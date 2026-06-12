/வெறும் கோச் அல்ல, இந்திய விளையாட்டின் அடையாளம்! யார் இந்த ஜஸ்பால் ரானா? ஒரு பார்வை!

Jaspal Rana Death Latest News In Tamil: இந்திய விளையாட்டு உலகையே உலுக்கிய அதிர்ச்சிச் செய்தி வெளியாகியுள்ளது. இந்திய துப்பாக்கிச் சுடுதல் விளையாட்டின் ஜாம்பவானும், பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கில் இரு பதக்கங்கள் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்த மனு பாக்கரின் (Manu Bhaker) பயிற்சியாளருமான ஜஸ்பால் ரானா (Jaspal Rana) தனது 49-வது வயதில் காலமானார்.
ஜெர்மனியின் மியூனிக் நகரில் நடந்த ISSF உலகக் கோப்பை தொடரை முடித்துவிட்டு டெல்லி திரும்பிய அவருக்கு ஏற்பட்ட மாரடைப்பு மற்றும் அதைத் தொடர்ந்த உடல்நலக் குறைவு காரணமாக டெல்லியில் உள்ள மேக்ஸ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி ஜூன் 11, 2026 வியாழக்கிழமை இரவு அவர் உயிரிழந்தார். அவரது மறைவுக்குப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உட்படப் பல முக்கியப் பிரமுகர்களும் விளையாட்டு வீரர்களும் தங்களது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
கடந்த சில நாட்களாக ஜஸ்பால் ரானாவின் உடல்நிலை குறித்து அவரது சகோதரர் சுபாஷ் ரானா மற்றும் தேசிய துப்பாக்கிச் சுடுதல் சங்கத்தின் (NRAI) நிர்வாகிகள் பகிர்ந்து கொண்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் என்னநடந்தது என்பதைக் குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
மனு பாக்கர் என்னும் இளம் வீராங்கனை,இன்று இந்தியாவின் பெருமையாக உலக அரங்கில் ஜொலிப்பதற்குக் காரணமாக இருந்தவர் ஜஸ்பால் ரானா தான். 2021 டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டியில் மனு பாக்கரின் துப்பாக்கியில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக அவர் தோல்வியைத் தழுவினார். அந்த சமயத்தில் மனதளவில் உடைந்த மனு பாக்கர், துப்பாக்கிச் சுடுதல் விளையாட்டிலிருந்தே விலக முடிவு செய்தார்.
அந்த இக்கட்டான சூழலில், மனு பாக்கரின் கைகளைப் பிடித்து மீண்டும் அவரைத் துப்பாக்கி ஏந்த வைத்த பெருமை ஜஸ்பால் ரானாவையே சாரும்.
பயிற்சியாளராக மட்டுமல்லாமல், 90-களிலும் 2000-களிலும் இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த துப்பாக்கிச் சுடுதல் வீரராக ஜஸ்பால் ரானா வலம் வந்தார். காமன்வெல்த் போட்டிகளில் இந்தியாவின் மிக வெற்றிகரமான தடகள வீரர்களில் ஒருவராக அவர் திகழ்கிறார்.
இளம் வயது சாதனை: 1988-ல் தனது 12-வது வயதிலேயே தேசிய அளவிலான துப்பாக்கிச் சுடுதலில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று அசத்தினார்.
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ஆண்டு
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விருது
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காரணம்
|1994
|அர்ஜுனா விருது (Arjuna Award)
|துப்பாக்கிச் சுடுதலில் சிறந்த விளங்கியதற்காக
|1997
|பத்மஸ்ரீ விருது (Padma Shri)
|நாட்டின் உயரிய குடிமகன் விருதுகளில் ஒன்று
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2020
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துரோணாச்சாரியார் விருது (Dronacharya Award)
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சிறந்த பயிற்சியாளருக்கான அங்கீகாரம்
ஜஸ்பால் ரானாவின் மறைவு இந்திய விளையாட்டு உலகிற்கு ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பு. துப்பாக்கிச் சுடுதலில் நாட்டின் பெருமையை உலகறியச் செய்தவர். ஒரு சிறந்த வழிகாட்டியாக இளம் வீரர்களை ஒழுக்கத்துடனும் அர்ப்பணிப்புடனும் உருவாக்கினார்" என இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.
Deeply saddened by the passing of Shri Jaspal Rana Ji. His passing is a profound loss to the world of Indian sports.— Narendra Modi (@narendramodi) June 12, 2026
He brought immense glory to the nation through his extraordinary achievements in shooting. Equally remarkable was his contribution as a mentor, shaping and…
ஜஸ்பால் ரானாவிற்கு ரீனா ரானா என்ற மனைவியும், தேவன்ஷி என்ற மகளும், யுவராஜ் என்ற மகனும் உள்ளனர். 49 வயதே ஆன ஒரு மாபெரும் சாதனையாளரின் இந்த திடீர் மறைவு இந்திய விளையாட்டுத் துறையில் ஒரு சகாப்தத்தின் முடிவைக் குறிக்கிறது. அவரது ஆன்மா சாந்தியடைய பிரார்த்திப்போம்.