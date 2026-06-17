/அசுர ஆட்டத்தை காட்டிய இந்தியா... இதுவரை எந்தெந்த போட்டிகளில் 400+ ரன்களை அடித்துள்ளது?

Team India 400 ODI Score : இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான 2வது ஓடிஐ போட்டி இன்று (ஜூன் 17) நடைபெற்று வருகிறது. இப்போட்டியில் இந்திய அணி மகத்தான சாதனையை படைத்திருக்கிறது.
டாஸ் வென்ற ஆப்கானிஸ்தான் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 402 ரன்கள் எடுத்து ஆல்-அவுட்டானது. கேப்டன் சுப்மான் கில் 110 பந்துகளில் 22 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் உள்பட 154 ரன்களையும்; விக்கெட் கீப்பர் இஷான் கிஷன் 79 பந்துகளில் 14 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்களுடன் 125 ரன்களையும் அடித்தார். ஆப்கானிஸ்தான் பந்துவீச்சில் நங்கேயாலியா கரோட்டி 4 மற்றும் ரஷித் கான் 3 விக்கெட்டுகளை சரித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஓடிஐ போட்டிகளை பொருத்தவரை இந்திய அணி எப்போதுமே சிறந்த அணியாகவே திகழும். இதுவரை இந்த பார்மட்டில் மட்டும் 1983 ஐசிசி உலகக் கோப்பை, 2011 ஐசிசி உலகக் கோப்பை, 2013 ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிராபி என நான்கு முறை ஐசிசி கோப்பைகளை இந்திய அணி வென்றிருக்கிறது.
Innings Brea— BCCI (@BCCI) June 17, 2026
A massive ns on the board with centurions Shubman Gill and Ishan Kishan lea
Our bowling innings coming
Scorecahttps://t.co/JYJ5l44iJ6#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/T5rJ0qHsqy
|தரவரிசை
|இந்திய ஸ்கோர்
|எதிரணி
|மைதானம்
|நாள்
|1
|418/5
|மேற்கு இந்திய தீவுகள்
|இந்தூர், இந்தியா
|டிசம்பர் 8, 2011
|2
|414/7
|இலங்கை
|ராஜ்கோட், இந்தியா
|டிசம்பர் 15, 2009
|3
|413/5
|பெர்முடா
|போர்ட் ஆப் ஸ்பெயின், டிரினிடாட்
|மார்ச் 19, 2007
|4
|410/4
|நெதர்லாந்து
|பெங்களூரு, இந்தியா
|நவம்பர் 12, 2023
|5
|409/8
|வங்கதேசம்
|சாட்டோகிராம், வங்கதேசம்
|டிசம்பர் 10, 2022
|6
|404/5
|இலங்கை
|கொல்கத்தா, இந்தியா
|நவம்பர் 13, 2014
|7
|402/10
|ஆப்கானிஸ்தான்
|லக்னோ, இந்தியா
|ஜூன் 17, 2026
|8
|401/3
|தென்னாப்பிரிக்கா
|குவாலியர், இந்தியா
|பிப்ரவரி 24, 2010