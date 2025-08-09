காவ்யா மாறன் அணியில் இணைந்த இங்கிலாந்து கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ்!

இங்கிலாந்து டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டனும், உலகின் தலைசிறந்த ஆல்-ரவுண்டர்களில் ஒருவருமான பென் ஸ்டோக்ஸ், "தி ஹன்ட்ரட்" (The Hundred) 2025 கிரிக்கெட் தொடருக்காக, காவ்யா மாறனின் சன் குழுமத்திற்கு சொந்தமான நார்தர்ன் சூப்பர்சார்ஜர்ஸ் அணியில் இணைந்துள்ளார். ஆனால், இந்த முறை அவர் ஒரு வீரராக களமிறங்கவில்லை... மாறாக, அணிக்கு வழிகாட்டும் ஒரு ஆலோசகராக புதிய பொறுப்பை ஏற்றுள்ளார். இந்த திடீர் அறிவிப்பு, கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பெரும் உற்சாகத்தையும், எதிர்பார்ப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பென் ஸ்டோக்ஸ் புதிய பொறுப்பு
முன்னதாக, தனது பணிச்சுமையை கருத்தில் கொண்டும், ஆஷஸ் போன்ற முக்கியமான சர்வதேச போட்டிகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையிலும், தி ஹன்ட்ரட் 2025 தொடரில் ஒரு வீரராக பங்கேற்க போவதில்லை என்று பென் ஸ்டோக்ஸ் இந்த ஆண்டு தொடக்கத்திலேயே அறிவித்திருந்தார். மேலும், இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரின் போது ஏற்பட்ட தோள்பட்டை காயத்திலிருந்து அவர் குணமடைந்து வருகிறார்.
இந்த சூழ்நிலையில், கிரிக்கெட்டிலிருந்து தற்காலிகமாக விலகி உள்ள பென் ஸ்டோக்ஸ், தனது அனுபவத்தை இளம் வீரர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் நோக்கில், இந்த ஆலோசகர் பொறுப்பை அவர் ஏற்றுள்ளார். இது குறித்து பேசிய பென் ஸ்டோக்ஸ், "நான் இந்த தொடரின் ஒரு பகுதியாக தொடர்ந்து இருக்க விரும்பினேன். அதனால், நான் ஒரு வீரராக இல்லாவிட்டாலும், அணிக்கு எனது நேரத்தை வழங்கி, எனது ஆலோசனைகளை வழங்குவேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
காவ்யா மாறன் தலைமையில் புதிய சூப்பர்சார்ஜர்ஸ்
ஐபிஎல் தொடரில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் உரிமையாளரான காவ்யா மாறனின் சன் குழுமம், சமீபத்தில் நார்தர்ன் சூப்பர்சார்ஜர்ஸ் அணியை வாங்கியது. புதிய நிர்வாகத்தின் கீழ், அணி முற்றிலும் மாற்றப்பட்டு வருகிறது. அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக இங்கிலாந்து ஜாம்பவான் ஆண்ட்ரூ ஃபிளின்டாஃப் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார், கேப்டனாக ஹாரி புரூக் செயல்படுகிறார். இந்த நிலையில், பென் ஸ்டோக்ஸின் வருகை, அணியின் நிர்வாக கட்டமைப்பை மேலும் வலுப்படுத்தியுள்ளது.
சமீபத்தில், இந்திய நிர்வாகத்தின் கீழ் பாகிஸ்தான் வீரர்கள் புறக்கணிக்கப்படலாம் என்ற வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக, பாகிஸ்தான் வீரர்களான முகமது ஆமிர் மற்றும் இமாத் வாசிம் ஆகியோரை சூப்பர்சார்ஜர்ஸ் அணி ஒப்பந்தம் செய்தது. இப்போது, ஸ்டோக்ஸையும் ஆலோசகராக நியமித்ததன் மூலம், களத்திற்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் ஒரு வலிமையான அணியை உருவாக்கும் காவ்யா மாறனின் முயற்சி தெளிவாகத் தெரிகிறது.
ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு
பென் ஸ்டோக்ஸ், இதற்கு முன்பு 2021 மற்றும் 2024 ஆம் ஆண்டுகளில் சூப்பர்சார்ஜர்ஸ் அணிக்காக விளையாடியுள்ளார். அவரது அனுபவம், நெருக்கடியான சூழ்நிலைகளைக் கையாளும் விதம் மற்றும் ஆட்ட நுணுக்கங்கள் ஆகியவை, கேப்டன் ஹாரி புரூக் மற்றும் மற்ற இளம் வீரர்களுக்குப் பேருதவியாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பயிற்சியாளர் ஃபிளின்டாஃப், ஆலோசகர் ஸ்டோக்ஸ் மற்றும் கேப்டன் புரூக் என மூன்று இங்கிலாந்து நட்சத்திரங்களின் தலைமையில், இந்த ஆண்டு சூப்பர்சார்ஜர்ஸ் அணி கோப்பையை வெல்லும் என ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
