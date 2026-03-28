அடம்பிடிக்கும் காங்கிரஸ், தேமுதிக.. அப்செட்டில் ஸ்டாலின்! தொகுதி & வேட்பாளர் பட்டியல் எப்போது?

DMK alliance seat sharing delay reason: அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, தனது கூட்டணி கட்சிகளான பாஜக, பாமக, அமமுக, தாமாகா உள்ளிட்ட கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகளை நேற்று முன்தினம் (மார்ச் 26) அறிவித்தார். அதன்பின் ஒவ்வொரு கட்சியும் தங்களது வேட்பாளர்களையும் அறிவித்து வருகின்றனர். அதிமுகவும் சென்னை தொகுதிகளை தவிர்த்து மற்ற தொகுதிகளின் வேட்பாளர்களை அறிவித்து விட்டனர். தற்போது எடப்பாடி பழனிசாமி தனது பிரச்சாரத்தில் தீவிரம் காட்ட தொடங்கிவிட்டார்.,
தாமதிக்கும் திமுக
ஆனால் ஆளும் திமுக தொடர்ந்து தாமதித்து வருகிறது. கூட்டணி கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகள் மற்றும் வேட்பாளர் பட்டியல் நேற்று (மார் 27) வெளியாகும் என மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் தாமதம் ஆகி உள்ளது. எப்போதும் முந்திக்கொண்டு ரேஸில் முதலில் செல்லும் திமுக இம்முறை வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிடுவதிலேயே தாமதித்து வருகிறது. இதற்கு முக்கிய காரணம், கூட்டணி கட்சிகள் கொடுக்கும் நெருக்கடியே என கூறப்படுகிறது.
கடந்த முறை திமுக 15, 16 கட்சிகளுடனே கூட்டணி வைத்த நிலையில், இம்முறை 26 கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ளது. இதுவே திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினுக்கு பெரும் சவாலாக மாறி இருக்கிறது. முதலில் அடம்பிடித்த காங்கிரஸிடம் ஒருவழியாக பேசி 28 தொகுதிகளை ஒதுக்கினார் ஸ்டாலின். பின்னர் தேமுதிகவிற்கு 10 தொகுதிகள் கொடுத்தது குழப்படியை ஏற்படுத்தியது. தொடர்ந்து திமுகவுடன் பயணித்து வரும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு கேட்ட 10 தொகுதிகளை மறுத்த திமுக தற்போது வந்து சேர்ந்த தேமுதிகவிற்கு 10 தொகுதிகள் கொடுத்தது விசிக மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது.
அடம்பிடிக்கும் காங்கிரஸ்
இந்த பிரச்சனையையும் சரி செய்த நிலையில், தற்போது தொகுதி பங்கீட்டில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. வைகோவின் மறுமலர்ச்சி திமுக, திருமாவளவனின் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகள் முடிவாகி ஒப்பந்தம் ஆகிவிட்டது. ஆனால் காங்கிரஸ், தேமுதிக, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் போன்ற கட்சிகள் குறிப்பிட்ட சில தொகுதிகளை தங்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யுமாறு கேட்டு அடம் பிடித்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
விடாபிடியாக இருக்கும் தேமுதிக
அதாவது கடந்த காங்கிரஸ் வென்ற சில தொகுதிகளில் திமுக போட்டியிட திட்டமிட்டுள்ளதாம். ஆனால் அங்கு தங்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அதிகமாக இருப்பதால், அதனை காங்கிரஸ் விட்டுக்கொடுக்க மறுக்கிறதாம். அதேபோல் தேமுதிகவும் ரிஷிவந்தியம் தொகுதி போன்று சில தொகுதிகளை விடாபிடியாக கேட்டு வருகிறதாம். இதனாலேயே தொகுதி பட்டியலை இறுதி செய்வதில் தாமதம் ஏற்பட்டு வருகிறது.
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அப்செட்
மறுபக்கம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, தங்களை விட தேமுதிக, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு கூடுதல் தொகுதி கொடுத்ததால், அப்செட்டில் இருக்கிறதாம். இதனால் திமுகவின் செல்வாக்கான தொகுதிகளை வாங்க வேண்டும் என கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் எண்ணமாக உள்ளதாம். இதுவும் தொகுதி பட்டியலை இறுதி செய்ய தாமதம் ஏற்படுவதற்கு முக்கிய காரணமாக உள்ளது.
குழப்பத்தில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின்
இதனால் தமிழக முதல்வரும் திமுக தமைவருமான ஸ்டாலின் பெரும் குழப்பத்தில் உள்ளாராம். கூட்டணி கட்சிகளை எப்படி சரி செய்வது என்ற ஆலோசனையும் தொடர்ந்து சென்றுக் கொண்டிருக்கிறதாம். நேற்றே திமுக கூட்டணியில் தொகுதி பட்டியல் மற்றும் வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் தாமதம் ஏற்பட்ட நிலையில், இன்று வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இன்றைக்குள் எப்படியாவது இறுதி செய்துவிட வேண்டும் என்பதில் திமுக அமைச்சர்கள் மற்றும் தலைவர் ஸ்டாலின் உறுதியாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. எனவே இன்றைக்குள் எந்தெந்த கட்சிக்கு எந்தெந்த தொகுதி, வேட்பாளர்கள் யார் என்பது தெரிந்துவிடும் என சொல்லப்படுகிறது.
175 தொகுதிகளில் களம் காணும் திமுக
திமுக கூட்டணி கட்சிகளான காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 தொகுதிகள், தேமுதிகவிற்கு 10 தொகுதிகள், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு 8 தொகுதிகள், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு 5 தொகுதிகள், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் 5 தொகுதிகள், மதிமுக 4 தொகுதிகள், இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் 2 தொகுதிகள், மனிதநேய மக்கள் கட்சிக்கு 2 தொகுதிகள், கொங்குநாடு மக்கள் கட்சிக்கு 2 தொகுதிகள் மற்றும் மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி, எஸ்டிபிஐ, தமிழர் தேசம் கட்சி, முக்குலத்தோர் புலிப்படை ஆகிய கட்சிகளுக்கு தலா ஒரு தொகுதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதிகள் போக, 175 தொகுதிகளில் திமுக உதயசூரியன் சின்னத்தில் களம் இறங்குகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
