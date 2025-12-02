கிரிக்கெட்டில் அம்பயரிடம் என்ன என்ன கருவிகள் இருக்கும் தெரியுமா?

கிரிக்கெட் போட்டிகளை நாம் தொலைக்காட்சியில் ரசித்து பார்க்கிறோம். ஆனால், மைதானத்தில் நிற்கும் நடுவர்களின் பணி மிகவும் சவாலானது. பந்து எவ்வளவு வேகம், விக்கெட் விழுந்ததா, வெளிச்சம் போதுமா என பல விஷயங்களை அவர்கள் கணிக்க வேண்டும். இதற்கு அவர்களுக்கு கைகொடுக்கும் 5 முக்கியமான தொழில்நுட்பக் கருவிகள் பற்றி உங்களுக்குத் தெரியுமா? கிரிக்கெட் ஆட்டம் இப்போது தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியால் அடுத்த கட்டத்திற்கு சென்றுவிட்டது. நடுவர்கள் வெறும் கைகளை மட்டும் அசைப்பதில்லை; பல நவீன கருவிகளையும் பயன்படுத்துகிறார்கள்.
பால் கவுண்டர் (Ball Counter)
ஒரு ஓவரில் எத்தனை பந்துகள் வீசப்பட்டுள்ளன என்பதை துல்லியமாக கணக்கிட நடுவர்கள் இந்த சிறிய கருவியை பயன்படுத்துகிறார்கள். இது பார்க்க ஒரு சிறிய கடிகாரம் அல்லது கிளிக் செய்யும் இயந்திரம் போல இருக்கும். ஒவ்வொரு பந்து வீசப்பட்ட பிறகும் நடுவர் இதை அழுத்துவார். இது விக்கெட்டுகள் மற்றும் ஓவர்களை கணக்கிடவும் உதவுகிறது. மனித தவறுகளை தவிர்க்க இது பெரிதும் உதவுகிறது.
லைட்-ஓ-மீட்டர் (Light-O-Meter)
மைதானத்தில் போதிய வெளிச்சம் உள்ளதா என்பதை அளவிட இந்த கருவி பயன்படுகிறது. குறிப்பாக டெஸ்ட் போட்டிகளில் மாலை நேரங்களில் வெளிச்சம் குறையும் போது, ஆட்டத்தை தொடர்வதா அல்லது நிறுத்துவதா என்பதை முடிவு செய்ய நடுவர்கள் இதைத்தான் பயன்படுத்துவார்கள். இது லுமன்ஸ் (Lumens) அல்லது லக்ஸ் (Lux) அலகில் ஒளியின் அளவை காட்டும்.
வாக்கி-டாக்கி (Walkie-Talkie)
மைதானத்தில் உள்ள நடுவர்கள் (On-field Umpires), மூன்றாவது நடுவர் (Third Umpire) மற்றும் போட்டி நடுவருடன் (Match Referee) தொடர்புகொள்ள வாக்கி-டாக்கி பயன்படுகிறது. டிஆர்எஸ் (DRS) முடிவுகள், நோ-பால் சரிபார்ப்பு போன்ற முக்கிய தருணங்களில் இது மிக முக்கிய பங்காற்றுகிறது. நடுவர்கள் அணியும் ஹெட்செட் மற்றும் மைக்ரோஃபோன் இதன் ஒரு பகுதியாகும்.
ஸ்னிக்கோ-மீட்டர் (Snicko-Meter)
இது பெரும்பாலும் மூன்றாவது நடுவரால் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றாலும், கள நடுவரின் முடிவை உறுதி செய்ய இது அவசியம். பேட்டில் பந்து பட்டதா என்பதை அறிய, பந்து செல்லும் போது ஏற்படும் மிக நுண்ணிய சத்தத்தை கூட இது அலைவரிசையாக காட்டிக்கொடுத்துவிடும். விக்கெட் கீப்பரின் கேட்ச் முறையீடுகளில் இது முக்கிய தீர்ப்பை வழங்குகிறது.
பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் (Protective Gear)
வேகமாக வரும் பந்துகளிலிருந்து தங்களை பாதுகாத்துக்கொள்ள நடுவர்கள் இப்போது கவசங்களை அணிகிறார்கள். புரூஸ் ஆக்ஸ்போர்டு (Bruce Oxenford) என்ற நடுவர் அறிமுகப்படுத்திய ‘ஆக்ஸ் பிளாக்’ (Ox Block) என்ற கையுறை இதில் பிரபலமானது. இது புல்லட் ப்ரூஃப் கண்ணாடியால் ஆனது. மேலும், சிலர் மார்புக் கவசம் மற்றும் ஹெல்மெட் கூட அணிகிறார்கள். இந்த கருவிகள் எல்லாம் நடுவர்களின் பணியை எளிதாக்குவதோடு, ஆட்டத்தின் முடிவுகள் துல்லியமாகவும், நேர்மையாகவும் இருக்க பேருதவி புரிகின்றன.
