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வெறும் கோச் அல்ல, இந்திய விளையாட்டின் அடையாளம்! யார் இந்த ஜஸ்பால் ரானா? ஒரு பார்வை!

Jaspal Rana Death News: 49 வயதான இந்திய துப்பாக்கிச் சுடுதல் முன்னாள் வீரர் ஜஸ்பால் ரானா, ஜெர்மனியிலிருந்து திரும்பிய போது ஏற்பட்ட மாரடைப்பு காரணமாக டெல்லி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பலனின்றி காலமானார். காமன்வெல்த் மற்றும் ஆசிய விளையாட்டுகளில் பல தங்கம் வென்ற இவரின் மறைவு இந்திய விளையாட்டுத் துறைக்கு பெரும் இழப்பாகும்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 12, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:04 PM IST
வெறும் கோச் அல்ல, இந்திய விளையாட்டின் அடையாளம்! யார் இந்த ஜஸ்பால் ரானா? ஒரு பார்வை!
Image Credit: AI Generated

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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