/90 நிமிடம்... 15 அசாத்திய சேவ்ஸ்! உலகக் கோப்பை வரலாற்றை உலுக்கிய 37 வயது சிங்கம்

Eloy Room : உலகக் கோப்பை கால்பந்து வரலாற்றில் ஒட்டுமொத்த உலகையும் தன் பக்கம் திரும்பிப் பார்க்க வைத்துள்ளார் குராசோ (Curacao) அணியின் கோல்கீப்பர் எலோய் ரூம் (Eloy Room). ஈக்வடார் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அவர் காட்டிய அசாத்திய ஆட்டம், அவரை உலகக் கோப்பை வரலாற்றின் பக்கங்களில் இடம்பிடிக்கச் செய்துள்ளது.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற உலகக் கோப்பை குரூப் Group E லீக் போட்டியில், பலம் வாய்ந்த ஈக்வடார் அணியை அறிமுக அணியான குராசோ எதிர்கொண்டது. அதிரடித் தாக்குதல்களைத் தொடுத்த ஈக்வடார் வீரர்களுக்குப் பெரும் சுவராக மாறினார் குராசோ அணியின் கோல்கீப்பர் எலோய் ரூம். இப்போட்டியில் ஈக்வடார் அடித்த 15 கோல் முயற்சிகளை எலோய் ரூம் ஒற்றை ஆளாகத் தடுத்து நிறுத்தினார். இதன் மூலம், உலகக் கோப்பை வரலாற்றிலேயே கூடுதல் நேரம் இல்லாத வழக்கமான 90 நிமிட ஆட்டத்தில், அதிக கோல்களைத் தடுத்த ஒரே கோல்கீப்பர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்துள்ளார். இப்போட்டி 0-0 என்ற கணக்கில் டிராவில் முடிந்தது.
உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரே போட்டியில் அதிக கோல்களைத் தடுத்தவர்கள் பட்டியலில் எலோய் ரூம் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
முன்னதாக 2014 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் பெல்ஜியம் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அமெரிக்காவின் கோல்கீப்பர் டிம் ஹோவார்ட் 16 கோல்களைத் தடுத்து முதலிடத்தில் உள்ளார். ஆனால், அந்தப் போட்டி கூடுதல் நேரம் வரை சென்றது குறிப்பிடத்தக்கது. 90 நிமிட ஆட்ட நேரத்திற்குள் 15 கோல்களைத் தடுத்ததன் மூலம் எலோய் ரூம் புதிய சாதனையைத் தன்வசப்படுத்தியுள்ளார்.
உலகக் கோப்பைத் தொடரில் விளையாடும் மிகச்சிறிய நாடான குராசோவின் மொத்த மக்கள் தொகையே வெறும் 1.56 லட்சம்தான். இத்தொடரில் முதன்முறையாகக் களம் கண்டுள்ள அந்த நாடு, ஈக்வடார் போன்ற வலுவான அணியை டிரா செய்து தனது முதலாவது உலகக் கோப்பை புள்ளியைப் (Point) பெற்று வரலாற்றுப் சாதனை படைத்துள்ளது.
ஆட்டத்தின் 2ஆவது நிமிடத்திலேயே ஈக்வடார் நட்சத்திர வீரர் என்னர் வாலென்சியா மிக அருகிலிருந்து அடித்த பந்தை ரூம் தடுத்தபோதே, இந்த ஆட்டம் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்கதாகப் போகிறது என்பது உறுதியானது. 41 ஆவது நிமிடத்தில் ஜான் எபோவா 18 மீட்டர் தூரத்திலிருந்து அடித்த ஷாட், இரண்டாவது பாதியில் வாலென்சியா தலையால் முட்டிய பந்து என ஈக்வடார் அணியின் அனைத்து முயற்சிகளையும் முறியடித்தார் 37 வயதான எலோய் ரூம்.
நெதர்லாந்தில் பிறந்த 6 அடி 3 அங்குல உயரமுள்ள எலோய் ரூம், தனது தந்தையின் பூர்வீகம் காரணமாக குராசோ அணிக்காக விளையாடத் தகுதி பெற்றார். சிறுவயதில் குராசோவிற்கு விடுமுறைக்குச் சென்றபோதே, இந்த சிறிய நாட்டிற்காக உலகக் கோப்பையில் விளையாட வேண்டும் என்ற கனவு இவருக்கு இருந்துள்ளது.
கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டில், நெதர்லாந்தின் முன்னாள் நட்சத்திர வீரர் பேட்ரிக் குளூயுவர்ட் குராசோ அணியின் மேலாளராக இருந்தபோது, எலோய் ரூமை அணியில் இணையுமாறு அழைப்பு விடுத்தார். தற்போது அமெரிக்காவின் மியாமி எஃப்சி கிளப் அணிக்காக விளையாடி வரும் ரூம், இதற்கு முன்பு டச்சு கிளப்பான விட்டெஸ், பிஎஸ்வி ஐந்தோவன் மற்றும் அமெரிக்காவின் கொலம்பஸ் குரூ ஆகிய புகழ்பெற்ற கிளப்களில் விளையாடியுள்ளார்.
நெதர்லாந்து ராஜ்யத்தின் கீழ் உள்ள தன்னாட்சி நாடான குராசோ அணியின் இந்த வரலாற்றுச் சாதனையை நேரில் காண நெதர்லாந்து மன்னர் வில்லெம்-அலெக்சாண்டர் மற்றும் ராணி மாக்சிமா ஆகியோர் மைதானத்திற்கு வந்திருந்தனர். போட்டி முடிந்ததும் வீரர்களுடன் இணைந்து டான்ஸ் ஆடி மகிழ்ந்த ராணி மாக்சிமா, கோல்கீப்பர் எலோய் ரூமை முத்தமிட்டுத் தனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தார்.
இந்த ஒற்றைப் போட்டி எலோய் ரூமின் புகழை உலகம் முழுவதும் கொண்டு சேர்த்துள்ளது. போட்டி தொடங்குவதற்கு முன்பு வரை இன்ஸ்டாகிராமில் 1 லட்சத்திற்கும் குறைவாக இருந்த அவரது ஃபாலோயர்களின் எண்ணிக்கை, ஒரே நாளில் 7 லட்சமாக (700,000) உயர்ந்து சமூக வலைத்தளங்களில் புதிய சாதனையைப் படைத்துள்ளது.
"குராசோ உலகக் கோப்பையில் ஒரு புள்ளியைப் பெற்றுவிட்டது, இது மிகப்பெரிய வரலாறு!" என கன்சாஸ் சிட்டி மைதானத்தின் செய்தியாளர்கள் அறையில் இருந்த கரீபியன் நாட்டுப் பத்திரிகையாளர்கள் ஆனந்தக் கூச்சலிட்டுக் கொண்டாடினர். குராசோ அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் டிக் அட்வகாட் நகைச்சுவையாகக் கூறும்போது, "ஈக்வடார் அணியை வெல்ல அந்த அணியில் 4 வீரர்கள் குறைவாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன், ஆனால் எலோய் ரூம் என்ற ஒற்றை மனிதனே எங்களுக்குப் போதுமானதாக இருந்தார்" எனப் பாராட்டியுள்ளார்.