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அசுர ஆட்டத்தை காட்டிய இந்தியா... இதுவரை எந்தெந்த போட்டிகளில் 400+ ரன்களை அடித்துள்ளது?

Team India 400 ODI Score : ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான 2வது போட்டியில் இந்திய அணி 402 ரன்களை குவித்துள்ளது. அந்த வகையில், இதுவரை இந்திய அணி எந்தெந்த போட்டிகளில் 400+ ரன்களை கடந்துள்ளது என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 17, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:31 PM IST
அசுர ஆட்டத்தை காட்டிய இந்தியா... இதுவரை எந்தெந்த போட்டிகளில் 400+ ரன்களை அடித்துள்ளது?
Image Credit: Image Credit : IND vs AFG 2nd ODI | Image Source : X/@BCCI

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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இந்தியா அசுர ஆட்டம்... இதுவரை எத்தனை போட்டிகளில் 400+ ரன்களை அடித்துள்ளது தெரியுமா?
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