English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
டபுள் ஹாட்ரிக் சாதனை! 6 பந்துகளில் 6 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய இங்கிலாந்து பிளேயர்

Cricket Record : இங்கிலாந்து பவுலர் ஒருவர் 6 பந்துகளில் 6 விக்கெட்டுகள் எடுத்து உலக சாதனை படைத்துள்ளார்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 29, 2026, 10:19 PM IST
  • கிரிக்கெட் அதிசயம்
  • ஒரு ஓவரில் டபுள் ஹாட்ரிக்
  • இங்கிலாந்து பிளேயரின் சாதனை

Trending Photos

Cricket Record : கிரிக்கெட் உலகில் ஒரு ஓவரில் 6 சிக்ஸர்கள் அடிப்பதைப் பார்த்திருக்கிறோம், ஒரே இன்னிங்ஸில் 10 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்துவதையும் பார்த்திருக்கிறோம். ஆனால், ஒரு ஓவரின் 6 பந்துகளிலும் 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்துவது என்பது சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இதுவரை நடக்காத, கற்பனைக்கும் எட்டாத ஒரு விஷயம். இந்த அசாத்தியமான சாதனையை இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த ஒரு உள்ளூர் கிரிக்கெட் வீரர் நிகழ்த்தி, ஒட்டுமொத்த விளையாட்டு உலகையும் தன் பக்கம் திரும்ப வைத்துள்ளார்.

Add Zee News as a Preferred Source

யாரந்த சாதனையாளர்?

இங்கிலாந்தின் சவுத் ஸ்டாஃபோர்ட்ஷையர் கவுண்டி லீக் போட்டியில், பென்க்ரிட்ஜ் அணிக்காக விளையாடிய மைல்ஸ் டேவிஸ் என்பவர்தான் இந்த வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்தவர். ஆச்சரியமான விஷயம் என்னவென்றால், மைல்ஸ் டேவிஸ் ஒரு முழுநேரத் தொழில்முறை கிரிக்கெட் வீரர் அல்ல, அவர் வாழ்வாதாரத்திற்காக மின்சாரப் பணிகள் செய்யும் ஒரு எலக்ட்ரீஷியன்.

ஒரு ஓவரில் உருவான வரலாறு

பெல்சால் அணிக்கு எதிரான இந்தப் போட்டியில், மைல்ஸ் டேவிஸ் வீசிய ஒரு குறிப்பிட்ட ஓவர் புயலென மாறியது. அந்த ஓவரின் முதல் பந்து முதல் ஆறாவது பந்து வரை தொடர்ந்து 6 விக்கெட்டுகளை அவர் வீழ்த்தினார். இதனை டபுள் ஹேட்ரிக் என்று கிரிக்கெட் உலகம் கொண்டாடுகிறது. அந்தப் போட்டியில் மொத்தம் 6 ஓவர்கள் வீசிய அவர், வெறும் 16 ரன்களை மட்டுமே கொடுத்து 7 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார்.

வைரலாகும் வீடியோ

இந்த வரலாற்றுத் தருணத்தின் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் காட்டுத்தீயாகப் பரவி வருகிறது. மைல்ஸ் டேவிஸின் சக வீரர் ஒருவரால் எடுக்கப்பட்ட அந்த வீடியோவில், ஓவரின் அனைத்துப் பந்துகளையும் படம்பிடிக்க முடியாவிட்டாலும், மூன்றாவது, ஐந்தாவது மற்றும் ஆறாவது விக்கெட் விழும் காட்சிகள் மிகத்தெளிவாகப் பதிவாகியுள்ளன. இது பார்ப்போரை மிரள வைத்துள்ளது.

உலகிலேயே 7வது முறை

பிபிசி ஸ்போர்ட்ஸ் தகவலின்படி, கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரு ஓவரில் 6 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தப்படுவது இது வெறும் ஏழாவது முறையாகும். மேலும், இங்கிலாந்தின் வயது வந்தோர் பிரிவில் இந்தச் சாதனையைச் செய்த முதல் வீரர் என்ற பெருமையையும் மைல்ஸ் டேவிஸ் பெற்றுள்ளார்.

அந்த நிமிடத்தில் என்ன நினைத்தார்?

இந்தச் சாதனை குறித்து மைல்ஸ் டேவிஸ் பேசுகையில், இது இன்னும் எனக்கு ஒரு கனவு போலவே இருக்கிறது. நான்காவது விக்கெட் விழுந்தபோதே நான் அதிர்ச்சியடைந்தேன். அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகள் விழுந்தபோது எனக்கு என்ன நடக்கிறது என்றே புரியவில்லை. என்னாலேயே இதை நம்ப முடியவில்லை என நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஒரு நண்பரின் உதவியால் வந்த வாய்ப்பு

இந்தச் சாதனைக்கு பின்னால் ஒரு நெகிழ்ச்சியான கதையும் உள்ளது. அன்றைய தினம் மைல்ஸ் டேவிஸ் மின்சார வேலைக்குச் செல்ல வேண்டியிருந்தது. ஆனால், அவருடைய சக பணியாளர் ஒருவர், பரவாயில்லை, உன் வேலை மாற்றத்தை நான் கவனித்துக் கொள்கிறேன், நீ போய் விளையாடு" என்று கூறியதால் மட்டுமே மைல்ஸ் டேவிஸால் அந்தப் போட்டியில் கலந்து கொள்ள முடிந்தது.

நண்பருக்கு நன்றி

எனது வேலைப் பளுவைப் பகிர்ந்து கொண்ட அந்த நண்பருக்குத்தான் இந்த வெற்றி சமர்ப்பணம். அவர் இல்லையென்றால் இந்தச் சாதனை சாத்தியமாகியிருக்காது. இனி வரும் போட்டிகளிலும் எனது சிறந்த ஆட்டத்தைத் தர முயற்சிப்பேன் என்று மைல்ஸ் டேவிஸ் கூறியுள்ளார்.

ஹாட்ரிக் நாயகன்

மைல்ஸ் டேவிஸுக்கு விக்கெட்டுகளைச் சரிப்பது ஒன்றும் புதிதல்ல. கடந்த சீசனிலேயே அவர் இரண்டு முறை ஹேட்ரிக் எடுத்து அசத்தியவர். ஆனால், இந்த முறை 6 பந்துகளில் 6 விக்கெட் எடுத்தது அவருடைய வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத சாதனையாக மாறிவிட்டது. அன்று மின்சாரக் கம்பிகளில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த ஒரு சாமானிய மனிதர், இன்று உலக கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார். பென்க்ரிட்ஜ் அணியின் தலைவர் ஜான் பிரைஸ், மைல்ஸ் டேவிஸின் இந்த அபாரமான திறமையை எண்ணி ஒட்டுமொத்த கிளப்பும் பெருமைப்படுவதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

CRICKET RECORDhat trick recordEngland cricketer recordMiles Davis cricketcricket world record bowling

Trending News