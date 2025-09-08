English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஆசிய கோப்பை: அதிக ரன்கள், விக்கெட்கள் எடுக்கப்போகும் வீரர்கள்.. இரண்டு பேருமே இந்தியர்கள்!

Asia Cup 2025 Prediction: ஆசிய கோப்பை தொடர் நாளை தொடங்க இருக்கும் நிலையில், இத்தொடரில் எந்த வீரர் அதிக ரன்கள் அடிப்பார், எந்த வீரர் அதிக விக்கெட்களை வீழ்த்துவார் என்றும் தினேஷ் கார்த்திக் கணித்துள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 8, 2025, 05:03 PM IST
  • ஆசிய கோப்பை 2025
  • நாளை (செப். 09) தொடங்குகிறது
  • வெல்லப்போவது எந்த அணி

Trending Photos

உத்திர நட்சத்திரத்திற்கு போகும் சூர்ய பகவான்... இந்த 4 ராசிகளுக்கு பணம் பெருகும்!
camera icon8
Sun Transit
உத்திர நட்சத்திரத்திற்கு போகும் சூர்ய பகவான்... இந்த 4 ராசிகளுக்கு பணம் பெருகும்!
மனதை நொருக்கும் காதல் படங்கள்! கடைசில இப்படி ஆயிடுச்சே!
camera icon10
Heartbreak Movies
மனதை நொருக்கும் காதல் படங்கள்! கடைசில இப்படி ஆயிடுச்சே!
கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை: உதயநிதி ஸ்டாலின் சொன்ன குட் நியூஸ்!
camera icon7
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை: உதயநிதி ஸ்டாலின் சொன்ன குட் நியூஸ்!
ரஜினி - கமல் கூட்டணியில் உருவான படங்கள்...எந்த படம் ஃப்ளாப், ஹிட் என்று தெரிஞ்சுகோங்க!
camera icon8
Rajini Kamal
ரஜினி - கமல் கூட்டணியில் உருவான படங்கள்...எந்த படம் ஃப்ளாப், ஹிட் என்று தெரிஞ்சுகோங்க!
ஆசிய கோப்பை: அதிக ரன்கள், விக்கெட்கள் எடுக்கப்போகும் வீரர்கள்.. இரண்டு பேருமே இந்தியர்கள்!

ரசிகர்கள் மிகவும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் ஆசிய கிரிக்கெட் கோப்பை தொடர் நாளை (செப்டம்பர் 09) தொடங்கி செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி வரை ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெறுகிறது. இத்தொடரில் நடப்பு சாம்பியன் இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை, ஆப்கானிஸ்தான், வங்கதேசம், ஓமன், ஹாங்காங், யுஏஇ உள்ளிட்ட 8 நாடுகள் பங்கேற்கின்றன. 

Add Zee News as a Preferred Source

ஆசிய கண்டத்தின் சிறந்த 8 அணிகள் மோதுவதால், இத்தொடர் ரசிகர்கள் இடையே எதிர்பார்ப்பை எகிறச்செய்திருக்கிறது. அதே சமயம் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் நீண்ட மாதங்களுக்கு பின்னர் மோதுவதால் பெரும் எதிர்பார்ப்பை கொண்டுள்ளது இத்தொடர். இப்போட்டி செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. இந்த நிலையில், ஆசிய கோப்பை தொடரில், அதிக ரன்கள், அதிக விக்கெட்களை வீழ்த்தப்போகும் வீரர் யார் என்பதை முன்னாள் இந்திய வீரர் தினேஷ் கார்த்திக் கணித்துள்ளார். 

இது தொடர்பாக பேசிய அவர், ஆசிய கோப்பை தொடர் 2025ல் இந்திய அணியின் துணை கேப்டன் சுப்மன் கில் அதிக ரன்களை குவிப்பார். பந்து வீச்சில் வருண் சக்கரவர்த்தி அதிக விக்கெட்களை வீழ்த்துவார். அதேபோல் இந்திய அணிதான் ஆசிய கோப்பை தொடரை வென்று சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்றும் தினேஷ் கார்த்திக் கணித்திருக்கிறார். மேலும், இந்த தொடரில் ஜிதேஷ் சர்மா கவனிக்கப்பட வேண்டிய வீரராக இருப்பார் என்றும் அவர் கூறி இருக்கின்றார். 

நல்ல ஃபார்மில் இருக்கும் கில் 

சுப்மன் கில் கடைசியாக கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் இலங்கை அணிக்கு எதிரான சர்வதேச டி20 போட்டியில் விளையாடினார். அதன்பிறகு தற்போதுதான் அவர் சர்வதேச டி210 போட்டியில் விளையாட இருக்கிறார். இடற்கிடையில் 2025 ஐபிஎல் தொடரில் அவர் 650 ரன்களை 155 ஸ்டிரைக் ரேட்டுடன் குவித்தார். அதுமட்டுமல்லாமல், சமீபத்தில் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் அவர் 754 ரன்களை குவித்து நல்ல ஒரு ஃபார்மில் உள்ளார். அதேபோல் வருண் சக்கரவர்த்தி இதுவரை 12 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 31 விக்கெட்களை வீழ்த்தி இருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ஆசிய கோப்பைக்கான இந்திய அணி: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), சுப்மன் கில் (துணை கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ரின்கு சிங், ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, குல்தீப் யாதவ், அக்சர் படேல், ஜிதேஷ் சர்மா, ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்கரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா. 

மேலும் படிக்க: மீண்டும் இந்திய அணிக்கு திரும்பும் முக்கிய 2 வீர்ர்கள்.. முழு விவரம் இங்கே!

மேலும் படிக்க: ஆசிய கோப்பை 2025: யுஏஇ-க்கு எதிரான போட்டி.. இந்திய அணியின் முக்கிய வீரருக்கு ஓய்வு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Asia Cup 2025Shubman GillVarun Chakravarthydinesh karthickTeam India

Trending News