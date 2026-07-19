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வெறியாட்டம் காட்டிய இங்கிலாந்து... 6-4 கோல் கணக்கில் பிரான்ஸ் தோல்வி!

France vs England : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் சம்பிரதாயமாக நடைபெற்ற மூன்றாவது இடத்திற்கான போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 6-4 என்ற கோல் கணக்கில் பிரான்ஸ் அணியை வீழ்த்தி ஆறுதல் வெற்றியை பெற்றது.

Written BySudharsan G
Published: Jul 19, 2026, 05:02 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 05:41 AM IST
வெறியாட்டம் காட்டிய இங்கிலாந்து... 6-4 கோல் கணக்கில் பிரான்ஸ் தோல்வி!
Image Credit: France vs England | Image Source : X/@FIFAWorldCupSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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வெறியாட்டம் காட்டிய இங்கிலாந்து... 6-4 கோல் கணக்கில் பிரான்ஸ் தோல்வி!
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