/வெறியாட்டம் காட்டிய இங்கிலாந்து... 6-4 கோல் கணக்கில் பிரான்ஸ் தோல்வி!

FIFA World Cup 2026, France vs England : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் இந்திய நேரப்படி நாளையுடன் (ஜூலை 20) நிறைவடைகிறது. உலகக் கோப்பையை வெல்லப்போவது யார் என்பது நாளை தெரிந்துவிடும்.
பிபா உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் அர்ஜென்டினா - ஸ்பெயின் அணிகள் மோதுகின்றன. இந்திய நேரப்படி நாளை நள்ளிரவு 12.30 மணிக்கு இப்போட்டி நடைபெற இருக்கிறது. நியூயார்க் நியூஜெர்ஸி மைதானத்தில் இறுதிப்போட்டி நடைபெறுகிறது.
இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னதாக, மூன்றாவது இடத்திற்கான போட்டி இன்று (ஜூலை 19) நடைபெற்றது. மியாமி மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் இங்கிலாந்து - பிரான்ஸ் அணிகள் மோதின.
இங்கிலாந்து அணி கேப்டன் ஹாரி கேன் இன்று விளையாடவில்லை. முதல் பாதியில் இங்கிலாந்து அணி முழுமையாக ஆதிக்கம் செலுத்தியது. போட்டி ஆரம்பித்த 3வது நிமிடத்திலேயே இங்கிலாந்து வீரர் டெக்லான் ரைஸ் கோல் அடித்து கணக்கை தொடங்கிவைத்தார்.
இங்கிலாந்து சார்பாக 18வது நிமிடத்தில் கோன்சா கோல் அடிக்க ஆட்டம் பிரான்ஸ் பின்தங்கியது. அடுத்து இங்கிலாந்து வீரர் புகாயோ சாகா 37வது நிமிடத்திலும், 45+1 நிமிடத்திலும் அடுத்தடுத்து கோல் அடித்து மிரட்டினார். இதனால் முதல் பாதியில் இங்கிலாந்து அணி 4-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது.
இரண்டாம் பாதி தொடங்கியதும் பிரான்ஸ் தனது வெறியாட்டத்தை தொடங்கியது. கேப்டன் எம்பாப்பே 48வது நிமிடத்தில் கோல் அடித்து பிரான்ஸ் அணியின் கணக்கை தொடங்கினார். பார்கோலா 54வது நிமிடத்தில் கோல் அடிக்க, எம்பாப்பே மீண்டும் 66வது நிமிடத்தில் கோல் அடித்தார். இதனால், ஆட்டம் 4-3 என்ற கணக்கில் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியது.
90வது நிமிடத்தை நெருங்கிவந்தபோது, அதாவது 87வது நிமிடத்தில் இங்கிலாந்து அணிக்கு ஒரு பெனால்டி வாய்ப்பு கிடைத்தது. அந்த வாய்ப்பிலும் சாகா கோல் அடித்து இங்கிலாந்து அணியின் கோல் கணக்கை 5 ஆக உயர்த்தினார். இது அவரது ஹாட்ரிக் கோல் ஆகும். 90 நிமிடங்களுக்கு பின் தோராயமாக 7 நிமிடம் கூடுதலாக வழங்கப்பட்டது.
Hat-trick secured for Bu#FIFAWorldCup pic.twitter.com/xrnPdte3bx— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 18, 2026
90+6 நிமிடத்தில் பிரான்ஸ் வீரர் டெம்பேலே கோல் அடிக்க, 90+8 நிமிடத்தில் இங்கிலாந்தின் ஜூட் பெலிங்கம் கோல் அடிக்க ஆட்டம் நிறைவடைந்தது. இதனால், 6-4 என்ற கோல் கணக்கில் இங்கிலாந்து வெற்றிபெற்று, 3வது இடத்தை நிறைவு செய்தது.
கடந்த 2022 உலகக் கோப்பையில் 2வது இடத்தை பிடித்த பிரான்ஸ் இந்த முறை 4வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது. அதேபோல், கடந்த 2022 உலகக் கோப்பை தொடரின் காலிறுதியில் இங்கிலாந்து அணி 1-2 என்ற கோல் கணக்கில் இதே பிரான்ஸ் அணியால் வீழ்த்தப்பட்டு வெளியேறியதும் கவனிக்கத்தக்கது. தற்போது இங்கிலாந்து பிரான்ஸ் அணியை பழித்தீர்த்துள்ளது.
இன்றைய போட்டியில் 2 கோல்கள் மற்றும் 1 அசிஸ்ட் செய்த பிரான்ஸ் கேப்டன் கிலியன் எம்பாப்பே மொத்தம் 10 கோல்களையும், 4 அசிஸ்ட்களையும் பதிவு செய்துள்ளார்.
A brace for MbappFIFAWorldCup pic.twitter.com/YqcTRQ4yFA— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 18, 2026
இதன்மூலம், பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் அதிக கோல்களை அடித்தது மட்டுமின்றி உலகக் கோப்பை வரலாற்றிலேயே ஒரு தொடரில் அதிக கோல் அடித்து கவர்ந்துள்ளார்.
மெஸ்ஸி இன்னும் ஒரு போட்டியை விளையாட இருக்கிறார். அவர் நடப்பு தொடரில் 8 கோல்களையும் 4 அசிஸ்ட்களையும் செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.