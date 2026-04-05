ஒரு ஐபிஎல் போட்டியை நடத்த எவ்வளவு கோடி செலவாகும் தெரியுமா?

இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கோடைக்காலம் வந்துவிட்டாலே கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு கொண்டாட்டமான திருவிழா தொடங்கிவிடும். அந்த வகையில், 19வது இந்தியன் பிரீமியர் லீக் தொடர் தற்போது நாடு முழுவதும் சிறப்பான முறையில் நடைபெற்று வருகிறது. இதுவரை ஏழு லீக் போட்டிகள் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை வீழ்த்திய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளது. இன்று நடைபெறும் போட்டியில் சிஎஸ்கே மற்றும் ஆர்சிபி அணிகள் மோதுகின்றன. மைதானத்தில் பவுண்டரிகளும் சிக்ஸர்களும் பறந்து ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் அதே வேளையில், திரைக்கு பின்னால் நடக்கும் இந்த மாபெரும் வர்த்தகம் குறித்து பலருக்கும் பல்வேறு கேள்விகள் இருப்பதுண்டு. குறிப்பாக, இந்த ஐபிஎல் தொடரில், வெறும் ஒரு போட்டியை நடத்துவதற்கு மட்டும் எவ்வளவு செலவாகும்? என்ற கேள்வி பலரின் மனதிலும் இருக்கும்.
ஐபிஎல் - உலகின் பிரம்மாண்டமான டி20 லீக்
2008ம் ஆண்டு இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஐபிஎல் தொடர், இன்று உலகிலேயே மிகப் பெரிய மற்றும் அதிக வருவாய் ஈட்டும் டி20 கிரிக்கெட் தொடராக உருவெடுத்துள்ளது. ஸ்பான்சர்ஷிப், ஊடக ஒளிபரப்பு உரிமை மற்றும் டிக்கெட் விற்பனை ஆகியவற்றின் மூலம் பல்லாயிரம் கோடிகளை ஐபிஎல் நிர்வாகம் ஈட்டுகிறது என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. இந்த தொடரில் 10 அணிகள் மோதுகின்றன; லீக் சுற்றில் மட்டும் இந்தியா முழுவதும் உள்ள 13 வெவ்வேறு மைதானங்களில் போட்டிகள் நடத்தப்படுகின்றன. இதன் மூலம் ஐபிஎல் நிர்வாகம் எவ்வளவு லாபம் ஈட்டுகிறது என்பது ஒருபுறம் இருந்தாலும், ஒரு போட்டியை வெற்றிகரமாக நடத்தி முடிக்க செய்யப்படும் செலவுகளும் பலரை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
மைதான வாடகை மற்றும் பராமரிப்பு
ஒரு கிரிக்கெட் போட்டியை நடத்துவதற்கான முதல் மற்றும் மிக முக்கியமான படி மைதானத்தை வாடகைக்கு எடுப்பது தான். சர்வதேச தரத்திலான இந்த மைதானங்களை ஒரு போட்டிக்கு வாடகைக்கு எடுக்க, சம்பந்தப்பட்ட மாநில கிரிக்கெட் சங்கங்களுக்கு சராசரியாக 50 லட்சம் முதல் 1 கோடி ரூபாய் வரை வாடகை செலுத்தப்படுகிறது. இந்த வாடகைத் தொகையானது மைதானம் அமைந்துள்ள நகரம், மைதானத்தின் இருக்கை வசதிகள் மற்றும் அங்குள்ள பிற உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை பொறுத்து மாறுபடும்.
வீரர்களுக்கான போட்டி கட்டணம்
ஐபிஎல் தொடரில் அணிகளின் உரிமையாளர்களுக்கு மிகப்பெரிய செலவாக அமைவது வீரர்களுக்கான ஊதியம் தான். ஒவ்வொரு அணியும் இம்பேக்ட் பிளேயர் விதியையும் சேர்த்து, ஒரு போட்டிக்கு 12 வீரர்களை களமிறக்குகின்றன. களமிறங்கும் ஒவ்வொரு வீரருக்கும் ஒரு போட்டிக்கு ஊதியமாக 7.5 லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது. இதன்படி கணக்கிட்டால், ஒரு அணி தனது 12 வீரர்களுக்காக ஒரு போட்டிக்கு மட்டும் 90 லட்சம் ரூபாயை செலவிடுகிறது. களத்தில் இரு அணிகள் மோதுகின்றன என்பதை கருத்தில் கொண்டால், வெறும் வீரர்களின் ஒரு நாள் சம்பளத்திற்கு மட்டுமே ஒட்டுமொத்தமாக 1.8 கோடி ரூபாய் செலவிடப்படுகிறது.
நடுவர்கள் மற்றும் உதவி பணியாளர்கள் ஊதியம்
வீரர்களை தாண்டி, ஒரு போட்டி சீராக நடைபெறப் பலரின் உழைப்பு அவசியமாகும். கள நடுவர்கள், மேட்ச் ரெப்பரி மற்றும் பிற அதிகாரிகளுக்கு ஒவ்வொரு போட்டிக்கும் தனித்தனியாக கணிசமான தொகை ஊதியமாக வழங்கப்படுகிறது. மேலும், ஒவ்வொரு அணியிலும் உள்ள தலைமை பயிற்சியாளர், பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு பயிற்சியாளர்கள், மருத்துவ குழு மற்றும் பிற உதவி பணியாளர்களுக்கும் ஊதியம் வழங்கப்படுவதால், செலவு பட்டியல் இன்னும் அதிகரிக்கிறது.
பயண செலவுகள்
ஐபிஎல் தொடரை பொறுத்தவரை அணிகள் ஒரு நகரத்தில் இருந்து மற்றொரு நகரத்திற்கு தொடர்ந்து விமானங்களில் பயணித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அணிகள் பயணிப்பதற்கான சிறப்பு விமானங்கள், தங்குவதற்கான 5 நட்சத்திர சொகுசு விடுதிகள், மைதானத்திற்கு செல்ல சிறப்பு பேருந்துகள் மற்றும் உயர்தர பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் என பல விஷயங்கள் இதில் அடங்கும். இந்த அனைத்து பயண மற்றும் தளவாட ஏற்பாடுகளுக்காக, ஒரு போட்டிக்கு சராசரியாக 7 லட்சம் ரூபாய் வரை செலவிடப்படுகிறது.
ஒரு ஐபிஎல் போட்டிக்கான மொத்த செலவு எவ்வளவு?
மைதான வாடகை, வீரர்களின் ஊதியம், நடுவர்கள் மற்றும் ஊழியர்களின் சம்பளம், போக்குவரத்து, தங்கும் விடுதி மற்றும் பாதுகாப்பு என மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து செலவுகளையும் ஒன்று சேர்த்தால், ஒரு சாதாரண ஐபிஎல் லீக் போட்டியை நடத்தி முடிக்க தோராயமாக 15 கோடி ரூபாய் செலவாகிறது. இதில் கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், பல ஆயிரம் கோடிகள் புரளும் தொலைக்காட்சி மற்றும் டிஜிட்டல் ஒளிபரப்பு உரிமைக்கான செலவுகள் இதில் சேர்க்கப்படவில்லை. அது முற்றிலும் தனிப்பயனான ஒரு மாபெரும் வியாபாரமாகும். வெறும் 3 முதல் 4 மணி நேரம் மட்டுமே நடைபெறும் ஒரு டி20 கிரிக்கெட் போட்டிக்காக 15 கோடி ரூபாய் செலவிடப்படுகிறது என்பது பலரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தக்கூடிய ஒரு தகவலாகும்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ