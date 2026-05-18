/முடிவுக்கு வந்தது இந்த 7 வீரர்களின் ஒருநாள் கிரிக்கெட் கேரியர்! இனி கம்பேக் கஷ்டம் தான்!

Indian Cricket News In Tamil: இந்திய கிரிக்கெட் அணியில் இளம் வீரர்களின் வரவு மற்றும் கடுமையான போட்டி காரணமாக புவனேஷ்வர் குமார், முகமது ஷமி, சூர்யகுமார் யாதவ், தீபக் ஹூடா, மயங்க் அகர்வால், டி. நடராஜன் மற்றும் தீபக் சாஹர் ஆகிய 7 வீரர்களின் ஒருநாள் கிரிக்கெட் வாழ்க்கை கிட்டத்தட்ட முடிவுக்கு வந்துள்ளது.
Indian Cricket Updates: இந்திய அணியில் இடம் பிடிப்பது எவ்வளவு கடினமோ, அதைவிட பல மடங்கு கடினம் அந்த இடத்தை தக்கவைத்துக் கொள்வது. ஏனெனில் உள்ளூர் போட்டிகளிலும் ஐபிஎல் தொடரிலும் தங்களது திறமையை நிரூபிக்க வெளியில் ஒரு மிகப்பெரிய பட்டாளமே காத்துக் கொண்டிருக்கிறது. இதனால் ஏற்படும் கடுமையான போட்டி காரணமாக, பல நட்சத்திர வீரர்களின் சர்வதேச ஒருநாள் (ODI) கிரிக்கெட் வாழ்க்கை கிட்டத்தட்ட முடிவுக்கு வந்துவிட்டது.
அதிகாரப்பூர்வமாக ஓய்வை அறிவிக்கவில்லை என்றாலும், இனி இந்திய ஒருநாள் அணியில் இடம் கிடைக்க வாய்ப்பே இல்லை என்று கருதப்படும் அந்த 7 முன்னணி வீரர்கள் யார் யார்? விரிவாகப் பார்ப்போம்.
இந்திய அணியின் 'ஸ்விங் கிங்' என்று அழைக்கப்பட்ட புவனேஷ்வர் குமார், புதிய பந்திலும் சரி, டெத் ஓவர்களிலும் சரி, பேட்ஸ்மேன்களை திணறடிப்பதில் வல்லவர். ஆனால் புவனேஷ்வர் குமாரின் ஒருநாள் சர்வதேசப் போட்டி வாழ்க்கை கிட்டத்தட்ட முடிவுக்கு வந்துவிட்டது. கடந்த 2022 ஜனவரி 21 அன்று தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக விளையாடியதே இவருடைய கடைசி ஒருநாள் போட்டியாகும். அதன்பிறகு இந்திய ஒருநாள் அணியில் புவனேஷ்வர் குமாருக்கு வேறு எந்த வாய்ப்பும் கிடைக்கவில்லை. 3தற்போது 36 வயதாகும் இவருக்கு, இளம் பந்துவீச்சாளர்களின் வரவால் மீண்டும் ஒருநாள் அணியில் கதவுகள் திறக்கப்பட வாய்ப்பில்லை என்றே தோன்றுகிறது.
இந்தியாவின் 35 வயதான வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது ஷமிக்கும், ஒருநாள் அணியில் இடம்பிடிக்கும் வாய்ப்புகள் இப்போது ஏறக்குறைய சாத்தியமற்றதாகவே உள்ளன. முகமது ஷமி தனது கடைசி ஒருநாள் போட்டியை, 2025 மார்ச் 9 அன்று நடைபெற்ற ICC சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடரின் இறுதி ஆட்டத்தில், நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக விளையாடினார். சர்வதேச கிரிக்கெட்டின் அனைத்து வடிவங்களிலும் சேர்த்து அவர் மொத்தம் 462 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். 2023 உலகக்கோப்பை தொடரில் 7 போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி 24 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி இந்தியாவை இறுதிப்போட்டி வரை அழைத்துச் சென்றவர் முகமது ஷமி. எனினும் சமீபத்திய 2025 ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கு (மார்ச் 9, 2025) பிறகு, அணியின் எதிர்கால திட்டங்கள் மற்றும் நிர்வாகத்தின் புதிய முடிவுகள் காரணமாக இவர் ஓரங்கட்டப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது. 35 வயதான இந்த சீனியர் வேகப்பந்து வீச்சாளரின் ஒருநாள் கிரிக்கெட் பயணம் இதன் மூலம் முடிவுக்கு வந்துவிட்டதாகவே கிரிக்கெட் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.
டி20 கிரிக்கெட்டில் உலகின் அசுரனாக வலம் வரும் சூர்யகுமார் யாதவுக்கு, ஒருநாள் கிரிக்கெட் வடிவம் பெரிய அளவில் கைகொடுக்கவில்லை. கடந்த 2023 நவம்பர் 19 அன்று ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டிக்கு பிறகு இவர் இந்திய ஒருநாள் அணியில் சேர்க்கப்படவில்லை. தற்போது 35 வயதாகும் சூர்யகுமார் யாதவிற்கு, இந்திய ஒருநாள் அணியில் மீண்டும் இடம்பிடிக்கும் வாய்ப்பு கிடைப்பது இனி ஏறக்குறைய சாத்தியமற்ற ஒன்று என்றே கருதப்படுகிறது. அவரது ஒருநாள் சர்வதேசப் போட்டி வாழ்க்கை தற்போது முடிவுக்கு வந்துவிட்டதாகவே பரவலாகக் கருதப்படுகிறது. ஏனென்றால் இவரை டி20 ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக மட்டுமே பிசிசிஐ (BCCI) பார்ப்பதால், ஒருநாள் அணியில் இவரது மறுபிரவேசம் இனி சாத்தியமில்லை.
அதிரடி பேட்டிங் மற்றும் பயனுள்ள ஆஃப்-ஸ்பின் பந்துவீச்சு என ஆறாவது இடத்தில் களமிறங்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த ஆல்-ரவுண்டராக பார்க்கப்பட்டவர் தீபக் ஹூடா. ஆனால், 2022 நவம்பர் 30 அன்று நியூசிலாந்துக்கு எதிராக விளையாடிய பிறகு இவருக்கு போதிய வாய்ப்புகள் வழங்கப்படவில்லை. அணியில் ஆல்-ரவுண்டர் இடங்களுக்கு நிலவும் கடுமையான போட்டி காரணமாக இவருக்கான வாய்ப்பு மங்கிவிட்டது.
டெஸ்ட் போட்டிகளில் சிறப்பாக செயல்பட்ட மயங்க் அகர்வாலுக்கு ஒருநாள் கிரிக்கெட் சரியாக அமையவில்லை. கடந்த 2020 நவம்பர் 29 அன்று ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக சிட்னியில் விளையாடியதே இவருடைய கடைசி ஒருநாள் போட்டியாகும். கிட்டத்தட்ட 6 ஆண்டுகளாக ஒருநாள் அணியில் இருந்து வெளியில் இருக்கும் 35 வயதான மயங்க் அகர்வாலுக்கு இனி இந்திய அணியில் இடம் கிடைப்பது என்பது முடியாத காரியம்.
தமிழகத்தின் 'யார்க்கர் கிங்' நடராஜன், லசித் மலிங்கா மற்றும் ஜஸ்பிரித் பும்ரா பாணியில் துல்லியமாக யார்க்கர் வீசக்கூடிய அசத்தலான இடதுகை வேகப்பந்து வீச்சாளர். ஆனால் காயம் மற்றும் தொடர் பார்ம் அவுட் காரணமாக 2021 மார்ச் 28 அன்று இங்கிலாந்துக்கு எதிராக விளையாடியதோடு இவரது ஒருநாள் பயணம் முடங்கியது. கடந்த 5 ஆண்டுகளாக தேர்வாளர்களால் முற்றிலுமாக மறக்கப்பட்ட வீரர்களில் நடராஜனும் ஒருவர். பால் குவளையிலிருந்து ஈயை உதறித் தள்ளுவது போல, இந்திய அணியிலிருந்து இந்த வீரரைத் தேர்வாளர்கள் எந்தவித மரியாதையுமின்றிப் புறக்கணித்தனர். டி. நடராஜன் இந்தியாவுக்காக 1 டெஸ்ட் போட்டி, 4 டி20 சர்வதேசப் போட்டிகள் மற்றும் 2 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். அவர் டெஸ்ட் போட்டிகளில் 3 விக்கெட்டுகளையும், டி20 சர்வதேசப் போட்டிகளில் 7 விக்கெட்டுகளையும், ஒருநாள் போட்டிகளில் 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியுள்ளார்.
புதிய பந்தை ஸ்விங் செய்வதிலும், கீழ்வரிசையில் அதிரடியாக பேட்டிங் செய்வதிலும் வல்லவரான தீபக் சாஹர், காயம் காரணமாக அடிக்கடி அணியில் இருந்து விலக நேரிட்டது. இதனால் கடந்த 4 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இவர் இந்திய ஒருநாள் அணியில் சேர்க்கப்படவில்லை. தற்போதுள்ள இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களின் ஆதிக்கத்தால், தீபக் சாஹரின் ஒருநாள் கிரிக்கெட் வாழ்க்கையும் முடிவுக்கு வந்துள்ளதாகவே தெரிகிறது.
வயது முதிர்வு, காயம், மற்றும் அணியில் நிலவும் இளம் வீரர்களின் அதிரடிப் போட்டி போன்ற காரணங்களால் இந்த 7 வீரர்களின் ஒருநாள் கிரிக்கெட் சகாப்தம் முடிவுக்கு வந்துள்ளது என்றே கூற வேண்டும். அதிகாரப்பூர்வ ஓய்வு அறிவிப்பு வராவிட்டாலும், காலத்தின் கட்டாயத்தால் இவர்களுக்கான கதவுகள் அடைக்கப்பட்டுவிட்டன என்பதே கசப்பான உண்மை.