லை - போட்டிகள் எப்போது?
1996 உலகக்கோப்பை
தற்போது பாகிஸ்தான் அணி, இலங்கையில் இந்தியாவுக்கு எதிராக விளையாட மாட்டோம் என்று தெரிவித்துள்ளது. இதே போல 1996 ஆம் ஆண்டு ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது. அப்போது நடைபெற்ற 50 ஓவர் உலகக் கோப்பை போட்டியை இந்தியா, பாகிஸ்தான் மற்றும் இலங்கை ஆகிய மூன்று நாடுகள் இணைந்து நடத்தின. இந்த தொடர் தொடங்குவதற்கு சில ஆட்களுக்கு முன்பு இலங்கையில் உள்ள ஒரு வங்கியின் முன்பு குண்டு வெடிப்பு சம்பவம் நடைபெற்றது. இதனால் வீரர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்று கூறி ஆஸ்திரேலியா மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகள் இலங்கையில் விளையாட மறுப்பு தெரிவித்தனர். ஐசிசி பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது தோல்வியில் முடிந்தது. இலங்கை அணிக்கு எதிராக ஆஸ்திரேலியா மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகள் விளையாட மாட்டோம் என்று தெரிவித்ததால், இலங்கை அணிக்கு புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டது. இதன் மூலம் அரையறுதிக்குச் செல்லவும், பின்பு இறுதி போட்டியில் வெற்றி பெற்று உலக கோப்பையை வெல்லவும் இலங்கைக்கு வாய்ப்பாக அமைந்தது.
2003 உலக கோப்பை
2003 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற 50 ஓவர் உலக கோப்பையை தென்னாப்பிரிக்கா, ஜிம்பாவே மற்றும் கென்யா ஆகிய நாடுகள் இணைந்து நடத்தின. அன்றைய சூழலில் ஜிம்பாவேயில் இருந்த பாதுகாப்பு அற்ற அரசியல் சூழ்நிலை காரணமாக, இங்கிலாந்து அணி விளையாட மறுப்பு தெரிவித்தது. வீரர்களின் பாதுகாப்பு காரணம் காட்டி இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் அந்த முடிவை எடுத்திருந்தது. இதன் காரணமாக அந்த போட்டி நடைபெறவில்லை. பின்பு ஜிம்பாவே அணிக்கு அந்த புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டது. மேலும் அதே உலக கோப்பையில் கென்யாவில் பாதுகாப்பு சரி இல்லை என்று கூறி நியூசிலாந்து அணி அந்த போட்டியை புறக்கணித்தது. இதனால் கென்யா வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டு புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டது. இதன் காரணமாக கென்யா அரை இறுதி வரை முன்னேறியது.
இந்த ஆண்டு என்ன நடக்கும்?
பாகிஸ்தான் அணி மற்ற அணிகளுடன் டி20 உலக கோப்பையில் விளையாடும் என்றாலும், இந்தியாவிற்கு போட்டிகளை மட்டும் புறக்கணிப்பதாக தெரிவித்துள்ளது பலருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தகுந்த காரணங்களின்றி ஒரு அணி ஐசிசி போட்டிகளை புறக்கணித்தால், அந்த போட்டிக்கான புள்ளிகள் எதிர் அணிக்கு வழங்கப்படும். இருப்பினும் புள்ளிகளை தாண்டி இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் விளையாடும் போட்டிகளை காண ரசிகர்கள் ஆர்வமாக உள்ளனர். இந்த விஷயத்தில் ஐசிசி அடுத்து என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகளை எடுக்கப் போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
மேலும் படிக்க | சஞ்சு சாம்சன், குல்தீப் இல்லை! டி20 உலகக் கோப்பையில் பிளேயிங் 11 - ஸ்ரீகாந்த் தேர்வு!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ