தோனி இதற்கு முன் காயமடைந்தபோது சிஎஸ்கே கப் அடித்தது... இந்த வரலாறு தெரியுமா?

IPL 2026 MS Dhoni: கெண்டைக்கால் காயம் காரணமாக 2 வாரங்கள் தோனி முழு ஓய்வில் இருப்பார் என்றும் போட்டிகளில் விளையாட மாட்டார் என்றும் சிஎஸ்கே தெரிவித்துள்ளது. அந்த வகையில், கடைசியாக தோனி எப்போது ஐபிஎல் போட்டியில் விளையாடாமல் இருந்தார் என்பதை இங்கு நினைவுக்கூர்வோம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 28, 2026, 03:25 PM IST
  • சிஎஸ்கேவுக்கு வரும் மார்ச் 30இல் முதல் போட்டி
  • ருதுராஜ் கெய்க்வாட் கேப்டனாக செயல்படுகிறார்.
  • சஞ்சு சாம்சன் விக்கெட் கீப்பராக இருப்பார்.

ஐபிஎல் 2026 எம்.எஸ்.தோனி: கிரிக்கெட் உலகமே ஆவலோடு எதிர்பார்த்து காத்திருந்த 19வது ஐபிஎல் சீசன் இன்று (மார்ச் 28) கோலாகலமாக பெங்களூரு சின்னசாமி தொடங்க இருக்கிறது.

ருதுராஜ் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையிலான மும்பை இந்தியன்ஸ், அஜிங்கயா ரஹானே தலைமையிலான கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ், இஷான் கிஷன் தலைமையிலான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத், ரியான் பராக் தலைமையிலான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், சுப்மான் கில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டன்ஸ், ரஜத் பட்டிதர் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, அக்சர் பட்டேல் தலைமையிலான டெல்லி கேப்பிடல்ஸ், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான பஞ்சாப் கிங்ஸ், ரிஷப் பண்ட் தலைமையிலான லக்னோ சூப்பர் ஜெய்ன்ட்ஸ் என 10 அணிகள் இந்த 2026 தொடரில் முட்டிமோத இருக்கின்றன.

வெறியோடு வெயிட்டிங்

சென்னை, பெங்களூரு, ஹைதராபாத், விசாகப்பட்டினம், கௌகாத்தி, ராய்ப்பூர், கொல்கத்தா, மும்பை, அகமதாபாத், ஜெய்ப்பூர், முலான்பூர், தரம்சாலா, டெல்லி, லக்னோ என 14 நகரங்களில் ஐபிஎல் போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. இரவு போட்டி என்றால் 7 மணிக்கு டாஸ் வீசப்பட்டு, 7.30 மணிக்கு ஆட்டம் தொடங்கும். பகல் போட்டி என்றால் மதியம் 3 மணிக்கு டாஸ் வீசப்பட்டு,  3.30 மணிக்கு ஆட்டம் தொடங்கும். அனைவருமே ஐபிஎல் அட்டவணையுடன் ரெடியாகிவிட்ட சூழலில், ஐபிஎல் ரசிகர்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கும் செய்தி இன்று காலையில் வந்தது.

தோனி விளையாட மாட்டார்

கெண்டைக்கால் வலி காரணமாக அடுத்து 2 வாரங்களுக்கு சிஎஸ்கே அணியின் நட்சத்திர வீரர் தோனி விளையாட மாட்டார் என அதிகாரப்பூர்வமாகவே அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டது. இதனால், முதல் 4-5 போட்டிகளை தோனி தவறவிடக்கூடும். தோனிக்கு இது கடைசி சீசன் என சொல்லப்பட்டு வந்த நிலையில், தோனியை எதிர்பார்த்து ரசிகர்கள் காத்திருந்த நிலையில், தற்போது பெரும் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர். இருப்பினும் அவர் விரைவாக குணமடைந்து போட்டிகளில் கலந்துகொள்ள வேண்டும் என்பதே ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.  

தோனியும் சிஎஸ்கேவும்...

2008ஆம் ஆண்டில் இருந்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டனாக தோனி செயல்பட்டு வந்தார். 2016, 2017 ஆகிய இரண்டு ஆண்டுகள் சிஎஸ்கேவுக்கு தடைவிதிக்கப்பட்டது, அப்போது 2016இல் மட்டும் ரைஸ்ஸிங் சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணிக்கு கேப்டனாக இருந்தார். பின்னர் 2018ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2021ஆம் ஆண்டுவரை கேப்டனாக செயல்பட்டார். 2022இல் ஜடேஜாவிடம் கேப்டன்ஸியை ஒப்படைத்து, பாதி சீசனிலேயே மீண்டும் கேப்டன்ஸியை பெற்றார். 2023ஆம் ஆண்டிலும், 2025ஆம் ஆண்டில் பாதியில் இருந்து தோனி கேப்டன்ஸியை பார்த்துக்கொண்டார். இவர் தலைமையில் 2010, 2011, 2018, 2021, 2023 என ஐந்து முறை சிஎஸ்கே கோப்பையை வென்றிருக்கிறது.

தோனி, ரெய்னா இல்லாமல் முதல்முறையாக...

இந்தச் சூழலில், தோனி கடந்த 18 ஆண்டுகளாக ஒரு ஐபிஎல் தொடரை கூட தவறவிட்டதில்லை. ஆனால், இதற்கு முன் ஒரு சில போட்டிகளை மட்டும் தோனி தவறவிட்டுள்ளார். ஆனால் அது நடந்தது சுமார் 16 வருடங்களுக்கு முன்னர்... தற்போது 19 வருட வரலாற்றில் முதல்முறையாக தோனியோ, ரெய்னாவோ இன்றி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி களமிறங்க உள்ளது. அந்த வகையில், தோனி இதற்கு முன் எப்போது காயமடைந்தார்? அவர் இல்லாமல் சிஎஸ்கே எப்போது விளையாடியது? என்பதை இங்கு காணலாம்.

தோனி இதற்கு முன் எப்போது காயமடைந்தார்?  

2010ஆம் ஆண்டு மார்ச் 10ஆம் தேதி கேகேஆர் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ஷேன் பாண்ட் பந்தை தோனி எதிர்கொண்டார். வலது முழங்கையில் பந்து வேகமாக தாக்கியது. அந்த வலியை தாங்கிக் கொண்டு 33 பந்துகளில் 66 ரன்களை தோனி அன்று விளாசினார். ஆனால், போட்டிக்கு பின் ஸ்கேன் செய்து பார்த்ததில் காயம் கடுமையாக இருந்தது. அவருக்கு 10 நாள்கள் ஓய்வு தேவைப்பட்டது. அதனால், மூன்று போட்டிகளை தோனி தவறவிட்டார். தொடர்ந்து அந்த சீசனில் டெல்லி டேர்டெவில்ஸ், கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகளுக்கு எதிரான மூன்று போட்டிகளை தோனி தவறிவிட்டார். இந்த மூன்று போட்டிகளிலும் சுரேஷ் ரெய்னா கேப்டனாக செயல்பட்டார். விக்கெட் கீப்பராக பார்த்தீவ் பட்டேல் இருந்தார். இதில் டெல்லியுடன் மட்டும் சிஎஸ்கே வென்றது. பஞ்சாப் உடன் சூப்பர் ஓவரில் தோற்றது, ஆர்சிபி உடன் 36 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோற்றது.

காயம்பட்ட சிங்கத்தின் மூச்சுக்காற்று

ஆனால், அந்த சீசனில் தோனி கேப்டனாக கம்பேக் கொடுத்து கடைசி கட்டத்தில் பல போட்டிகளை வென்று, வாழ்வா சாவா என்ற கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் பஞ்சாப் அணியை வீழ்த்தி அரையிறுதி சுற்றுக்கு சிஎஸ்கே தகுதிபெற்றது. அந்தாண்டில்தான் சிஎஸ்கே அதன் முதல் கோப்பையை ருசித்தது. தோனியின் கேப்டன்ஸி வாழ்வில் அந்த 2010 ஐபிஎல் சீசன் மிக முக்கியமானதாக அமைந்தது. காயம்பட்ட சிங்கத்தில் மூச்சுக்காற்று கர்ஜனையை விட பயங்கரமானது என்ற வசனத்தை அன்று உணர்த்தியிருந்தார், தோனி.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

