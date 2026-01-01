English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • விராட், ரோஹித் 2026இல் எத்தனை போட்டிகளில் விளையாடுவார்கள்?

2026ஆம் ஆண்டில் விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மா ஆகியோரால் சர்வதேச போட்டிகள், ஐபிஎல் தொடர் உள்பட மொத்தம் எத்தனை போட்டிகளில் விளையாட முடியும் என்பதை இங்கு தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 1, 2026, 11:06 PM IST

    டி20ஐ, டெஸ்டில் இருந்து விராட், ரோஹித் ஓய்வு

    ஓடிஐ போட்டிகளில் மட்டுமே இவர்கள் விளையாட முடியும்

    2027 உலகக் கோப்பை வரை விளையாடுவார்கள் என எதிர்பார்ப்பு

Virat Kohli, Rohit Sharma Total Matches In 2026: 2025ஆம் ஆண்டு இந்திய ஆடவர் கிரிக்கெட் அணிக்கு மறக்க முடியாத ஆண்டாக இருந்திருக்கிறது. காரணம் 12 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் இந்திய அணி ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடரை வென்றது. இருப்பினும், சாம்பியன்ஸ் டிராபியை வென்ற மகிழ்ச்சியை விட விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா ஆகியோர் டெஸ்ட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வுபெற்றது ரசிகர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்தது.

Virat Kohli, Rohit Sharma: 2025இல் ஓய்வை அறிவித்த Ro-Ko

2024இல் டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற கையோடு ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ரவீந்திர ஜடேஜா ஆகியோர் டி20 அரங்கில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்தனர். ஜடேஜா டெஸ்டில் தொடர்ந்து விளையாடினாலும், ரோஹித் மற்றும் கோலி இந்தாண்டு ஐபிஎல் தொடர் முடியும் முன்னரே டெஸ்ட் ஓய்வை அறிவித்தனர்.

தற்சமயம் கோலியும், ரோஹித்தும் ஓடிஐ போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி முடியும். 2025ஆம் ஆண்டில் மொத்தமே விராட் கோலி 15 இன்னிங்ஸ், ரோஹித் சர்மா 14 இன்னிங்ஸ் மட்டுமே விளையாடி உள்ளனர். விராட் கோலி இந்தாண்டு தொடக்கத்தில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடியிருந்தார், ரோஹித் சர்மா அந்த போட்டியை தவறவிட்டார்.

Virat Kohli, Rohit Sharma: 2025இல் இருவரும் செய்தது என்ன?

2025ஆம் ஆண்டு பொருத்தவரை, விராட் கோலி டெஸ்ட் மற்றும் ஓடிஐ போட்டிகளில் 15 இன்னிங்ஸில் 674 ரன்களை, 56.16 சராசரியில், 88.91 சராசரியில் அடித்துள்ளார். இதில் 4 அரைசதமும், 3 சதமும் அடக்கம். அதிகபட்சமாக 135 ரன்களை சேர்த்துள்ளார். ஒரு டெஸ்ட் போட்டியில் மட்டும் விளையாடி 23 ரன்களை சேர்த்த விராட் கோலி, 14 ஓடிஐ இன்னிங்ஸில் 651 ரன்களை சேர்த்தது குறிப்பிடத்தக்கது. அதேபோல், ரோஹித் சர்மா 14 ஓடிஐ இன்னிங்ஸில் 650 ரன்களை, 50 சராசரியில், 100.46 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் அடித்துள்ளார். இதில் 4 அரைசதமும், 2 சதமும் அடக்கம். அதிகபட்சமாக 121* அடித்துள்ளார்.

Virat Kohli, Rohit Sharma: 2027 உலகக் கோப்பை வரை உறுதி

ரோஹித் சர்மாவும், விராட் கோலியும் நிச்சயம் தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் ஜிம்பாப்வே-ல் வரும் 2027ஆம் ஆண்டில் நடைபெற இருக்கும் ஐசிசி உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், வரும் 2026ஆம் ஆண்டு ரோஹித், விராட் இருவருக்குமே முக்கியமான ஆண்டாகும், உலகக் கோப்பைக்கு முன் இவர்கள் தொடர்ச்சியாக பார்மில் இருக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது. அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டில் விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா ஆகியோரால் மொத்தம் எத்தனை போட்டிகளில் விளையாட முடியும் என்பதை இங்கு காணலாம்.

Virat Kohli, Rohit Sharma: மொத்தம் எத்தனை போட்டிகள்?

நடப்பு ஜனவரியில் நியூசிலாந்து அணியுடன் மூன்று ஓடிஐ போட்டிகளை இந்திய அணி சொந்த மண்ணில் விளையாட இருக்கிறது. அடுத்து ஜூன் மாதமும் மூன்று ஓடிஐ போட்டிகளில் ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக இந்திய அணி சொந்த மண்ணில் விளையாட இருக்கிறது. அடுத்து ஜூலை மாதம் இங்கிலாந்து செல்லும் இந்திய அணி அங்கும் மூன்று ஓடிஐ போட்டிகளில் விளையாட உள்ளது.

அடுத்து செப்டம்பர் - அக்டோபர் மாதங்களில் மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணியுடன் சொந்த மண்ணில் மூன்று ஓடிஐ போட்டிகளில் இந்திய அணி மோதுகிறது. அடுத்து நவம்பரில் நியூசிலாந்து செல்லும் இந்திய அணி 3 ஓடிஐ போட்டிகளில் விளையாட உள்ளது. கடைசியாக டிசம்பர் மாதம் இலங்கை அணியுடன் சொந்த மண்ணில் இந்தியா விளையாட உள்ளது. மொத்தம் 18 ஓடிஐ போட்டிகளில் இந்திய அணி விளையாட உள்ளது. எனவே, ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி இந்தாண்டு 18 போட்டிகளில் விளையாட வாய்ப்புள்ளது. இது போக இவர்கள் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடும்பட்சத்தில் குறைந்தபட்சம் 14 போட்டிகளில் பங்கெடுப்பார்கள். எனவே விராட், ரோஹித் 2026இல் சுமார் 32 போட்டிகளில் விளையாடுவார்கள் எனலாம்.

