ஹர்திக் பாண்டியாவை மும்பை அணியிலிருந்து நீக்குங்கள் - சைமன் டூல் எச்சரிக்கை

Hardik Pandya : ஹர்திக் பாண்டியாவை மும்பை அணியில் இருந்து நீக்குமாறு முன்னாள் கிரிக்கெட் பிளேயர் சைமன் டூல் அதிரடி எச்சரிகை கொடுத்துள்ளார்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 30, 2026, 10:26 PM IST
Hardik Pandya :ஐபிஎல் வரலாற்றில் மிகவும் வெற்றிகரமான அணிகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படும் மும்பை இந்தியன்ஸ், தற்போது 2026 சீசனில் அடுத்தடுத்த தோல்விகளால் துவண்டுபோய் உள்ளது. தொடர் தோல்விகள், கேப்டன்சி சர்ச்சை என அந்த அணி இக்கட்டான சூழலில் சிக்கியுள்ளது. இந்நிலையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா குறித்து நியூசிலாந்து அணியின் முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளரும், பிரபல வர்ணனையாளருமான சைமன் டூல் வெளியிட்டுள்ள கருத்து கிரிக்கெட் உலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மும்பை இந்தியன்ஸின் மோசமான நிலை

ஐபிஎல் 2026 சீசனில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் செயல்பாடு மிகவும் ஏமாற்றமளிக்கும் வகையில் உள்ளது. இதுவரை விளையாடிய 8 போட்டிகளில் வெறும் 2 போட்டிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ள அந்த அணி, புள்ளிப்பட்டியலில் 9வது இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. ஐந்தமுறை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ஒரு அணி, தொடரிலிருந்து வெளியேறும் விளிம்பில் இருப்பது ரசிகர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த பின்னடைவுக்கு கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியாவின் செயல்பாடுகளே முக்கிய காரணம் என விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன.

ரீசெட் பட்டனை அழுத்துங்கள்

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தற்போதுள்ள இக்கட்டான நிலையிலிருந்து மீள வேண்டுமானால், நிர்வாகம் மிகக்கடினமான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும் என சைமன் டூல் தெரிவித்துள்ளார். மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இப்போது ரீசெட் பட்டனை அழுத்த வேண்டிய தருணம் வந்துவிட்டது. ஹர்திக் பாண்டியாவை அணியிலிருந்து விடுவிப்பதாக இருந்தாலும் சரி, அதைச் செய்ய நிர்வாகம் தயங்கக்கூடாது என அவர் அதிரடியாகக் கூறியுள்ளார்.

ஹர்திக் பாண்டியா எதிர்காலத்தில் அணியை வழிநடத்தத் தகுதியற்றவர் என நிர்வாகம் கருதினால், அவரை ஒரு சாதாரண வீரராக மட்டும் அணியில் வைத்திருப்பது பெரிய ஆபத்தாக முடியும் என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார். கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக ஹர்திக் மற்றும் அவரது தலைமையிலான அணி தொடர்ந்து தோல்விகளைச் சந்தித்து வரும் நிலையில், அதே சூழலில் ஹர்திக்கால் சிறப்பாகச் செயல்பட முடியுமா என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி என டூல் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

ஹர்திக் மோசமான பார்ம்

கேப்டன்சி பொறுப்பு ஹர்திக் பாண்டியாவின் தனிப்பட்ட ஆட்டத்தையும் வெகுவாகப் பாதித்துள்ளதை புள்ளி விவரங்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றன. குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியிலிருந்து மும்பைக்குத் திரும்பிய பிறகு, அவரது பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு இரண்டுமே சொல்லிக்கொள்ளும் படி இல்லை. 2024 சீசனில் 14 போட்டிகளில் விளையாடி வெறும் 216 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தார். 2025-ல் அந்த எண்ணிக்கை 224 ரன்களாக மட்டுமே இருந்தது. தற்போதைய 2026 சீசனிலோ நிலைமை இன்னும் மோசமாகியுள்ளது. 7 போட்டிகளில் வெறும் 128 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்துள்ளார். அவரது பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரை, எகானமி ரேட் 12.26 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இது ஒரு ஆல்-ரவுண்டராக அணிக்கு அவர் அளிக்கும் பங்களிப்பை கேள்விக்குறியாக்கியுள்ளது.

டிரெஸ்ஸிங் ரூமில் அதிகாரப் போட்டி?

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் தோல்விக்கு ஆடுகளத்தில் நடக்கும் தவறுகளை விட, வீரர்களுக்கு இடையேயான அதிகாரப் போட்டியே முக்கியக் காரணம் என சைமன் டூல் கருதுகிறார். மும்பை அணியின் டிரெஸ்ஸிங் ரூமில் ரோகித் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் மற்றும் ஜஸ்பிரித் பும்ரா போன்ற ஜாம்பவான்கள் உள்ளனர். "ஹர்திக் முன்பு மும்பை அணியில் ஒரு சிங்கக்குட்டியாக இருந்தார். பின்னர் குஜராத் சென்று தனக்கான ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கினார். ஆனால், மீண்டும் மும்பைக்குத் திரும்பி வந்த அவர், அந்த கூட்டத்தின் ராஜாவான ரோகித் சர்மாவின் பதவியைப் பறிக்க முயன்றார். அந்த முயற்சி முற்றிலும் தோல்வியில் முடிந்துவிட்டது," என டூல் ஒப்பிட்டுக் கூறியுள்ளார்.

ஒரே அணியில் நாடாளுமன்ற அளவில் கேப்டன்சி செய்த நான்கு வீரர்கள் இருப்பதால், அங்கு ஒரு இறுக்கமான சூழல் நிலவுவதாகவும், இது அணியின் ஒற்றுமையைப் பாதிப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். ஹர்திக் பாண்டியாவை விடுவிப்பதே மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை மீண்டும் வெற்றிப் பாதைக்குத் திருப்புவதற்கான ஒரே வழி எனவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

