English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • கிரிக்கெட்டில் அம்பயரிடம் என்ன என்ன கருவிகள் இருக்கும் தெரியுமா?

கிரிக்கெட்டில் அம்பயரிடம் என்ன என்ன கருவிகள் இருக்கும் தெரியுமா?

கிரிக்கெட் போட்டிகளில் நடுவர்கள் (Umpires) பயன்படுத்தும் 5 முக்கியமான உபகரணங்கள் குறித்து உங்களுக்கு தெரியுமா? முழு விவரம் இதோ!

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 2, 2025, 01:59 PM IST
  • நடுவர்களிடம் இருக்கும் உபகரணங்கள்.
  • ஒவ்வொன்றும் மிகவும் முக்கியம்.
  • என்ன என்ன என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Trending Photos

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
டிசம்பர் 7 செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு பணக்கார யோகம் ஆரம்பம், வெற்றிகள் குவியும்
camera icon10
Mars Transit
டிசம்பர் 7 செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு பணக்கார யோகம் ஆரம்பம், வெற்றிகள் குவியும்
அட கொடுமையே! இந்த 4 ராசிகளுக்கு 40 வயசானலும் திருமணம் நடக்காதாம்.. உங்க ராசி இருக்கா?
camera icon7
Zodiac Signs
அட கொடுமையே! இந்த 4 ராசிகளுக்கு 40 வயசானலும் திருமணம் நடக்காதாம்.. உங்க ராசி இருக்கா?
டிசம்பர் மாதம் திருப்புமுனை! 5 ராசிகளை கோடீஸ்வரர்களாக்கும் சதுர்கிரஹி யோகம் – பண வரவு நிச்சயம்
camera icon7
December Month Horoscope
டிசம்பர் மாதம் திருப்புமுனை! 5 ராசிகளை கோடீஸ்வரர்களாக்கும் சதுர்கிரஹி யோகம் – பண வரவு நிச்சயம்
கிரிக்கெட்டில் அம்பயரிடம் என்ன என்ன கருவிகள் இருக்கும் தெரியுமா?

கிரிக்கெட் போட்டிகளை நாம் தொலைக்காட்சியில் ரசித்து பார்க்கிறோம். ஆனால், மைதானத்தில் நிற்கும் நடுவர்களின் பணி மிகவும் சவாலானது. பந்து எவ்வளவு வேகம், விக்கெட் விழுந்ததா, வெளிச்சம் போதுமா என பல விஷயங்களை அவர்கள் கணிக்க வேண்டும். இதற்கு அவர்களுக்கு கைகொடுக்கும் 5 முக்கியமான தொழில்நுட்பக் கருவிகள் பற்றி உங்களுக்குத் தெரியுமா? கிரிக்கெட் ஆட்டம் இப்போது தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியால் அடுத்த கட்டத்திற்கு சென்றுவிட்டது. நடுவர்கள் வெறும் கைகளை மட்டும் அசைப்பதில்லை; பல நவீன கருவிகளையும் பயன்படுத்துகிறார்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: IND vs SA: முதல் போட்டியில் சொதப்பிய CSK கேப்டன்.. அடுத்த போட்டியில் ருதுராஜ் இடம் பிடிப்பாரா?

பால் கவுண்டர் (Ball Counter)

ஒரு ஓவரில் எத்தனை பந்துகள் வீசப்பட்டுள்ளன என்பதை துல்லியமாக கணக்கிட நடுவர்கள் இந்த சிறிய கருவியை பயன்படுத்துகிறார்கள். இது பார்க்க ஒரு சிறிய கடிகாரம் அல்லது கிளிக் செய்யும் இயந்திரம் போல இருக்கும். ஒவ்வொரு பந்து வீசப்பட்ட பிறகும் நடுவர் இதை அழுத்துவார். இது விக்கெட்டுகள் மற்றும் ஓவர்களை கணக்கிடவும் உதவுகிறது. மனித தவறுகளை தவிர்க்க இது பெரிதும் உதவுகிறது.

லைட்-ஓ-மீட்டர் (Light-O-Meter)

மைதானத்தில் போதிய வெளிச்சம் உள்ளதா என்பதை அளவிட இந்த கருவி பயன்படுகிறது. குறிப்பாக டெஸ்ட் போட்டிகளில் மாலை நேரங்களில் வெளிச்சம் குறையும் போது, ஆட்டத்தை தொடர்வதா அல்லது நிறுத்துவதா என்பதை முடிவு செய்ய நடுவர்கள் இதைத்தான் பயன்படுத்துவார்கள். இது லுமன்ஸ் (Lumens) அல்லது லக்ஸ் (Lux) அலகில் ஒளியின் அளவை காட்டும்.

வாக்கி-டாக்கி (Walkie-Talkie)

மைதானத்தில் உள்ள நடுவர்கள் (On-field Umpires), மூன்றாவது நடுவர் (Third Umpire) மற்றும் போட்டி நடுவருடன் (Match Referee) தொடர்புகொள்ள வாக்கி-டாக்கி பயன்படுகிறது. டிஆர்எஸ் (DRS) முடிவுகள், நோ-பால் சரிபார்ப்பு போன்ற முக்கிய தருணங்களில் இது மிக முக்கிய பங்காற்றுகிறது. நடுவர்கள் அணியும் ஹெட்செட் மற்றும் மைக்ரோஃபோன் இதன் ஒரு பகுதியாகும்.

ஸ்னிக்கோ-மீட்டர் (Snicko-Meter)

இது பெரும்பாலும் மூன்றாவது நடுவரால் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றாலும், கள நடுவரின் முடிவை உறுதி செய்ய இது அவசியம். பேட்டில் பந்து பட்டதா என்பதை அறிய, பந்து செல்லும் போது ஏற்படும் மிக நுண்ணிய சத்தத்தை கூட இது அலைவரிசையாக காட்டிக்கொடுத்துவிடும். விக்கெட் கீப்பரின் கேட்ச் முறையீடுகளில் இது முக்கிய தீர்ப்பை வழங்குகிறது.

பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் (Protective Gear)

வேகமாக வரும் பந்துகளிலிருந்து தங்களை பாதுகாத்துக்கொள்ள நடுவர்கள் இப்போது கவசங்களை அணிகிறார்கள். புரூஸ் ஆக்ஸ்போர்டு (Bruce Oxenford) என்ற நடுவர் அறிமுகப்படுத்திய ‘ஆக்ஸ் பிளாக்’ (Ox Block) என்ற கையுறை இதில் பிரபலமானது. இது புல்லட் ப்ரூஃப் கண்ணாடியால் ஆனது. மேலும், சிலர் மார்புக் கவசம் மற்றும் ஹெல்மெட் கூட அணிகிறார்கள். இந்த கருவிகள் எல்லாம் நடுவர்களின் பணியை எளிதாக்குவதோடு, ஆட்டத்தின் முடிவுகள் துல்லியமாகவும், நேர்மையாகவும் இருக்க பேருதவி புரிகின்றன.

மேலும் படிக்க: மீண்டும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டுக்கு திரும்பும் விராட் கோலி, ரோகித் சர்மா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
UmpireCricketCricket GroundCricket RulesICC

Trending News