  • முன்னாள் CSK வீரருக்கு பெரிய ஆப்பு... ஐபிஎல் ஏலத்தில் அப்போ ஏலம் போக மாட்டாரா...!?

முன்னாள் CSK வீரருக்கு பெரிய ஆப்பு... ஐபிஎல் ஏலத்தில் அப்போ ஏலம் போக மாட்டாரா...!?

IPL 2026: ஐபிஎல் 2026 தொடருக்கு முன் முன்னாள் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் ஆல்-ரவுண்டரின் பந்துவீச்சில் சந்தேகம் கிளம்பியுள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 13, 2025, 10:42 PM IST
  • மினி ஏலம் வரும் டிசம்பர் 16இல் நடைபெற்றது.
  • அபுதாபியில் மினி ஏலம் நடைபெறுகிறது.
  • 350 வீரர்கள் ஏலம்விடப்பட உள்ளனர்.

IPL Suspect Bowling Action: ஐபிஎல் 2026 தொடர் வரும் மார்ச், ஏப்ரல், மே மாதங்களில் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற இருக்கிறது. வரும் பிப்ரவரி, மார்ச் மாதங்களில் இந்தியாவில் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு பின் ஐபிஎல் தொடங்கும். எனவே, கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு தொடர்ச்சியான கிரிக்கெட் விருந்து காத்திருக்கிறது.

IPL 2026 Mini Auction: ஐபிஎல் மினி ஏலம் 

ஐபிஎல் 2026 சீசனுக்கான மினி ஏலம் வரும் செவ்வாய் அன்று (டிசம்பர் 16) அபுதாபியில் உள்ள Etihad அரங்கத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. மொத்தம் 350 வீரர்கள் ஏலம்விடப்பட இருக்கிறார்கள். ஒரு அணியில் குறைந்தபட்சம் 18 வீரர்கள் இருக்க வேண்டும், அதிகபட்சம் 25 வீரர்கள் இருக்கலாம். ஒரு அணி ரூ.125 கோடி வரை செலவிட அனுமதிக்கப்படுவார்கள். 

இந்த மினி ஏலத்தில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி ரூ.63.3 கோடியுடனும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ரூ.43.4 கோடியுடனும் வருகிறது. இதில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கடந்த இரண்டு மோசமான சீசன்களை கடந்து செல்ல, புதிய அணியை கட்டமைக்கும் நோக்கில் மினி ஏலத்தில் என்ட்ரி கொடுக்கிறது. இதற்காக, ஜடேஜா, பதிரானா, சாம் கரன் உள்ளிட்ட முக்கிய வீரர்களை கழட்டிவிட்டிருக்கிறது சிஎஸ்கே.

Deepak Hooda: சிஎஸ்கேவில் சொதப்பிய ஹூடா

சிஎஸ்கே அணி கழட்டிவிட்ட ஒருவரில், இந்திய ஆல்-ரவுண்டர் தீபக் ஹூடாவும் ஒருவர். கடந்த 2025 சீசனில் 7 போட்டிகளில் விளையாடினார், 5 இன்னிங்ஸில் 31 ரன்களை மட்டுமே அடித்தார். ஒரே ஒரு ஓவரை மட்டும் வீசி 15 ரன்களை கொடுத்தார். மேலும் இவர் 2015ஆம் ஆண்டில் இருந்து ஐபிஎல் தொடர்களில் விளையாடுகிறார். 125 போட்டிகளில் 101 இன்னிங்ஸில் 1,496 ரன்களை அடித்துள்ளார். 34 இன்னிங்ஸில் பந்துவீசி 10 விக்கெட்டை எடுத்திருக்கிறார்.

Deepak Hooda: தீபக் ஹூடா பந்துவீச்சின் மீது சந்தேகம்

தற்போது நடைபெற்ற சையத் முஷ்டாக் அலி டிராபி தொடரில் 8 போட்டிகளில்: 76*, 8, 43, 90*, 3, 0, 28, 0 என 258 ரன்களை அடித்தார். 2 போட்டிகளில் 5 ஓவர்கள் பந்துவீசி 1 விக்கெட்டையும் வீழ்த்தியிருக்கிறார். அதுவும் இத்தொடரில் டிசம்பர் 8ஆம் தேதி ஜார்க்கண்ட் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 3 ஓவர்கள் வீசிய 24 ரன்களை கொடுத்து 1 விக்கெட்டை எடுத்திருந்தார். ரஞ்சி கோப்பை தொடரிலும் ஒரே ஒரு ஓவர் மட்டுமே வீசியிருப்பார்.  தற்போது இவரது பந்துவீச்சில் மேலும் சந்தேகம் கிளம்பியுள்ளது. இரண்டாவது ஆண்டாக இவரது பந்துவீச்சின் மீது சந்தேகம் எழுப்பப்பட்டுள்ளது.

Deepak Hooda: ஐபிஎல் தொடரில் பந்துவீச மாட்டார்

இந்நிலையில், வரும் 2026 மினி ஏலத்தில் தீபக் ஹூடா AL-1 செட்டில் ஏலத்திற்கு வருகிறார். இந்த செட்டில் ரச்சின் ரவீந்திரா, வெங்கடேஷ் ஐயர், வனிந்து ஹசரங்கா ஆகியோர் இருக்கிறார்கள். தற்போது தீபக் ஹூடாவின் பந்துவீச்சில் சந்தேகம் எழுந்திருப்பதால், 10 ஐபிஎல் அணிகளிடமும் தொடர்புகொண்டு பிசிசிஐ இதை தெரிவித்துள்ளது. இதன்மூலம், வரும் ஐபிஎல் தொடரில் இவர் பந்துவீச மாட்டார் என்பது தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதேபோல், ஜம்மு காஷ்மீர் வீரர் அபித் முஷ்டாக் பந்துவீச்சின் மீதும் சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. இவரும் மினி ஏலத்தில் ஏலம்விடப்பட இருக்கிறார். அடுத்து, கேஎல் ஸ்ரீஜித் மற்றும் ரிஷப் சௌகான் ஆகியோரின் பந்துவீச்சும் ஐபிஎல் தொடரில் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.

