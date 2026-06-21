Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /90 நிமிடம்... 15 அசாத்திய சேவ்ஸ்! உலகக் கோப்பை வரலாற்றை உலுக்கிய 37 வயது சிங்கம்

90 நிமிடம்... 15 அசாத்திய சேவ்ஸ்! உலகக் கோப்பை வரலாற்றை உலுக்கிய 37 வயது சிங்கம்

Eloy Room : உலகக் கோப்பையில் உலகசாதனை படைத்த 'சூப்பர் மேன்' கோல்கீப்பர், 15 முறை மரண பயத்தைக் காட்டிய ஈக்வடார் குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்..

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 21, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 03:57 PM IST
90 நிமிடம்... 15 அசாத்திய சேவ்ஸ்! உலகக் கோப்பை வரலாற்றை உலுக்கிய 37 வயது சிங்கம்
Image Credit: Eloy Room

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
8-வது ஊதியக் குழு: ரூ.90 லட்சத்துக்கு மேல் அரியர் கிடைக்குமா? நிச்சயம் கிடைக்கும்!
8th Pay Commission1 hr ago
2
Venus Transit1 hr ago
3
Dharmapuri1 hr ago
4
Team India2 hrs ago
5
Nagapattinam2 hrs ago