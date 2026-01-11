IND vs NZ: நியூசிலாந்து அணியில் கேன் வில்லியம்சன் ஏன் இல்லை தெரியுமா?

India vs New Zealand ODI, Kane Williamson: நியூசிலாந்து அணி இந்தியாவுக்கு தற்போது சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது. இந்தியா, இலங்கையில் நடைபெறும் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைக்கு முன் இரு அணிகளும் விளையாடும் இருதரப்பு தொடர் இதுதான்.
IND vs NZ: இந்தியா - நியூசிலாந்து தொடர்
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகள் முதலில், மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் மோதுகின்றன. முதல் ஓடிஐ போட்டி இன்று வதோதரா நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. 2வது ஓடிஐ வரும் ஜன. 14ஆம் தேதி ராஜ்கோட் நகரிலும், 3வது ஓடிஐ வரும் ஜன. 18ஆம் தேதி இந்தூர் நகரிலும் நடைபெற இருக்கிறது. இதையடுத்து, ஐந்து டி20ஐ போட்டிகளில் இந்தியா - நியூசிலாந்து மோத உள்ளன. முதல் போட்டி ஜன. 21ஆம் தேதி நாக்பூரிலும், 2வது போட்டி ஜன. 23ஆம் தேதி ராய்ப்பூரிலும், 3வது போட்டி ஜன. 25ஆம் தேதி கௌகாத்தியிலும், 4வது போட்டி ஜன. 28ஆம் தேதி விசாகப்பட்டினத்திலும், கடைசி மற்றும் 5வது போட்டி ஜன. 31ஆம் தேதி திருவனந்தபுரத்திலும் நடைபெற இருக்கிறது.
India vs New Zealand ODI: இந்தியாவுக்கு 301 ரன்கள் இலக்கு
இன்று நடைபெற்று வரும் முதல் ஓடிஐ போட்டியில், முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி 301 ரன்களை அடித்திருக்கிறது. அதிகபட்சமாக டேரில் மிட்செல் 85, ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் 62, டெவான் கான்வே 56 ரன்களை அடித்தனர். சிராஜ், ஹர்ஷித் ராணா, பிரசித் கிருஷ்ணா ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டையும்; குல்தீப் யாதவ் 1 விக்கெட்டையும் எடுத்தனர். இந்திய அணி அனுபவ வீரர்களால் நிறைந்துள்ள நிலையில், நியூசிலாந்து அணியில் இளம் வீரர்கள் நிறைந்திருக்கின்றனர்.
IND vs NZ Kane Williamson: கேன் வில்லியம்சன் ஏன் விளையாடவில்லை...?
அந்த வகையில், நியூசிலாந்து ஓடிஐ அணியில் ஏன் கேன் வில்லியம்சன் விளையாடவில்லை என பலரும் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். ஒருவேளை, ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைக்காக இத்தொடரில் ஓய்வில் இருக்கிறாரா என பார்த்தால் அவர் கடந்த நவம்பர் மாதமே டி20ஐ அரங்கில் இருந்து ஓய்வுபெற்றுவிட்டார். ஒருவேளை காயமடைந்துவிட்டாரா என பார்த்தால் தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெறும் SA20 தொடரில் டர்பன் சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணியில் விளையாடி வருகிறார். ஒருவேளை ஓடிஐ போட்டிகளிலும் ஓய்வுபெற்றுவிட்டாரா என்று பார்த்தால் அதுவும் இல்லை.
தற்சமயம் கேன் வில்லியம்சன் டெஸ்ட் போட்டிகளில் தொடர்ச்சியாக விளையாடி வருகிறார். டி20ஐ போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வுபெற்றுவிட்டால் அவர் ஓடிஐயில் விளையாட ஆர்வம் காட்டுகிறார் என கூறப்படுகிறது. 2027ஆம் ஆண்டு நடைபெறும் ஐசிசி உலகக் கோப்பை தொடர் மற்றும் ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடர் நிறைவடைந்த பிறகும் கேன் வில்லியம்சன் ஓய்வை அறிவிக்கும் திட்டத்தில் இருக்கிறார் என கூறப்பட்டது. அப்படியென்றால் ஏன் இந்தியாவுக்கு எதிரான ஓடிஐ போட்டியில் கேன் வில்லியம்சன் விளையாடவில்லை என்ற கேள்வி எழுகிறது.
IND vs NZ Kane Williamson: அவரே சொன்ன காரணம்
அதற்கு ஒரு விடை, SA20 விளையாடுவதற்கான ஒப்பந்தமும், நியூசிலாந்து அணியின் ஒப்பந்தமும்தான் என சொல்லலாம். 2024ஆம் ஆண்டில் இருந்தே நியூசிலாந்து அணியின் மத்திய ஒப்பந்தத்தில் இருந்து தன்னை விடுவித்துக்கொண்ட கேன் வில்லியம்சன், அவரது அணியின் கிரிக்கெட் வாழ்க்கையையும் குடும்பத்திற்கான நேரத்தையும் சமமாக நிர்வகித்து வருகிறார்.
தனது இந்த முடிவு குறித்து கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு நவம்பரில் கேன் வில்லியம்சனே செய்தியாளர் சந்திப்பில் விளக்கம் அளித்திருந்தார். "இனி ஏறத்தாழ ஒவ்வொரு தொடராகவே பார்க்க வேண்டும். இதற்குப் பிறகு, அணியில் இருந்து ஒரு பெரியளவில் இடைவெளி இருக்கும். மேலும் நிறைய உரையாடல்கள் நடந்திருக்கிறது" என்றார். மேலும் தனது இளம் குடும்பத்தாருக்காக இதை செய்ய வேண்டியதாக உள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
IND vs NZ Kane Williamson: கேன் வில்லியம்சனின் குடும்பம்
கேன் வில்லியம்சன் - சாரா ரஹீம் இணையருக்கு இரண்டு மகள்கள், ஒரு மகன் என மூன்று குழந்தைகள் ஆவர். மூத்த மகள் 2020ஆம் ஆண்டிலும் (5 வயது), 2வது மகன் 2022ஆம் ஆண்டிலும் (2 வயது), 3வது மகள் 2024ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரியிலும் (1 வயது) பிறந்தனர். பிள்ளைகளை சிறு வயதினர் என்பதால் குடும்பத்துடன் நேரம் செலவழிக்க வேண்டிய நிலையில் கேன் வில்லியம்சன் இருக்கிறார் என்பதால் அவர் தேர்ந்தெடுத்த தொடர்களில் மட்டுமே விளையாடுகிறார்.
