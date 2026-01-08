English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • தோனி கேப்டன்ஸியில் விளையாடிய உஸ்மான் கவாஜா... எப்போது தெரியுமா?

தோனி கேப்டன்ஸியில் விளையாடிய உஸ்மான் கவாஜா... எப்போது தெரியுமா?

Usman Khawaja IPL Team: சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து இன்று ஓய்வுபெற்ற உஸ்மான் கவாஜா, எந்த ஐபிஎல் அணிக்காக விளையாடினார் என்பதை இங்கு தெரிந்துகொள்ளலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 8, 2026, 05:17 PM IST
  • உஸ்மான் கவாஜாவுக்கு வயது 39.
  • ஆஸ்திரேலியாவுக்காக 88 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார்.
  • 200க்கும் மேற்பட்ட டி20 போட்டிகளிலும் விளையாடியிருக்கிறார்.

தோனி கேப்டன்ஸியில் விளையாடிய உஸ்மான் கவாஜா... எப்போது தெரியுமா?

Usman Khawaja IPL Team: ஆஸ்திரேலிய அணியின் மூத்த பேட்டர் உஸ்மான் கவாஜா, சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டியில் இருந்து இன்றுடன் விடைபெற்றார். 2025-26 ஆஷஸ் தொடரின் கடைசி மற்றும் 5வது டெஸ்ட் போட்டி சிட்னி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்று வந்த நிலையில், இப்போட்டியே உஸ்மான் கவாஜாவுக்கு கடைசி சர்வதேச போட்டியாக அமைந்தது.

Usman Khawaja: மோசமான ஆஷஸ் தொடர்

5வது டெஸ்ட் போட்டியின் கடைசி நாளான இன்று ஆஸ்திரேலிய அணி 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்று தொடரையும் 4-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது. ஆஸ்திரேலிய அணி மீண்டும் ஆஷஸை கைப்பற்றியது அந்த அணிக்கு சிறப்பானது என்றாலும், உஸ்மான் கவாஜாவுக்கு நடந்து முடிந்த ஆஷஸ் தொடர் பெரியளவில் சிறப்பானதாக இல்லை. காபாவில் நடந்த 2வது டெஸ்ட் போட்டியில் காயம் காரணமாக உஸ்மான் கவாஜா விளையாடவில்லை. மீதம் உள்ள 4 போட்டிகளில் 7 இன்னிங்ஸில் பேட்டிங் செய்து 176 ரன்களை கவாஜா அடித்திருக்கிறார், சராசாரி 25.14 தான்.

Usman Khawaja: 2011 முதல் 2026 வரை

அடிலெய்ட் நகரில் நடந்த 3வது டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் அவர் அடித்த 82 ரன்களே இத்தொடரில் அவர் அடித்த அதிகபட்ச ரன்களாகும். கடைசி போட்டியின் இரண்டு இன்னிங்ஸிலும் (17 ரன்கள் மற்றும் 6 ரன்கள்) சொதப்பலான ஆட்டத்தையே வெளிப்படுத்தினார். ஆனால் உஸ்மான் கவாஜா 2011ஆம் ஆண்டில் இருந்து ஆஸ்திரேலிய அணியின் சிறப்பான பேட்டராக இருந்து வந்தார். ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக 88 டெஸ்ட் போட்டிகள், 40 ஒருநாள் போட்டிகள், 9 டி20ஐ போட்டிகளிலும் விளையாடி உள்ளார். மொத்தம் 118 டி20 போட்டிகளிலும் விளையாடி உள்ளார்.

Usman Khawaja: டெஸ்ட் மற்றும் டி20

159 டெஸ்ட் இன்னிங்ஸில் 16 சதம், 28 அரைசதம் என மொத்தம் 6229 ரன்களை குவித்திருக்கிறார். கடைசியாக 2019இல் ஓடிஐ போட்டியிலும், 2016இல் டி20ஐ போட்டியிலும் விளையாடினார். 39 ஓடிஐ இன்னிங்ஸில் 1554 ரன்களையும், 9 டி20ஐ இன்னிங்ஸில் 241 ரன்களையும் அடித்திருக்கிறார். 117 டி20 இன்னிங்ஸில் 3292 ரன்களையும் அடித்திருக்கிறார். பிக் பாஷ் லீக்கில் 80 போட்டிகளிலும், பிஎஸ்எல் தொடரில் 7 போட்டிகளிலும் விளையாடி உள்ள கவாஜா, ஐபிஎல் தொடரில் ஒரே ஒரு சீசனில் விளையாடியிருக்கிறார்.

Usman Khawaja IPL Team: எந்த ஐபிஎல் அணியில் கவாஜா விளையாடினார்?

கிரிக்கெட் வெறியர்களுக்கு நிச்சயம் அவர் எந்த அணிக்காக, எப்போது விளையாடினார் என தெரிந்திருக்கும்?. ஆனால், நிச்சயம் சாதாரணமாக கிரிக்கெட் பார்க்கும் ரசிகர்களுக்கு நினைவில் இருப்பது கடினம். 2016ஆம் ஆண்டில் எம்எஸ் தோனி தலைமையில் ரைஸ்ஸிங் புனே சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் (RPSG) அணிக்காக உஸ்மான் கவாஜா விளையாடி உள்ளார். 

அந்த சீசனில் 6 போட்டிகளில் 127 ரன்ககளை ஐபிஎல் தொடரில் கவாஜா அடித்துள்ளார்.  14 பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்கள் அதில் அடக்கம். அதிகபட்சமாக 30 ரன்களை சேர்த்துள்ளார். அதற்கு முன்னரும் சரி, பின்னரும் சரி கவாஜா ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடவில்லை. 2016ஆம் ஆண்டில் பாப் டூ பிளெசிஸ் காயம் காரணமாக விலகியதால், கவாஜாவை மாற்று வீரராக ரூ.1 கோடிக்கு எடுத்தது. 2017ஆம் ஆண்டில் ஸ்டீஸ் ஸ்மித் தலைமையிலான RPSG அணியில் இவருக்கு வாய்ப்பே கொடுக்கப்படவில்லை.  

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Usman KhawajaIPLMS DhoniRPSGIPL News

