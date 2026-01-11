English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • நியூசிலாந்து அணியில் தமிழர்... ஆதித்யா அசோக் யார் தெரியுமா? தலைவரின் பெரிய ரசிகராம்!

நியூசிலாந்து அணியில் தமிழர்... ஆதித்யா அசோக் யார் தெரியுமா? தலைவரின் பெரிய ரசிகராம்!

Adithya Ashok: இந்திய அணி கேப்டன் சுப்மான் கில்லை அவுட்டாக்கிய ஆதித்யா அசோக் யார்?, தமிழ்நாட்டில் அவர் எங்கு பிறந்தார்?, ஏன் அவர் ரஜினிகாந்தின் பெரிய ரசிகர்? என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 11, 2026, 09:24 PM IST
  • ஆதித்யா அசோக் 2002ஆம் ஆண்டில் பிறந்தவர்.
  • இவர் 4 வயதில் நியூசிலாந்துக்கு குடிபெயர்ந்தார்.
  • CSK அகாடமியில் இவர் சில வாரங்கள் பயிற்சி பெற்றார்.

நியூசிலாந்து அணியில் தமிழர்... ஆதித்யா அசோக் யார் தெரியுமா? தலைவரின் பெரிய ரசிகராம்!

India vs New Zealand, Who Is Adithya Ashok: இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் ஓடிஐ போட்டி தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. நியூசிலாந்து அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து 300 ரன்களை அடித்துள்ளது. இந்திய அணியும் 301 ரன்களை விறுவிறுப்பாக சேஸிங் செய்து வருகிறது.

இந்திய அணியின் பேட்டிங்கை பொருத்தவரை ரோஹித் சர்மா 29 பந்துகளில் 2 சிக்ஸர், 3 பவுண்டரி உள்பட 26 ரன்களை அடித்து கேல் ஜேமீசன் பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார். அதன் பின் கேப்டன் சுப்மான் கில் உடன் விராட் கோலி சிறப்பான பார்ட்னர்ஷிப்பை அமைந்தார். இந்த ஜோடி 118 ரன்களை சேர்த்தபோது சுப்மான் கில் இளம் சுழற்பந்துவீச்சாளர் ஆதித்யா அசோக்கிடம் ஆட்டமிழந்தார்.

India vs New Zealand: யார் இந்த ஆதித்யா அசோக்?

அடுத்து ஷ்ரேயாஸ் ஐயருடன் 77 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், விராட் கோலி 93 ரன்களில் கைல் ஜேமீசன் பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார். அதே ஓவரில் ஜடேஜாவும் 4 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இது ஒருபுறம் இருக்க, சுப்மான் கில்லை ஆட்டமிழக்க வைத்த ஆதித்யா அசோக் யார் என்ற கேள்வி பலரிடத்தில் உள்ளது. நியூசிலாந்து வீரருக்கு தமிழ் பெயர் இருக்கிறதே என பலரும் இணையத்தில் கேட்கின்றனர். இந்தச் சூழலில் அவர் தமிழ்நாட்டை பூர்வீகமாக கொண்டவர் என தெரியவந்துள்ளது. ஆதித்யா அசோக் யார்? அவருக்கும் இந்தியாவுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன? ஆகியவற்றை இங்கு காணலாம்.

Adithya Ashok: வேலூர் டூ ஆக்லாந்து

ஆதித்யா அசோக் தமிழ்நாட்டின் வேலூரில் 2002ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி பிறந்தார் என EspnCricinfo தளத்தில் காணமுடிகிறது. மேலும் இவர் நான்கு வயதாக இருக்கும்போது அவரின் குடும்பம் நியூசிலாந்துக்கு குடிபெயர்ந்துள்ளது. இவர் நியூசிலாந்து தலைநகர் ஆக்லாந்து அணியில் விளையாடி படிப்படியாக உயர்ந்தார். 2020ஆம் ஆண்டில் தென்னாப்பிரிக்கா நாட்டில் நடந்த 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான உலகக் கோப்பை தொடரில் நியூசிலாந்து அணிக்காக விளையாடினார். முதல் தர போட்டிகளில் 38 இன்னிங்ஸில் 78 விக்கெட்டையும், லிஸ்ட் ஏ போட்டிகளில் 38 இன்னிங்ஸில் 52 விக்கெட்டையும், 29 டி20 போட்டிகளில் 31 விக்கெட்டையும் கைப்பற்றியிருக்கிறார்.

Adithya Ashok: இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின்...

2023ஆம் ஆண்டில் இவர் முதல்முறையாக சர்வதேச அளவிலான போட்டியில் நியூசிலாந்து அணிக்காக விளையாடினார். 2023ஆம் ஆண்டில் துபாயில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அவர் விளையாடினார், அந்த போட்டிதான் அவர் விளையாடிய ஒரே டி20ஐ போட்டியாகும். அடுத்து 2023ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் வங்கதேச அணிக்கு எதிராக நியூசிலாந்து மண்ணில் இரண்டு ஓடிஐ போட்டிகளில் விளையாடினார். அதன்பின், சுமார் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின் மீண்டும் சர்வதேச போட்டியில் இன்று விளையாடியிருக்கிறார். இவர் 6 ஓவர்களில் 55 ரன்களை வாரி வழங்கி 1 விக்கெட்டை எடுத்தார், அதுவும் அரைசதம் அடித்த சுப்மான் கில்லின் விக்கெட்டை தூக்கினார். சர்வதேச போட்டிகளில் இது இவரது 3வது விக்கெட் ஆகும்.

Adithya Ashok: ரஜினியின் பெரிய ரசிகர்

ஆதித்யா அசோக் தமிழ்நாட்டில் பிறந்து நியூசிலாந்தில் வளர்ந்தவர் என்றாலும் சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் பெரும் ரசிகர் ஆவார். எந்தளவிற்கு என்றால், அவரது வலது கையில் 'என் வழி தனி வழி' என படையப்பா படத்தில் ரஜினிகாந்த் பேசிய புகழ்பெற்ற வசனத்தை டாட்டூ போட்டுள்ளார். மறைந்த அவரின் தாத்தா உடன் அவர் பார்த்த கடைசி படமும் அதுதானாம். ஆதித்யா அசோக் கடந்த 2025ஆம் ஆண்டில் சில வாரங்கள் சென்னையில் உள்ள சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அகாடமியில் பயிற்சி பெற்றதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Adi Ashok (@adishok5)

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Ind vs NZAditya AshokIND vs NZ ODITeam New ZealandCricket Updates

