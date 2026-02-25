IPL 2026: ஹாரி புரூக் 3 ஆண்டுகள் ஐபிஎல்லில் விளையாட தடை! ஏன் தெரியுமா?

டி20 உலக கோப்பையில் சூப்பர் 8 சுற்றில் நேற்று நடைபெற்ற இங்கிலாந்து மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான விறுவிறுப்பான போட்டியில், இங்கிலாந்து அணி இரண்டு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு முதல் அணியாக முன்னேறி உள்ளது. பாகிஸ்தான் அணி 164 ரன்கள் அடித்த நிலையில், இங்கிலாந்து அணி 166 ரன்கள் அடித்து இந்த போட்டியில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. இங்கிலாந்தின் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக கேப்டன் ஹாரி புரூக் இருந்துள்ளார். நேற்றைய போட்டியில் மூன்றாவது இடத்தில் களமிறங்கிய அவர் 51 பந்துகளில் சதம் அடித்து வெற்றிக்கு உதவினார். தற்போது பாகிஸ்தான் அணியின் அரை இறுதி கனவு கிட்டத்தட்ட பறிபோகி உள்ளது. இங்கிலாந்தின் கேப்டனாக இருந்து சிறப்பாக செயல்பட்டு வந்தாலும் ஹாரி புரூக்கால் ஐபிஎல் தொடரில் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு விளையாட முடியாது. அதற்கான காரணங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
மேலும் படிக்க: IND vs SA: அக்சர் படேல் என்ன தவறு செய்தார்.. ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் ஆதங்கம்!
HISTORY BY HARRY BROOK
- Brook becomes the first Captain in T20 World Cup history to score a Hundred.pic.twitter.com/X5bTyqifp4
— Johns. (@CricCrazyJohns) February 24, 2026
ஹாரி புரூக் இல்லை
ஐபிஎல் 2026 தொடர் அடுத்த மாதம் தொடங்க உள்ள நிலையில், இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டன் ஹாரி புரூக் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகள் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட பிசிசிஐ தடை விதித்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற மெகா ஏலத்தில் ஹாரி புரூக்கை டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி 6.25 கோடிக்கு ஏலத்தில் எடுத்தது. ஆனால் கடைசி நேரத்தில் ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்தார். மிக குறைந்த விலைக்கு அவர் ஏலம் போனதால் தான் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட வரவில்லை என்று கூறப்பட்டது. இதற்கு முன்பும் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அணிக்காக ஹாரி புரூக் ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டார். ஆனால் அப்போதும் தனிப்பட்ட காரணங்கள் சொல்லி விலகினார். இந்நிலையில் தொடர்ந்து இரண்டு ஆண்டுகளாக ஐபிஎல் ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்ட பிறகு ஹாரி புரூக் விலகியதால் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அணி கடும் கோபத்திற்கு ஆளானது.
பிசிசிஐ விதிமுறை!
இதனை தொடர்ந்து ஐபிஎலில் பங்கேற்கும் வெளிநாட்டு வீரர்களுக்கு புதிய விதிகளையும் பிசிசிஐ கொண்டு வந்தது. அதன்படி சரியான காரணங்கள் இல்லாமல் ஐபிஎல்லில் இருந்து விலகும் வீரர்களுக்கு சில விதிகளை கொண்டு வந்தது. "ஐபிஎல் ஏலத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு வீரர் உடல் நலக்குறைவு அல்லது காயம் போன்ற மருத்துவ காரணங்கள் இல்லாமல் தொடரில் இருந்து விலகினால், அவர் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகள் ஐபிஎல் சீசன்களில் விளையாட தடை விதிக்கப்படும்" என்று பிசிசிஐ அதிரடி விதியை கொண்டு வந்தது. தற்போது இந்த விதியின் அடிப்படையில் தான் ஹாரி புரூக் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கான ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அவர் இனி ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாட வேண்டும் என்றால் 2028 ஆம் ஆண்டு தான் பங்கு பெற முடியும்.
இங்கிலாந்து வாரியத்திற்கு தகவல்
தங்கள் முடிவில் உறுதியாக உள்ள பிசிசிஐ, ஹாரி ப்ரூக்கின் இந்த 2 ஆண்டு தடை குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலை இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸ் கிரிக்கெட் வாரியத்திற்கும், ஹாரி ப்ரூக்கிற்கும் கடிதம் மூலம் முறைப்படி தெரிவித்துள்ளது. "ஐபிஎல் மெகா ஏலத்திற்கு முன்பாகவே அனைத்து வீரர்களுக்கும் புதிய விதிகள் குறித்து தெளிவாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, பிசிசிஐயின் விதிகளுக்கு அனைத்து வீரர்களும் கட்டுப்பட்டுத்தான் ஆக வேண்டும்" என பிசிசிஐ தெரிவித்துள்ளது. சமீபத்தில் இங்கிலாந்து ஒருநாள் மற்றும் டி20 அணியின் புதிய கேப்டனாக ஹாரி ப்ரூக் நியமிக்கப்பட்டார். இந்த சூழ்நிலையில், ஐபிஎல்லில் இருந்து அவர் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மேலும் படிக்க: அபிஷேக் சர்மாவை திட்டி தீர்த்த கம்பீர்.. IND vs ZIM போட்டியில் விளையாடுவாரா? முழு விவரம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ